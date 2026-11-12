225 साल पहले लंदन पहुंच गई थी छठ पूजा की महिमा, पढ़िए बिहार के महापर्व की अनोखी कहानी
Chhath Puja 2026: 225 साल पहले 'पटना कलम' ने गंगा घाट की आस्था को कैनवास पर उतारा था, जो लंदन तक पहुंचा. रिपोर्ट-डॉ. रंजीत
Published : November 12, 2026 at 6:47 AM IST
पटना: छठ महापर्व सिर्फ बिहार का महापर्व नहीं, बल्कि बिहार की कला और सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा रहा है. लोक आस्था के इस महान पर्व को आज अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है. विदेशों में भी लोग छठ मना रहे हैं. लेकिन 'पटना कलम' शैली ने दो सदियों पहले ही छठ की सांस्कृतिक पहचान को चित्रों में दर्ज कर इसे दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम किया था.
225 साल पहले ही लंदन पहुंच गयी थी विरासत
पटना के गंगा घाट पर छठ का दृश्य, नदी किनारे सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं, पूजा की तैयारियां और लोक आस्था की झलक आज की तस्वीर नहीं, बल्कि करीब 225 साल पुरानी कला की विरासत है. लगभग 1795 से 1800 के बीच बनाई गई इस ऐतिहासिक पेंटिंग में पटना के गंगा तट पर छठ मनाते लोगों को दिखाया गया है. यह पेंटिंग आज भी लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी के संग्रह में मौजूद है.
उस दौर में न कैमरे थे और न आज की तरह डिजिटल माध्यम हुआ करते थे. कलाकार अपनी तूलिका से छठ की पूरी परंपरा को कैनवास पर उतारते थे. पटना कलम की यह पेंटिंग इस बात का प्रमाण है कि, 18वीं और 19वीं सदी में भी बिहार में छठ पर्व का व्यापक सांस्कृतिक महत्व था. यह पेंटिंग आज इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुकी है.
भारतीय संस्कृति का 'दस्तावेजीकरण'
पटना कलम का विकास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग 1760 से 1770 के बीच शुरू हुआ था. मुगल दरबार का संरक्षण कमजोर होने के बाद कई चित्रकार मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) से पटना पहुंचे. यहां मुगल और यूरोपीय चित्रकला के संगम से एक नई शैली विकसित हुई, जिसे पटना कलम के नाम से पहचान मिली. सेवक राम इस कला के शुरुआती और प्रमुख संस्थापक कलाकारों में गिने जाते हैं, जबकि शिवलाल और शिवदयाल लाल ने बाद में इसे आगे बढ़ाने का काम किया.
कला और संस्कृति के विशेषज्ञ और लेखक अनीश अंकुर बताते हैं कि, 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने पटना कलम के चित्रकारों से यहां के जनजीवन को लेकर पेंटिंग बनवाई ताकि इंग्लैंड में वहां के लोगों को भारतीय समाज दिखा सकें. भारत की इस महान परंपरा को अंग्रेजों ने अपने देश तक ले जाने का काम किया. एक तरह से अंग्रेजों ने पेंटिंग के माध्यम से भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण कराया था.
"छठ पर्व को सबसे पहले पटना कलम के तहत चित्रित किया गया था. अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को अपने यहां के लोगों को समझने के लिए चित्र बनवाया और यहां से ले गए. पटना कलम के कलाकारों ने सबसे पहले छठ पर्व को अपनी कला में जगह दी और उसे जीवंत रूप में पेश किया. आज छठ पर्व को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है." -अनीश अंकुर, लेखक
कला में 'आम आदमी का पर्व'
अनीश अंकुर बताते हैं कि, पटना कलम ने मुगल चित्रकला की बारीकियों को यूरोपीय शैली के रंगों और तकनीक के साथ मिलाकर एक अलग पहचान बनाई. इस कला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें राजमहलों और राजाओं के बजाय आम लोगों की जिंदगी को जगह दी गई. बाजार, किसान, मजदूर, कारीगर, त्योहार और सामाजिक परंपराएं इसके प्रमुख विषय रहे. पुरानी पेंटिंग्स में धोबी घाट, उस समय के पहनावे-ओढ़ावे और चमड़े के बैग में पानी ढोने वाले भिस्ती तक को बखूबी दिखाया गया है.
छठ पूजा का इतिहास
छठ पर्व भारत के सबसे प्राचीन लोकपर्वों में से एक है, जिसकी जड़ें वैदिक काल और सूर्य उपासना की परंपरा से जुड़ी मानी जाती हैं. ऋग्वेद में सूर्य और उषा की उपासना के मंत्र मिलते हैं, जबकि पुराणों और महाभारत में भी सूर्य पूजा तथा छठ से जुड़ी मान्यताओं का उल्लेख है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, महाभारत काल में कुंती और कर्ण सूर्य की उपासना करते थे, वहीं द्रौपदी द्वारा भी छठ व्रत किए जाने की कथा प्रचलित है.
बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पर्व की विशेष सांस्कृतिक पहचान विकसित हुई. इसमें भगवान सूर्य को संध्याकालीन अर्घ्य और उदीयमान सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और संतान की मंगलकामना की जाती है.
