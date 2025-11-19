ETV Bharat / bharat

हिज्ब-उत-तहरीर से अलकायदा तक, झारखंड में कम उम्र के आतंकियों का दिख रहा खतरनाक पैटर्न

पिछले कुछ दिनों झारखंड और भारत के विभिन्न हिस्सों से जो आतंकी पकड़े गए हैं, उससे एक खरनाक संकेत मिल रहे हैं.

PATTERN OF YOUNG TERRORISTS
Published : November 19, 2025 at 8:20 PM IST

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: दिल्ली में हालिया विस्फोट के बाद देश भर की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. खास तौर पर झारखंड जैसे राज्य, जहां पिछले डेढ़-दो दशकों से आतंकी लिंक बार-बार सामने आते रहे हैं, अब केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ झारखंड ATS की भी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है. सूत्रों के मुताबिक एक खास पैटर्न पर सभी एजेंसियां गहन मंथन कर रही हैं.

18 से लेकर 35 साल के युवा संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हुए हैं: आतंकी गतिविधियों को लेकर झारखंड हमेशा बदनाम रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश हो या फिर देश को दहलाने के लिए साजिश को अंजाम. कई संदिग्ध झारखंड से गिरफ्तार हो चुके हैं. मात्र डेढ़ सालों के भीतर झारखंड से लगभग 12 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए. गिरफ्तार आतंकियों में एक बड़ी समानता पाई गई उनका एज ग्रुप, पकड़े गए संदिग्ध की उम्र की विश्लेषण करें तो उन सभी की उम्र 18 साल से लेकर 33 साल के बीच ही पाई गई.

एटीएस एसपी ऋषभ झा का बयान (ETV Bharat)

कुछ इसी तरह के आंकड़े दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों के उम्र का भी निकला, नतीजा एटीएस सहित दूसरी सुरक्षा एजेंसियो के लिए ये जांच का एक अहम विषय बना हुआ है. सूत्र बताते हैं कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियो की एक बड़ी टीम 18 से 35 एज ग्रुप के वैसे युवाओं पर कड़ी नजर रख रही है जो डार्क वेब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

क्यों जांच के दायरे में आया ये एज ग्रुप: सबसे पहले हम झारखंड एटीएस के द्वारा ध्वस्त किए गए 'हिज्ब-उत-तहरीर' के झारखंड मॉड्यूल की बात
करते हैं, इस मॉड्यूल से जुड़े एक महिला सहित पांच को झारखंड एटीएस ने अप्रैल 2025 में अपने बलबूते पर गिरफ्तार किया था. जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें सबसे कम उम्र 18 साल और सबसे ज्यादा 33 साल थी. मतलब साफ है किसी भी इंसान के भीतर देश के खिलाफ आतंकी साजिश रचने का भाव इतने कम उम्र में कैसे आ गया यह जांच का बड़ा विषय है.

PATTERN OF YOUNG TERRORISTS
संदिग्ध आतंकियों की आयु (ETV Bharat)
हिज्ब-उत-तहरीर के गिरफ्तार पांच में से चार की उम्र तो 18 से 24 साल के बीच है, यह साबित करता है की उनके मन मे देश से गद्दारी करने के लिए भाव काफी कम उम्र से ही भरे जा रहे थे ,जो 18 से 24 की उम्र तक पहुंचते तक बेहद खतरनाक हो गया.

हिज्ब-उत-तहरीर का झारखंड मॉड्यूल: अप्रैल 2025 में झारखंड ATS ने अपने सबसे बड़े ऑपरेशन में प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) के झारखंड मॉड्यूल को ध्वस्त किया था. रांची और आसपास के इलाकों से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक महिला भी शामिल थी.

