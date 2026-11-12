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225 साल पहले लंदन पहुंच गई थी छठ पूजा की महिमा, पढ़िए बिहार के महापर्व की अनोखी कहानी

पटना कलम शैली में बनी छठ पूजा की पेंटिंग ( ETV Bharat )

पटना: छठ महापर्व सिर्फ बिहार का महापर्व नहीं, बल्कि बिहार की कला और सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा रहा है. लोक आस्था के इस महान पर्व को आज अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है. विदेशों में भी लोग छठ मना रहे हैं. लेकिन 'पटना कलम' शैली ने दो सदियों पहले ही छठ की सांस्कृतिक पहचान को चित्रों में दर्ज कर इसे दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम किया था.

225 साल पहले ही लंदन पहुंच गयी थी विरासत