नारी शक्ति को सम्मान: गणतंत्र दिवस परेड देखने जाएंगी केरल की दो महिला खादी बुनकर, दिल्ली से मिला न्योता

कन्नूर की दो खादी बुनकरों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो कि उनके लिए गर्व की बात है.

Two Khadi Weavers from Kannur Invited to Republic Day Parade
हथकरघा से राजपथ तक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 8:50 PM IST

4 Min Read
कन्नूर: गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की विविध हथकरघा परंपराओं और बुनकरों की कला को सम्मान मिलना गर्व की बात है. इस बार केरल के दो महिला बुनकरों को विशेष तौर पर 26 जनवरी की परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है.

सालों से धागों के बीच सब्र से बुने सपने अब रिपब्लिक डे की चमक के साथ चमक रहे हैं. पय्यन्नूर फरका ग्राम उद्योग संघ की वर्कर, खादी बुनकर बिंदु और एलिजाबेथ को इस साल की गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए दिल्ली से न्योता मिला है.

यह इस इलाके के लिए गर्व की बात है कि केरल से खादी कमीशन द्वारा चुने गए चार लोगों में से दो कन्नूर जिले में पय्यन्नूर फरका ग्राम उद्योग संघ की चेरुपुझा कुंडमथदम यूनिट के कर्मचारी हैं.

From Handlooms to Rajpath: Two Khadi Weavers from Kannur Invited to Republic Day Parade
केरल की महिला बुनकर को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखना का मिला न्योता (ETV Bharat)

अचानक मिली पहचान
बिंदु पिछले 16 साल से खादी सेक्टर में काम कर रही हैं. वहीं, इस क्षेत्र में 13 साल का अनुभव रखने वाली एलिजाबेथ, इस खबर को नए साल का तोहफा मानती हैं. एलिजाबेथ ने ईटीवी भारत को बताया कि जब खादी कमीशन से पहला कॉल आया, तो उन्हें लगा कि यह एक रूटीन मीटिंग है. बाद की ओरिएंटेशन क्लास के जरिए ही उन्हें एहसास हुआ कि वे रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए खास मेहमान के तौर पर दिल्ली जा रही हैं.

एक बुनाई यूनिट जो मुश्किलों के बावजूद मजबूती से खड़ी है
यह एक ऐसा सेक्टर है जो मुश्किलों और कम सैलरी के बीच जूझ रहा है. इस यूनिट से कुल 57 वर्कर जुड़े हुए हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो घर से धागा लपेटने का काम करते हैं. साथ ही वे लोग भी जो बुनाई के लिए यूनिट में आते हैं. बुने हुए कपड़े के हर मीटर के लिए उन्हें सिर्फ 70 रुपये मिलते हैं. फिर भी, इस काम के लिए उनका समर्पण और प्यार उन्हें आगे बढ़ाता है.

-From Handlooms to Rajpath: Two Khadi Weavers from Kannur Invited to Republic Day Parade
केरल की महिला बुनकर को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखना का मिला न्योता (ETV Bharat)

पडिचल यूनिट में एक साल काम करने के बाद बिंदु कुंडमथडम यूनिट में शामिल हुईं. हालांकि इस सेक्टर में काफी मुश्किलें आ रही हैं. हालांकि, इसके बाद भी दोनों महिलाओं का कहना है कि वे अपने काम से खुश हैं. उनका कहना है कि, अगर सैलरी समय पर मिले, तो यह इनकम का एक अच्छा सोर्स हो सकता है. बिंदु कहती हैं कि अच्छे ताने और धागे से, एक दिन में सात से आठ मीटर बुनाई हो सकती है.

प्रधानमंत्री के पसंदीदा 'मनीला' कपड़े
इस कामयाबी पर गर्व की बात यह है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा 'मनीला' शर्ट के कपड़े बुनते हैं. पडिचल, कुंडमथडम और मंजाकड में खादी सेंटरों पर बुने गए कपड़े मनीला शर्ट के टुकड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं. यह खास कपड़ा तीन अलग-अलग रंगों के धागों का इस्तेमाल करके बुना जाता है. जब प्रधानमंत्री केरल आए थे, तो उन्हें तोहफे के तौर पर दिए गए मनीला कपड़े भी इन्हीं हाथ से बुने गए थे.

परिवार दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं
बिंदु और उनके बेटे जिष्णु, जिन्होंने आईटीआई पूरी कर ली है, और एलिजाबेथ अपने पति जॉर्ज के साथ, सभी इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं. जैसे ही वे 22 जनवरी को दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस परेड को खुद देखने के मौके से बहुत खुश हैं. देश की तरफ से मेहनती, आम मजदूरों को मिली इस बड़ी पहचान से खादी सेक्टर को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है.

संपादक की पसंद