PATTERN OF YOUNG TERRORISTS
गिरफ्तार अभियुक्तों की उम्र (ETV Bharat)

चार्जशीट के अनुसार, ये सभी HuT के सदस्य थे और भारत में खिलाफत स्थापित करने, संविधान को नकारने तथा धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रच रहे थे. इनके पास से दो अवैध देसी पिस्तौलें, कारतूस, भड़काऊ साहित्य, लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुए. खास बात यह कि चार अभियुक्तों की उम्र महज 20-21 साल थी. ATS का मानना है कि इतनी कम उम्र में इतना गहरा कट्टरपंथ कैसे पैदा हुआ, यह जांच का सबसे बड़ा सवाल है.

10 सितंबर 2025, पाकिस्तान हैंडल्ड पैन-इंडिया टेरर मॉड्यूल का सरगना पकड़ा गया: 10 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और झारखंड ATS के संयुक्त ऑपरेशन में रांची के तबारक लॉज से कुख्यात आतंकी अशहर दानिश उर्फ असरार दानिश (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया. बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र का रहने वाला दानिश पाकिस्तान बेस्ड हैंडलरों द्वारा संचालित पैन-इंडिया टेरर मॉड्यूल का भारत में सेंट्रल लीडर था. उसका कोड नेम 'CEO और पद 'गजवा लीडर' था.

PATTERN OF YOUNG TERRORISTS
क्या कर रही एजेंसियां (ETV Bharat)

गिरफ्तार आतंकियों के पास से क्या-क्या मिला: इनके पास से विस्फोटक सामग्री (सल्फर पाउडर, एसिड, बॉल बेयरिंग), सर्किट, वेपन, कारतूस, फेक ID बनाने का सामान आदि बरामद हुआ. पाकिस्तानी हैंडलर इनको लगातार टास्क दे रहे थे. योजना थी कि पहले एक इलाका 'खिलाफत' के लिए चिह्नित किया जाए, फिर वहां बड़े हमले किए जाएं. दानिश SSC की तैयारी के बहाने रांची में डेढ़ साल से छिपा था. वह अपने रूममेट से भी कुछ नहीं बताता था. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसे पाकिस्तानी हैंडलर रॉ मटेरियल जुटाने और IED बनाने का जिम्मा दिया गया था.

PATTERN OF YOUNG TERRORISTS
पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल (ETV Bharat)

अलकायदा का झारखंड मॉड्यूल, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर था सरगना: 2024-25 में दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS ने अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. इस मॉड्यूल का सरगना रांची का ही रेडियोलॉजिस्ट डॉ. इस्तियाक अहमद (25 वर्ष) था. इस्तियाक ने झारखंड के चान्हो, लोहरदगा, हजारीबाग आदि इलाकों से दर्जन भर युवाओं को भर्ती किया था. इनमें से कई को राजस्थान के भीवंडी में हथियार ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था. राजस्थान पुलिस ने वहां छह लोगों को पकड़ा और एके-47, हैंड ग्रेनेड, .32 बोर कारतूस आदि बरामद किए.

PATTERN OF YOUNG TERRORISTS
झारखंड में आतकी संगठनों का इतिहास (ETV Bharat)

पुराना पैटर्न भी यही, गांधी मैदान, बोधगया और इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल: 2013-14 में पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी (तत्कालीन PM पद के उम्मीदवार) की रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट के तार भी रांची से जुड़े थे. उस वक्त पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के रांची मॉड्यूल के सभी सदस्यों की उम्र 18-25 साल के बीच थी.

इनके पास से लोटस ब्रांड की घड़ियों से बने टाइमर बम बरामद हुए थे. यही घड़ियां बोधगया ब्लास्ट में भी इस्तेमाल हुई थीं. रांची के ईरम लॉज से 27 तैयार बम बरामद हुए थे.

झारखंड आतंकियों के लिए साफ्ट टारगेट: झारखंड लंबे समय से आतंकी संगठनों के लिए 'सॉफ्ट टारगेट' रहा है. चाहे इंडियन मुजाहिदीन हो, अलकायदा हो, हिज्ब-उत-तहरीर हो या फिर पाकिस्तान हैंडल्ड नया मॉड्यूल, पैटर्न एक ही है, कम उम्र के पढ़े-लिखे युवाओं को ब्रेनवॉश कर स्लीपर सेल बनाना और फिर बड़े हमले की साजिश. सुरक्षा एजेंसियां अब इस आयु वर्ग पर चौबीसों घंटे नजर रखे हुए हैं. लेकिन असली चुनौती कट्टरपंथ की जड़ों को खत्म करना है, जो सोशल मीडिया, डार्क वेब और विदेशी हैंडलरों के जरिए तेजी से फैल रहा है.

