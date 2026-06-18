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फुल बॉडी स्कैनर से एयरपोर्ट पर लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा, चंद सेकेंड में होगी सुरक्षा जांच, जानें कैसे करता है काम

अभी फिलहाल, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर लगाए गए हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 2:03 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: देश में एयरपोर्ट सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए फुल बॉडी स्कैनर (Full-Body Scanners) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. अभी, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन एयरपोर्ट्स पर फुल बॉडी स्कैनर लगाए गए हैं.

परीक्षण और विनियामक अनुमोदन के बाद, अधिकारी इसे पूरे देश में धीरे-धीरे शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दूसरे बड़े विमानन केंद्र में बढ़ाने से पहले अति-संवेदनशील हवाई अड्डों को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है.

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एयरपोर्ट पर यात्री और सुरक्षाकर्मी (ANI)

फुल बॉडी स्कैनर्स (FBS) के आने से भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली प्रौद्योगिकी (एविएशन सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नोलॉजी) में बदलाव आने की उम्मीद है. ऐसे में विमानन सुरक्षा प्रणाली प्रौद्योगिकी बदलाव के कगार पर है. इस सिस्टम से मैनुअल तलाशी पर निर्भरता कम होने और छिपे हुए खतरों का पता लगाने में काफी सुधार होने की उम्मीद है.

इससे संबंधित दस्तावेज में कहा गया है कि, नागरिक उड्डयन ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी-BCAS) ने 2 अप्रैल को पैसेंजर एंट्री सिक्योरिटी चेक (PESC) पॉइंट्स पर फुल बॉडी स्कैनर लगाने और ऑपरेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर- SOP) जारी किया, जो एयरपोर्ट सुरक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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एयरपोर्ट पर यात्री और सुरक्षाकर्मी (ANI)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), जो ज्यादातर भारतीय हवाई अड्डों पर पैसेंजर स्क्रीनिंग के लिए जिम्मेदार है, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा दोनों को बेहतर बनाने के लिए उन्नत स्क्रीनिंग तकनीक को अपनाने पर जोर दे रही है. मई में शुरू हुआ तीन महीने का ट्रायल अभी टेक्नोलॉजी के ऑपरेशनल असर, गोपनीयता सुरक्षा और मौजूदा एयरपोर्ट प्रक्रिया के साथ अनुकूलता का मूल्यांकन कर रहा है.

फुल बॉडी स्कैनर कैसे काम करता है
साधारण बैगेज एक्स-रे मशीनों से अलग, जो सामान की जांच करती हैं, फुल बॉडी स्कैनर यात्रियों की खुद जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है. यात्री एक बूथ जैसे स्कैनर में कदम रखता है, कुछ सेकंड के लिए हाथों को थोड़ा ऊपर उठाकर या बताए गए तरीके से रखकर खड़ा रहता है, और मशीन कपड़ों के नीचे छिपी चीजों की पहचान करने के लिए शरीर के बाहरी हिस्से को स्कैन करती है.

सिस्टम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "आधुनिक विमानन फुल बॉडी स्कैनर आमतौर पर आयनाइजिंग एक्स-रे के बजाय कम-पावर वाली मिलीमीटर-वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. स्कैनर नुकसान न पहुंचाने वाली रेडियो-फ्रीक्वेंसी तरंगें छोड़ता है जो शरीर और किसी भी छिपी हुई चीज से टकराकर वापस आती हैं. उन्नत सॉफ्टवेयर परावर्तित संकेत का विश्लेषण करता है और संदिग्ध चीजों का पता चलने पर सुरक्षा कर्मियों को सावधान करता है."

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एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच करते सुरक्षाकर्मी (ANI)

उन्होंने कहा कि विस्तृत शारीरिक छवि दिखाने के बजाय, नई पीढ़ी के सिस्टम आमतौर पर एक आम इंसानी आउटलाइन बनाते हैं जिसमें हाइलाइट किए गए क्षेत्र होते हैं जिनकी आगे जांच की जरूरत होती है. अधिकारी ने कहा, "इस डिजाइन का मकसद यात्रियों की निजता की रक्षा करना है, साथ ही सुरक्षा अधिकारियों को छिपे हुए खतरों की जल्दी पहचान करने में मदद करना है."

यह अभी के प्रक्रिया से कैसे अलग है
भारत में अभी, यात्रियों की स्क्रीनिंग आमतौर पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) या वॉक-थ्रू मेटल डिटेक्टर से होती है, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर सीआईएसएफ के जवान हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेकिंग और शारीरिक तलाशी करते हैं. केबिन बैगेज की एक्स-रे मशीन से अलग से स्क्रीनिंग की जाती है.

अधिकारी ने कहा, "मेटल डिटेक्टर की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे मुख्य रूप से मेटैलिक (धातु) चीजों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं. सिरेमिक हथियार, प्लास्टिक विस्फोटक या कुछ मना की गई चीजों जैसे नॉन-मेटैलिक खतरों का पता लगाने के लिए और तरीकों की जरूरत हो सकती है."

