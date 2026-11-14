दिल्ली में हाई अलर्ट: रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर AI CCTV कैमरों तक, जानें सुरक्षा व्यवस्था का हाल
घर जाने वालों की भीड़ और हाल ही घटनाओं के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. क्या है स्थिति, पढ़ें..
Published : November 14, 2026 at 10:14 AM IST
नई दिल्ली: कश्मीर के कुलगाम जिले में बीते बुधवार को सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के शिविर पर आतंकी हमलों के बाद दिल्ली एनसीआर अलर्ट पर है. वहीं बीते वर्ष 10 नवंबर को लाल किले के सामने हुए भीषण कार बम धमाके और आगामी छठ महापर्व पर भारी संख्या में लोगों की यात्रा को देखते हुए भी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ व अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है. फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरों और सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने त्योहार पर ट्रेनों के संचालन पर कहा, हम 6200 ट्रिप्स का संचालन कर रहे हैं. लोगों को टिकट नहीं मिल रही, क्योंकि लोग रेगुलर ट्रेन में टिकट खोज रहे हैं. लोग रेगुलर ट्रेनों के बजाए स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक करें.
साथ ही उन्होंने रेगुलर ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाने ऑन डिमांड ट्रेनें चलाए जाने और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने रखने के लिए अलग अलग गंतव्यों के लिए अलग-अलग रेलवे स्टेशनों से ट्रेनें चलाए जाने की बात कही. सुरक्षा इंतजामों को लेकर उन्होंने बताया कि दिल्ली एरिया में 1300 से अधिक आरपीएफ जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है. इनमें यह कोशिश की गई है कि महिला जवानों की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि आजकल अकेले सफर करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाने के साथ इसमें कई इनोवेशन भी किए गए हैं. नई दिल्ली में एआई एनेबल्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य एक तो हेड काउंट करना है, जिससे रफ एस्टिमेट मिल जता है कि वहां कितने लोग मौजूद हैं. साथ ही यह एफआरएस एनेबल्ड हैं, जिससे फेशियल रेकग्निशन भी हो जाता है. इससे आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति या किसी अमुक व्यक्ति को ढूंढने में आसानी होती है.
उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67 में खतरनाक व आपत्तिजनक वस्तुओं के परिवहन से संबंधित प्रावधान हैं. धारा 164 के तहत प्रतिबंधित खतरनाक वस्तुएं अवैध रूप से ट्रेन में ले जाने पर तीन साल तक की कैद, एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुओं से रेलवे या किसी यात्री को हुए नुकसान, चोट अथवा क्षति की जिम्मेदारी भी संबंधित व्यक्ति की होगी. वहीं, जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम 2026 के तहत संशोधित धारा 165 में आपत्तिजनक वस्तुएं अवैध रूप से रेलवे में लाने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये की पेनल्टी व उससे हुए नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया गया है. पेनल्टी नहीं चुकाने की स्थिति में अदालत के आदेश पर एक साल तक की कैद, कम से कम 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
रेल यात्रियों से अपील है कि सफर के दौरान पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, पटाखे व अन्य ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ न ले जाएं. ये न केवल रेलवे नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है. त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. आरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सीसीटीवी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम व बैगेज स्कैनर के जरिए निगरानी एवं जांच की जा रही है. यात्रियों से अपील है कि सुरक्षा जांच में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत रेलवे कर्मचारियों या सुरक्षा बलों को दें." - हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे
छठ महापर्व के चलते दिल्ली से बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है. दीपावली के बाद छठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है. यात्रियों के बैग व अन्य सामान को बैगेज स्कैनर मशीनों से गुजारा जा रहा है. संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर सुरक्षाकर्मी उसकी जांच करते हैं. इसके बाद ही यात्रियों को प्लेटफार्म तक जाने की अनुमति दी जाती है. आरपीएफ के साथ दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ व अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया है.
लाल किले के सामने हुए धमाके की जांच में आतंकी साजिश सामने आने, गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए विस्फोट की जांच जारी रहने व कुलगाम में सीआरपीएफ जवानों पर हमले के बीच दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा को लेकर सतर्कता जरूरी है. हालांकि इन तीनों घटनाओं की प्रकृति व जांच के निष्कर्ष अलग-अलग हैं, लेकिन ये सुरक्षा एजेंसियों के सामने मौजूद चुनौतियों को जरूर रेखांकित करती हैं. गौरतलब है कि, हाल ही में आम्रपाली एक्सप्रेस की बोगी में रखे सामान से धुआं निकलने की बात सामने आई थी. यात्रियों ने सामान को बाहर फेंक दिया था. वहीं आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर बरामद सामान को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा था. घटना में तीन यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई थी. जानकारी के मुताबिक, ये बैग लेकर आए आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना पर दिल्ली मंडल (आरपीएफ) के डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आशुतोष पांडेय का बयान भी सामने आया था.
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आम्रपाली एक्सप्रेस में किसी तरह का ब्लास्ट नहीं हुआ था. ट्रेन की एक बोगी में रखे सामान से हल्का धुआं निकलता दिखाई दिया था. इसके बाद यात्रियों ने उस सामान को बाहर फेंक दिया. आरपीएफ ने मौके से एक प्लास्टिक के बोरे में कुछ जले हुए कपड़े, आईडी कार्ड, प्लास्टिक की बोतल व चप्पल बरामद की हैं. एसिड या किसी ज्वलनशील पदार्थ की आशंका को देखते हुए बरामद सामान को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. इस घटना में तीन यात्रियों को मामूली रूप से जलने की चोट आई है. ट्रेन को एहतियातन करीब 10 मिनट रोका गया और इसके बाद दोबारा रवाना कर दिया गया. मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है - आशुतोष पांडेय, डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर (आरपीएफ), दिल्ली मंडल
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