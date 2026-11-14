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दिल्ली में हाई अलर्ट: रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर AI CCTV कैमरों तक, जानें सुरक्षा व्यवस्था का हाल

दिल्ली में हाई अलर्ट, जानें ट्रेनों में कैसी है सुरक्षा ( ETV Bharat GFX )

नई दिल्ली: कश्मीर के कुलगाम जिले में बीते बुधवार को सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के शिविर पर आतंकी हमलों के बाद दिल्ली एनसीआर अलर्ट पर है. वहीं बीते वर्ष 10 नवंबर को लाल किले के सामने हुए भीषण कार बम धमाके और आगामी छठ महापर्व पर भारी संख्या में लोगों की यात्रा को देखते हुए भी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ व अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है. फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरों और सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने त्योहार पर ट्रेनों के संचालन पर कहा, हम 6200 ट्रिप्स का संचालन कर रहे हैं. लोगों को टिकट नहीं मिल रही, क्योंकि लोग रेगुलर ट्रेन में टिकट खोज रहे हैं. लोग रेगुलर ट्रेनों के बजाए स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक करें.