फुल बॉडी स्कैनर का मकसद कपड़ों के नीचे छिपी धातु और नॉन-मेटैलिक दोनों तरह की चीज़ों का पता लगाकर इस कमी को पूरा करना है. ऐसे में सुरक्षा अधिकारी द्वारा किसी शख्स के कपड़ों पर हाथ फेरकर या थपथपाकर (Pat-down) गुप्त हथियारों या वर्जित चीजों की शारीरिक तलाशी लेने की प्रक्रिया पर निर्भरता कम कर सकती है, जबकि मुश्किल खतरों की पहचान करने की संभावना बढ़ा सकती है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)

हालांकि, बैगेज स्क्रीनिंग एक्स-रे स्कैनर पर ही निर्भर रहेगी और यात्री अभी भी केबिन बैग, लैपटॉप और दूसरी ले जाने वाली चीजों को जांच के लिए कन्वेयर बेल्ट पर रखेंगे. असल में, फुल बॉडी स्कैनर का आना बैगेज एक्स-रे सिस्टम की जगह नहीं लेता, बल्कि लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच (स्तरित सुरक्षा दृष्टिकोण) के हिस्से के तौर पर उन्हें पूरा करता है.

पैसेंजर का अनुभव कैसा होगा
ज्यादातर यात्रियों के लिए, यह प्रक्रिया पारंपरिक तलाशी प्रक्रिया से ज्यादा तेज होने की उम्मीद है. एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए बैगेज रखने के बाद, पैसेंजर फुल बॉडी स्कैनर में जाता है, ऑपरेटर के निर्देश मानता है और कुछ सेकंड में स्कैन पूरा कर लेता है. अगर कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है, तो पैसेंजर बिना किसी अतिरिक्त चेकिंग के आगे बढ़ जाता है.

अगर सिस्टम किसी संदिग्ध क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है तो, सीआईएसएफ के लोग बीसीएस प्रक्रिया के मुताबिक लक्षित स्क्रीनिंग या शारीरिक जांच कर सकते हैं. यह केंद्रित दृष्टिकोण गैर-जरूरी तलाशी को कम कर सकता है और यह पक्का कर सकता है कि सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जाए.

ट्रायल क्यों जरूरी है
अधिकारी तीन महीने के मूल्यांकन के दौरान कई पहलुओं का आकलन कर रहे हैं, जिसमें पता लगाने की सटीकता, यात्रियों का प्रवाह, परिचालन विश्वसनीयता और गोपनीयता संरक्षण शामिल हैं. ट्रायल यह भी तय करेगा कि टेक्नोलॉजी भारत के मौजूदा एयरपोर्ट सुरक्षा ढांचा के साथ कितनी आसानी से जोड़ती है. अधिकारी ने कहा, "इन नतीजों से देश भर में लागू करने और मानक संचालन प्रक्रिया में जरूरी किसी भी सुधार के बारे में भविष्य के नीति फैसलों में मदद मिलने की उम्मीद है."

रणनीतिक प्राथमिकता के साथ फेज में रोलआउट
बीसीएएस गाइडलाइंस के तहत, श्रीनगर, जम्मू और अयोध्या एयरपोर्ट के साथ-साथ, हर साल 50 लाख से ज्यादा यात्री को संभालने वाले एयरपोर्ट ऑपरेटरों को फुल बॉडी स्कैनर्स लगाने को प्रथिमिकता देने का निर्देश दिया गया है.

अधिकारी ने आगे कहा, "परीक्षण और विनियामक अनुमोदन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, सबसे पहले अति-संवेदनशील हवाई अड्डों पर तैनाती शुरू होने की उम्मीद है, जहां खतरे का पता लगाने की बेहतर क्षमताओं को खास तौर पर जरूरी माना जाता है." सुरक्षा जानकार का मानना ​​है कि फुल बॉडी स्कैनर्स को अपनाना जनशक्ति-गहन जांच से प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त जोखिम का पता लगाने की ओर एक बदलाव दिखाता है.

ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीके खन्ना ने ईटीवी भारत से कहा, "बैगेज एक्स-रे, उन्नत यात्री स्कैनिंग और खुफिया-आधारित सुरक्षा उपायों को मिलाकर, भारत के एविएशन इकोसिस्टम का मकसद बदलते खतरों के खिलाफ एक ज्यादा कुशल और मजबूत सुरक्षा बनाना है."

खन्ना ने कहा कि अगर ट्रायल के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाता है, तो फुल बॉडी स्कैनर हाल के सालों में एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा दिखने वाले बदलावों में से एक बन सकता है. इससे छिपी हुई चीजों का बेहतर पता लगाने में मदद मिलेगी, साथ ही पैसेंजर स्क्रीनिंग तेज, ज़्यादा लक्षित और नियमित शारीरिक तलाशी पर कम निर्भर होगी.

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