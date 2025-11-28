ETV Bharat / bharat

'14490' याद रखिए! महिलाओं के लिए ये खास नंबर साबित हो रहा वरदान !

यह नई हेल्पलाइन पूरे भारत में महिलाओं की पहुंच को कैसे बेहतर बनाएगी? महिला अधिकार संस्था के मुताबिक, 14490 को हर राज्य की हर महिला तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है. अभी यह सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है. यह चौबीसों घंटे काम करता है, और कॉल करने वालों को उनकी जगह या हालात की परवाह किए बिना मदद से जोड़ता है. चाहे दिन हो या रात, भारत का गांव हो या शहरी, हेल्पलाइन यह पक्का करती है कि इंसाफ और मदद सिर्फ एक कॉल दूर है.

इसमें कहा गया, "पहले, हमारी हेल्पलाइन 10 अंकों का एक लंबा नंबर था. महिलाओं को इसे याद रखना मुश्किल लगता था. पांच अंकों के छोटे नंबर पर आना सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है. यह एक मैसेज है कि मदद अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है. जब भी कोई महिला असुरक्षित या अनसुनी महसूस करती है, तो वह तुरंत मदद से सिर्फ पांच अंकों की दूरी पर होती है."

नए हेल्पलाइन नंबर पर ETV भारत के सवाल के जवाब में, NCW ने कहा कि उसने महिलाओं के लिए मदद को तेज, आसान और ज़्यादा आसान बनाने के लिए 14490 शुरू किया है.

महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने और साइकोलॉजिकल मदद देने में मदद करने के लिए, इसने यह हेल्पलाइन शुरू की है.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाले NCW को हर साल घरेलू हिंसा और कई दूसरे मामलों से जुड़ी कई शिकायतें मिलती हैं. ये घटनाएं मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती हैं और कई बार लोगों को इस सदमे से उबरने के लिए साइकोलॉजिकल मदद की जरूरत होती है.

कमीशन ने कहा कि पांच डिजिट के छोटे नंबर में बदलाव न सिर्फ़ सुविधा दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि महिलाओं के लिए अब मदद पहले से कहीं ज़्यादा आसानी से मिल रही है.

नई दिल्ली: नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने कहा है कि नया शुरू किया गया पांच डिजिट का हेल्पलाइन नंबर '14490' का मकसद पूरे देश में परेशान महिलाओं को तेजी से और आसानी से मदद देना है।

महिलाएं किस तरह की समस्याओं की रिपोर्ट हेल्पलाइन पर कर सकती हैं?

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि देश भर में महिलाएं घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, साइबर दुर्व्यवहार, पीछा करना या सुरक्षा संबंधी आशंकाओं सहित किसी भी प्रकार की परेशानी की रिपोर्ट कर सकती हैं.

"हेल्पलाइन उन्हें सही सहायता प्रणाली की ओर मार्गदर्शन करती है, चाहे वह पुलिस सहायता हो, परामर्श हो, कानूनी जानकारी हो या राज्य महिला आयोगों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय हो. किसी भी चिंता को 'छोटा' नहीं माना जाता है, हर आवाज को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाता है."

यह पूछे जाने पर कि यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान किया जाए, एनसीडब्ल्यू ने कहा, "हमने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने डिजिटल निगरानी प्रणालियों को मजबूत किया है कि कोई भी मामला अनदेखा न रहे. ऑनलाइन शिकायत प्रणाली अब सरल, तेज और अधिक पारदर्शी है. हर शिकायत पर नजर रखी जाती है.

उन्होंने कहा कि हमारा फोकस सिर्फ केस को सुलझाना ही नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाना भी है जो ऐसे केस को दोबारा होने से रोकें. NCW ने कहा कि यह हेल्पलाइन एक ऐसे समाज को बनाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जहां महिलाओं का सम्मान जरूरी हो, ऑप्शनल नहीं.

उन्होंने कहा, "हेल्पलाइन के साथ, NCW अलग-अलग टॉपिक पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, पुलिस फोर्स के साथ जेंडर-सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कर रहा है, और पंचायत लेवल पर कम्युनिटी से जुड़ रहा है. हमारा मकसद साफ है, कोई भी महिला अकेली, अनसुनी या असुरक्षित महसूस न करे. एक सच्चा एम्पावर्ड समाज वह है, जहां हर बेटी आजादी से सपने देख सके और हर महिला इज्जत के साथ खड़ी हो सके."

NCW ने नागरिकों, कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और पार्टनर से इस जानकारी को बड़े पैमाने पर फैलाने की अपील की है, ताकि यह पक्का हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हेल्पलाइन सर्विस के बारे में जानकारी मिले जो उन्हें हर समय मिल सके.

नई हेल्पलाइन का जिक्र करते हुए एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन विजया के. रहाटकर ने ईटीवी भारत से कहा, "जब कोई महिला असहाय महसूस करती है, तो उसे याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग उसके साथ खड़ा है, सिर्फ पांच अंकों की दूरी पर (14490)."

महिला के विचार: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में CA के तौर पर काम करने वाली आकांक्षा अग्रवाल ने ETV भारत को बताया, "मुझे लगता है कि NCW द्वारा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू करना एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत जरूरी कदम है. कई महिलाएं अक्सर हैरेसमेंट या सुरक्षा संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट करने में झिझकती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि इमरजेंसी में किससे संपर्क करें या किससे संपर्क करें."

उन्होंने कहा कि 14490 जैसा आसानी से याद रहने वाला नंबर मदद को ज़्यादा आसान और तुरंत बनाता है. बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के डेटा के मुताबिक, 2021 और 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या क्रमशः 42,8278 और 44,5256 थी.