अनीश अंकुर कहते हैं, "छठ बहुत ही प्राचीन परंपरा है और माना जाता है कि शकों के साथ इसका आविर्भाव हुआ. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं है और ईश्वर व भक्त के बीच सीधा कनेक्शन है. छठ महापर्व आम आदमी का पर्व माना जाता है, इसलिए आम आदमी की चित्रकला मानी जाने वाली पटना कलम में छठ को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है."
पेंटिंग में रंगों का अनोखा विज्ञान
लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी के अलावा 225 साल पुरानी एक तस्वीर बिहार में भी मौजूद है, जिसे प्रदीप जैन नाम के कलाकार ने संजोकर रखा है. इस तस्वीर की चमक आज भी उसी तरीके से बरकरार है. बिहार की चर्चित चित्रकार स्मिता पाराशर बताती हैं कि पहले पटना कलम को बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था.
"उस दौर में पटना कलम को हाथ से बने कागज पर उकेरा जाता था, जिसे नेपाल से आयात किया जाता था. इसके अलावा अभ्रक और हाथी के दांत पर भी पेंटिंग बनाई जाती थी, जो इस शैली के तीन मुख्य आधार रहे हैं." -स्मिता पाराशर, चित्रकार
प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल
स्मिता पाराशर कहती हैं, "पुरानी पेंटिंग में जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं, वे पूरी तरह प्राकृतिक हैं. गर्मियों में धूल बहुत उड़ती थी, इसलिए कलाकार गर्मियों में सिर्फ रेखांकन का काम करते थे और जाड़े के मौसम में रंग भरते थे. ठंड के मौसम में हरसिंगार के फूल, सेम के पत्ते और अन्य फूल-पत्तियों से रंग तैयार किए जाते थे. आज की तरह कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल नहीं होता था."
पीले रंग को बनाने की प्रक्रिया के बारे में स्मिता पाराशर बताती हैं, "पीला रंग तैयार करने के लिए गाय को आम का पत्ता खिलाया जाता था और फिर उसके मूत्र को जमा कर सुखाया जाता था. इसके बाद नीचे जमने वाली गाद में गोंद मिलाकर रंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.
पेंटिंग बनाने के लिए ब्रश में घोड़े की पूंछ या फिर गिलहरी की पूंछ के बालों का इस्तेमाल करते थे. यही कारण है कि 200 से 250 साल बाद भी पेंटिंग के कलर में कोई खराबी नहीं आई है और बिल्कुल नई जैसी चमक बनी हुई है."
अतीत की विरासत और वर्तमान की जद्दोजहद
पटना कलम के शुरुआती चित्रकारों ने गंगा किनारे के दृश्य को इतनी जीवंतता के साथ दिखाया है कि पहले और आज के छठ में वही सादगी और निष्ठा नजर आती है. वक्त बदला और पीढ़ियां बदलीं, लेकिन छठ की आस्था और उसे चित्रों में उतारने की परंपरा आज भी जीवित है. हालांकि, स्मिता पाराशर बताती हैं कि पटना कलम से जुड़े कलाकार अब बिहार में गिने-चुने ही रह गए हैं.
आज कलाकार स्मिता पाराशर, जितेंद्र मोहन और दिनेश कुमार समेत कला से जुड़े लोग इस विरासत को आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटे हैं. स्मिता पाराशर के साथ उनके पुत्र भी पटना कलम शैली को आगे बढ़ा रहे हैं. आज चुनौती सिर्फ पेंटिंग बनाने की नहीं, बल्कि इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की भी है.
कलाकारों के सामने बाजार की कमी, सीमित आर्थिक सहयोग, नई पीढ़ी की घटती दिलचस्पी और पारंपरिक तकनीक को बचाए रखने जैसे बड़े सवाल हैं. स्मिता पाराशर सिल्क पेंट से पेंटिंग बनाती हैं ताकि इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहे. वे बताती हैं,
"सिल्क पेंटिंग बनाने के लिए पहले सिल्क का प्लेट तैयार किया जाता है, जिसमें काफी मेहनत लगती है और इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें बबल न आए. प्लेट तैयार करने के बाद उस पर वाटर कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ट्रीटमेंट अच्छा रहता है." -स्मिता पाराशर, चित्रकार
स्मिता पाराशर कहती हैं कि, वाटर कलर पटना कलम की शैली से मेल खाती है. हम लोग पटना कलम की पुरानी संरचना और रंगों को बचाए रखते हुए आज के पटना और छठ के रीति-रिवाजों को पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे अगली पीढ़ी को भी सिखा रहे हैं.
आधुनिक छठ पूजा को लेकर बनेंगी पेंटिंग्स
स्मिता पाराशर ने कहा कि पटना कलम को फिर से जीवंत करने के लिए पेंटिंग बनायी जाएंगी. पहले की पेंटिंग में पुराने पटना की जीवन शैली को दर्शाया गया है, लेकिन अब नयी पेंटिंग में नई जीवन शैली को दर्शाया जाएगा. पहले छठ पूजा में सादगी रहती थी. अब आधुनिक युग में सबकुछ बदल गया है. इसलिए अब नई जीवन शैली के आधार पेंटिंग का निर्माण होगा.
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