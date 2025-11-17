ETV Bharat / bharat

साहसी मानव तस्करी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ( ETV Bharat )

हैदराबाद: अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली, समुदायों के उत्थान, ज्ञान को आगे बढ़ाने और देश को प्रेरित करने वाली सात हस्तियों को रविवार को तेलंगाना के हैदराबाद में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया. ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव गारु की स्मृति में दिए गए इन पुरस्कारों का शुभारंभ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित एक भव्य समारोह में किया. यह कार्यक्रम रामोजी ग्रुप के फाउंडर की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था. अवार्ड पाने वाली सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन जर्नालिज्म, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, आर्ट एंड कल्चर, यूथ आइकन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वूमन अचीवर कैटेगरी में किया गया. चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता और कठोरता के साथ तैयार किया गया था. एक्सपर्ट पैनल ने हर कैटेगरी में कई प्रोफाइल का मूल्यांकन किया और हर कैटेरगरी के लिए तीन नामों को चुना. इसके बाद एक फाइनल कमेटी ने हर कैटेगरी के लिए एक पुरस्कार विजेता का चयन किया. ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी क्रेडेंशियल और फील्डवर्क का स्वतंत्र रूप से ईनाडु और ईटीवी भारत नेटवर्क के माध्यम से वेरिफिकेशन किया गया. रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के विजेता

एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड जयदीप हार्दिकर ने जीता. एक प्रतिष्ठित पत्रकार और लेखक हार्डिकर ने दो दशकों से भी अधिक समय तक भारत की ग्रामीण वास्तविकताओं पर गहरी सहानुभूति और अंतर्दृष्टि के साथ रिपोर्टिंग की है. उनका काम हाशिए पर पड़ी आवाजों को बुलंद करना है और विकास के मानवीय पहलुओं को राष्ट्रीय ध्यान में लाना है. जयदीप हार्दिकर (ETV Bharat) यूथ आइकन अवार्ड श्रीकांत बोल्ला को मिला. बोलांट इंडस्ट्रीज के संस्थापक, अध्यक्ष और एमआईटी के पूर्व छात्र बोल्ला फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव लीडरशिप के राष्ट्रीय पहचान बन गए हैं. उनका उद्यम सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए दिव्यांगों को सशक्त बनाना है.