PATTERN OF YOUNG TERRORISTS
झारखंड में आतंकी संगठन (ETV Bharat)

10 सितंबर को गिरफ्तार हुआ अशहर दानिश, उम्र मात्र 22 साल: 10 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने रांची के तबारक लॉज से पाकिस्तान से हैंडल हो रहे कुख्यात आतंकी अशहर दानिश को गिरफ्तार किया. दानिश की भी उम्र मात्र 22 साल थी. लेकिन वह पाक से हैंडल कर रहे ग्रुप का प्रमुख था. रांची से पकड़ा गया आतंकी दानिश पाकिस्तान से हैंडल हो रहे आतंकी गुट का भारत मे प्रमुख लीडर था.

संदिग्ध आतंकी दानिश को लेकर खुलासे: दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जांच में दानिश को लेकर खतरनाक खुलासे हुए हैं. पाकिस्तान के द्वारा तैयार किए गए आतंकी नेटवर्क का दानिश सेंट्रल लीडर था. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा के अनुसार दानिश सेंट्रल लीडर था, उसका पद और आईडी गजवा लीडर का था, जबकि उसका कोड नेम सीईओ था. दानिश भारत में खिलाफत घोषित करने और गंभीर आतंकी साजिश रचने की साजिश रच रहा था.

PATTERN OF YOUNG TERRORISTS
स्लीपर सेल की कार्यप्रणाली (ETV Bharat)

पाकितान हैंडल बेस्ड पैन इंडिया टेरर: दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्टेट एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेसल सेल 6 से 7 महीने से मिल रहे इनपुट के आधार पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसके बाद महाराष्ट, झारखंड, तेलंगाना और कर्नाटक में एक साथ रेड की गई, जिसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार सभी संदिग्ध आतंकी पाक हैंडल बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं.

इस कार्रवाई में झारखंड से एक संदिग्ध और दिल्ली से लोग अरेस्ट हुए हैं. जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है वे मुम्बई के रहने वाले हैं. वहीं एक शख्स तेलंगाना और एक एमपी के राजगढ़ से गिरफ्तार हुआ है. गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के पास से सल्फर पाउडर, एसिड, बॉल बेरिंग्स, आईडी बनाने के समान, मास्क, ग्लब्स, सर्किट्स, वायरस, मदर बोर्ड, वेपन और कारतूस बरामद हुए हैं.

