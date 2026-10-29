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कबड्डी का सपना टूटा पर हौसला नहीं, अब सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी संवार रही हैं बिहार की बेटी अनुराधा

अनुराधा, मनोवैज्ञानिक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आर्थिक तंगी और सुविधाओं की कमी ने अनुराधा के कबड्डी खेलने के सपने को प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी. बिहार की इस बेटी ने खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाई और अब दिल्ली में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही हैं. कभी अपने सपनों के लिए संघर्ष करने वाली अनुराधा आज दूसरी महिलाओं को मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का हौसला दे रही हैं.

अनुराधा की जिंदगी में कबड्डी एक अहम अध्याय रहा है. वह खेल के मैदान में अपनी पहचान बना चुकी थीं, लेकिन आर्थिक परेशानियों और पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण उनके लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था. बेहतर सुविधाएं और अवसर मिलते, तो शायद खेल की दुनिया में उनका सफर कुछ और होता. हालांकि, उन्होंने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता चुना.