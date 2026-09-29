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'द एनचैंटिंग 8: बैम्बू शूट से लेकर स्मोक्ड व्यंजनों तक, डॉक्यूमेंट्री सीरीज से जानें पूर्वोत्तर राज्यों के पारंपरिक और अनोखे जायके

डॉक्यूमेंट्री सीरीज द एनचैंटिंग 8 ए कलिनरी जर्नी थ्रू द नॉर्थईस्ट का मकसद पूर्वोत्तर क्षेत्र के देसी खान पान के बारे में जानकारी देना है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

from bamboo shoots to smoked delicacies DoNER ministry unveils northeasts culinary story
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'द एनचैंटिंग 8: ए कलिनरी जर्नी थ्रू द नॉर्थईस्ट' लॉन्च की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 6:10 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'द एनचैंटिंग 8: ए कलिनरी जर्नी थ्रू द नॉर्थईस्ट' लॉन्च की. इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की अलग-अलग खाने की परंपराओं, देसी चीजों और खाने की विरासत पर रोशनी डाली गई है.

इस सीरीज का मकसद पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) के आठ राज्यों को उनके खास खान-पान और भोजन संस्कृति के जरिए दिखाना है. इसमें खाने को सिर्फ एक खाने के अनुभव के तौर पर नहीं, बल्कि इलाके के इतिहास, समुदायों और पहचान के एक जरूरी हिस्से के तौर पर दिखाया गया है. केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि 'द एनचैंटिंग 8' देश के बाकी लोगों को इलाके के स्वादिष्ट खानों के बारे में बताएगा."

यह पहल सरकार के पूर्वोत्तर को पर्यटन, संस्कृति और निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों के बीच आई है, जिसमें प्रत्येक राज्य की भूगोल, स्वदेशी समुदायों और स्थानीय कृषि प्रथाओं द्वारा आकार दी गई अलग-अलग पाक परंपराएं हैं. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने यहां ईटीवी भारत को बताया, "डॉक्यूमेंट्री सीरीज के माध्यम से, दर्शकों को क्षेत्र की पाक विविधता का पता लगाने का अवसर मिलेगा, जिसमें पारंपरिक खाना पकाने की प्रथाएं, स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री और पीढ़ियों से चली आ रही रेसिपी शामिल हैं."

यह सीरीज भोजन और क्षेत्र के समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर भी प्रकाश डालती है. उन्होंने कहा, "स्वदेशी जड़ी-बूटियों और स्थानीय रूप से उगाए गए उत्पादों के उपयोग से लेकर तैयारी और संरक्षण के पारंपरिक तरीकों तक, डॉक्यूमेंट्री उन पाक प्रथाओं को दिखाने का प्रयास करती है जो पूर्वोत्तर में रोजमर्रा की जिंदगी से निकटता से जुड़ी हुई हैं."

सिंधिया ने पहले भी इस बात पर जोर दिया है कि पर्यटन और आर्थिक मौकों को मजबूत करने के लिए इस इलाके की सांस्कृतिक और प्राकृतिक चीजों का फायदा उठाने की जरूरत है. उम्मीद है कि यह कुकिंग डॉक्यूमेंट्री नॉर्थईस्ट को सांस्कृतिक नजरिए से दिखाकर और इसकी खान-पान की विरासत के बारे में ज्यादा जागरूकता पैदा करके ऐसी कोशिशों को पूरा करेगी.

अधिकारी ने आगे कहा, "इस पहल का स्थानीय उद्यमियों, किसानों, खाद्य उत्पादकों और पर्यटन हितधारकों पर भी असर पड़ सकता है. वह इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय खाने को ज्यादा दिखाने से कुकिंग टूरिज्म के मौके बन सकते हैं और स्थानीय तौर पर बनी चीजों को बढ़ावा मिल सकता है."

यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज ऐसे समय में आई है जब पूर्वोत्तर अनुभवात्मक पर्यटन (नॉर्थईस्ट एक्सपीरिएंशियल टूरिज्म) के लिए एक जरूरी जगह बनता जा रहा है. इसके अलग-अलग तरह के नजारे, आदिवासी परंपराएं, त्योहार, हस्तशिल्प और खाना, सांस्कृतिक अनुभव चाहने वाले आगंतुकों को कई मौके देते हैं.

अधिकारी के मुताबिक, 'द एनचैंटिंग 8' खाने के जरिए इन चीजों को एक साथ लाने की कोशिश करता है और खाने को आठ राज्यों के समुदायों की जिंदगी और परंपराओं की एक झलक के तौर पर इस्तेमाल करता है. इस सीरीज से देसी खाना बनाने की जानकारी, खासकर पारंपरिक रेसिपी और खाना पकाने के तरीकों को बचाने और बढ़ावा देने की कोशिशों में भी मदद मिलने की उम्मीद है, जो पुराने समय से परिवारों और समुदायों में चली आ रही हैं.

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