Pattern of young terrorists
गिरफ्तार संदिग्ध आफताब कुरैशी (Etv Bharat)
पाक हैंडलर दे रहा था टास्क: दिल्ली पुलिस के स्पेसश सेल के अनुसार दानिश को ही पाक हैंडलर लगातार टास्क दे रहा था, टास्क में खिलाफत करने के लिए एक जगह डिसाइड करनी थी. दिल्ली से गिरफ्तार आफताब मुंबई का रहने वाला है. आफताब को हथियार खरीदने की जिम्मेदारी दी गई थी, जब आफताब दिल्ली से वापस मुंबई जा रहा था, तब उसे गिरफ्तार किया गया. आफताब के बाद उसके एक और साथी सुफियान को गिरफ्तार किया गया. उसके बाद ग्रुप के पांचवे आतंकी मुजेवा को गिरफ्तार किया गया.
स्ट्राइक से पहले ही गिरफ्तार, पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर से हैंडल हो रहे: इस आतंकी ग्रुप के द्वारा भारत में कई स्थानों पर स्ट्राइक करने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. दानिश सहित पांचों आतंकी भारत में ब्लास्ट के लिए जगह को भी चिन्हित करने का काम कर रहे थे. सभी खिलाफत का मॉड्यूल बनाना चाहते थे. तय हुआ था कि पहले एक जमीन तैयार किया जाय और फिर उसी को खिलाफत के लिए इस्तेमाल करेंगे.
Pattern of young terrorists
गिरफ्तार संदिग्ध सुफियान अबुबाकर खान (Etv Bharat)
दानिश के जिम्मे था रॉ मैटीरियल अरेंज करना: झारखंड के बोकारो का रहने वाला दानिश इस ग्रुप का मेन भारतीय हैंडलर था. दानिश पाक हैंडलर के लगातार संपर्क में था और वह रॉ मैटीरियल अरेंज कर रहा था ताकि आईडी बम बनाया जा सके.
ब्रेन वाश हो चुका था दानिश का: आतंकियों को ट्रेनिंग के दौरान यह सीख दी जाती है कि वह संगठन की बात अपने घर वालों तक से नहीं करें, इसका खुलासा तब हुआ जब बुधवार को पुलिस की टीम ने इस्लामनगर स्थित तबारक लॉज से संदिग्ध अशरफ दानिश को गिरफ्तार किया. तबारक लॉज के जिस कमरे में दानिश रहता था, उसके साथ कोडरमा का भी छात्र रहता था. उस छात्र के साथ उसकी अच्छी बातचीत होती थी. यहां तक कि दोनों खाना पीना भी साथ किया करता था.
Pattern of young terrorists
गिरफ्तार संदिग्ध कामरान कुरैशी (Etv Bharat)

दानिश ने रूम मेट को भी नहीं बताई थी कोई बात: लॉज के संचालक बताते हैं कि दानिश आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, यह बात उसने अपने रूममेट से भी शेयर नहीं किया था. यहां तक कि संदिग्ध दानिश कभी रूममेट को संगठन से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया था, जबकि दोनों के बीच हर तरह की बात होती थी. लॉज के आसपास के लोग बताते हैं कि दानिश कभी किसी के साथ उठता-बैठता ही नहीं करता. ज्यादातर समय वह अपने कमरे में ही बिताया करता था.

लॉज में रह कर एसएससी की कर रहा था तैयारी: झारखंड के बोकारो जिला के पेटरवार का रहने वाला, संदिग्ध असरार दानिश रांची में रहकर स्टाफ सलेक्शन कमीशन(एसएससी) की तैयारी कर रहा था. इस बात का खुलासा झारखंड एटीएस से पूछताछ के दौरान किया. हालांकि एटीएस की पूछताछ में उसने कोचिंग संस्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी. एटीएस के अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध दानिश बोकारो से इंग्लिश ऑनर्स किया है. करीब डेढ़ साल से तबारक लॉज में रहता था. संदिग्ध अशरफ का पूरा परिवार बोकारो में ही रहता है.

Pattern of young terrorists
गिरफ्तार संदिग्ध अशहर दानिस (Etv Bharat)
रेडियोलॉजिस्ट डॉ इस्तियाक अहमद भी था 25 की उम्र का: झारखंड में अल कायदा के इंडियन सब कांटिनेंट (एक्यूआईएस) का विस्तृत मॉड्यूल खड़ा किया जा रहा था. झारखंड के विभिन्न इलाकों के एक दर्जन से ज्यादा युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ा जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस ने इस मामले में झारखंड सहित कई अन्य राज्यो में रेड किया तो कुछ स्लीपर सेल भूमिगत हो गए, लेकिन जिनके बारे में झारखंड एटीएस को जानकारी मिली है उन्हें एटीएस के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है.

रेडियोलॉजिस्ट डॉ इस्तियाक से पूछताछ में कई खुलासे: झारखंड में अल कायदा के इंडियन सब कांटिनेंट (एक्यूआईएस) का विस्तृत मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, इसका खुलासा तब हुआ जब रेडियोलॉजिस्ट डॉ इस्तियाक अहमद समेत चार संदिग्धों से कई बार पूछताछ की गई. सभी संदिग्धों को दिल्ली पुलिस की टीम तीन सितंबर को रांची के चान्हो में फिल्ड वेरिफिकेशन के लिए लाया था. रेडियोलॉजिस्ट डॉ इस्तियाक से पूछताछ में झारखंड एटीएस को कई अहम जानकारी मिली है.

Pattern of young terrorists
गिरफ्तार संदिग्ध मोहम्मद हुजैफ यमन (Etv Bharat)

झारखंड में कई लोग अलकायदा से जुड़े हुए: एटीएस के अनुसार रांची के चान्हो, लोहरदगा के कुड़ू और हजारीबाग के एक दर्जन के करीब लोग अलकायदा से जुड़े हुए हैं. इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए राजस्थान भेजने की तैयारी की गई थी, लेकिन रेड के बाद सब भूमिगत हो गए. हालांकि गिरफ्तार संदिग्धों ने पूछताछ में सभी युवाओं का नाम और पते की भी जानकारी दी है. एटीएस की टीम उन लोगों का सत्यापन कर चुकी है, लेकिन फिलहाल उनके नामो को गुप्त रखा गया है.

एटीएस एसपी ऋषभ झा के अनुसार मामले में कई संदिग्धों को राडार पर रखा गया है, कुछ को पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया गया है. इससे पूर्व दिल्ली पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अलकायदा मॉड्यूल का नेतृत्व रांची का डॉ इस्तियाक अहमद नाम का व्यक्ति कर रहा था. उसकी देश के भीतर ‘खिलाफत’ की घोषणा करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा थी.

Pattern of young terrorists
संदिग्धों के पास से मिला सामान (Etv Bharat)
इस्तियाक राजस्थान के भीवंडी में करवा रहा था ट्रेनिंग: डॉ इस्तियाक अहमद अलकायदा इन इंडियन सब कॉटिनेंट के इस मॉडयूल को लीड कर रहा था.उसने राजस्थान के भीवंडी में भी छह संदिग्धों को ट्रेनिंग के लिए भेजा था. इन सभी की गिरफ्तारी भी राजस्थान पुलिस ने की है. रेड में पुलिस ने एके 47 राइफल, प्वाइंट 38 बोर की रिवाल्वर और छह जिंदा कारतूस, .32 बोर की 30 जिंदा कारतूस, एके 47 की 30 कारतूस, डमी इंसास, एयर राइफल, आयरन एल्बो पाइप, हैंड ग्रेनेड समेत अन्य चीजें जब्त किया था.
हाल के दिनों में झारखंड से गिरफ्तार आतंकी: प्रधानमंत्री बनने से पूर्व नरेंद्र मोदी की रैली जब पटना के गांधी मैदान में हुई तब वहां सीरियल ब्लास्ट हुए थे. इस सीरियल ब्लास्ट के तार रांची से जुड़े. इस दौरान सबसे पहले रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित सीठियो बस्ती में रांची पुलिस ने छापेमारी कर पटना में पकड़े गए आतंकी इम्तियाज के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक और कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किया. जिस समय इम्तियाज पकड़ा गया उसकी उम्र मात्र 22 साल थी.
Pattern of young terrorists
गिरफ्तार संदिग्ध (Etv Bharat)

रांची मॉड्यूल का खुलासा: इस छापेमारी में इंडियन मुजाहिदीन के रांची मॉड्यूल का खुलासा हुआ था. इम्तियाज के घर मे छापेमारी के दौरान एक कैलेंडर भी मिला था, जिसमें पटना के गांधी मैदान, बनारस रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया था, कुछ मोबाइल नंबरों की जानकारी भी एक डायरी से मिली थी. मौके से पुलिस ने लोटस की एक घड़ी भी जब्त की थी.

मोबाइल नंबर की जांच के बाद पुलिस को ओरमांझी के मुजीबुल्लाह के भी आईएम नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली, पुलिस मुजीबुल्लाह के गांव चकला पहुंची तो पता चला वह हिंदपीढ़ी के किसी लॉज में रहता है. मुजीबुल्लाह के चाचा की निशानदेही पर रांची पुलिस की टीम 4 नवंबर 2013 को हिंदपीढ़ी के ईरम लॉज पहुंची. यहां पता चला कि मुजीबुल्लाह का कमरा 24 अक्तूबर 2013 यानि गांधी मैदान में धमाके के तीन दिन पहले से बंद है.

पुलिस की निगरानी में ईरम लॉज में मुजीबुल्लाह के कमरे का ताला तोड़ा गया. मौके से पुलिस ने तीन कार्टन में 9 सीरिज में 27 टाइमर बम, 25 जिलेटिन, 14 डेटोनेटर बम बरामद किए. इन बमों में भी लोटस की घड़ी लगी थी. इस दौरान जितने भी संदिग्ध पकड़े गए सबकी उम्र 18 से 25 साल के बीच थी.

यूं जुड़ गया बोधगया ब्लास्ट से तार: बोधगया में सीरियल ब्लास्ट में भी लोटस की घड़ी लगी बम का इस्तेमाल हुआ था. बोधगया में मिले बम ठीक वैसे ही थे, जैसे बम की बरामदगी ईरम लॉज और पटना के रेलवे स्टेशल और गांधी मैदान से हुई थी. एनआईए ने पूरे मामले में तार जोड़े तो इम्तियाज, नुमान, तारीक, तौफिक , हैदर उर्फ ब्लैक ब्यूटी (सभी झराखंड के) के द्वारा बोधगया ब्लास्ट में शामिल होने की बात खुली.

इंडियन मुजाहिदीन ने गुजरात में एक ही जगह से लोटस की घड़ियां खरीदी थी, जिनका इस्तेमाल अलग अलग धमाकों में किया गया था. जांच में यह बात भी सामने आयी कि हैदर उर्फ ब्लैक ब्यूटी का हमेशा ईरम लॉज में आना जाना था. हैदर ने डोरंडा के यूनूस चौक में अपना ठिकाना बनाया था. वहीं से सारी आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था.

22 अगस्त 2024 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी गिरफ्तारी: झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में रांची के चान्हो और बरियातू इलाकों से चार लोगों को हिरासत में लिया. इनमें सबसे अहम नाम रांची के ही एक नामी रेडियोलॉजिस्ट डॉ. इश्तियाक अहमद का था. जांच से पता चला कि इश्तियाक झारखंड में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के मॉड्यूल का सरगना था और उसका लक्ष्य भारत में खिलाफत कायम करना और बड़े आतंकी हमले करना था.

डार्क वेब और सोशल मीडिया का सहारा: आतंकी संगठन अब खुलेआम सोशल मीडिया के साथ-साथ डार्क वेब का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं. धनबाद के वासेपुर से जुड़े कुछ संदिग्ध अपने विदेशी हैंडलरों से डार्क वेब पर ही संपर्क बनाए हुए थे. वहीं दूसरी तरफ शबनम परवीन जैसे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनलों पर खुलेआम कट्टरपंथी साहित्य शेयर कर रहे थे.

सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई मुश्किलें: डार्क वेब की गुमनामी और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स की वजह से जांच में काफी वक्त लग रहा है. फिर भी NIA और ATS डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं.

जंगल और गरीबी का फायदा: झारखंड के सघन जंगली इलाके और ग्रामीण क्षेत्र आतंकियों को छिपने की सुरक्षित जगह मुहैया कराते हैं. कुछ इलाकों में बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असंतोष का फायदा उठाकर ये संगठन युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं. सीमावर्ती जिलों की खुली सरहद इस खतरे को और बढ़ाती है.

आगे की रणनीति: सुरक्षा एजेंसियां अब खुफिया नेटवर्क को और मजबूत करने के साथ-साथ डार्क वेब व सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा रही हैं. स्थानीय थानों को भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत रिपोर्ट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. कुल मिलाकर झारखंड में अलकायदा का यह नया मॉड्यूल एक चेतावनी है कि पुराने नेटवर्क भले जेल में बंद हों, लेकिन उनकी विचारधारा अभी भी जिंदा है.

