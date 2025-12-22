ETV Bharat / bharat

असम: तीन दोस्तों ने आपदा को अवसर में बदला, लॉकडाउन में बनाया ड्राई मीट ब्रांड

तीन दोस्तों ने लॉकडाउन में बनाया ड्राई मीट ब्रांड ( ETV Bharat )

मोरन (असम): असमिया कहावत 'लागी थकिले मागी खाबो नालगे' जिसका मतलब है- कड़ी मेहनत से भीख मांगने की जरूरत खत्म हो जाती है- को डिब्रूगढ़ जिले के खोवांग के तीन दोस्तों ने सच कर दिखाया है. मॉडर्न सोच, पक्के इरादे और इनोवेशन के साथ जीतू बोरा, दिगंत सैकिया और वरदान सैकिया ने एक सफल ड्राई मीट बिजनेस शुरू किया है जो अब पूरे भारत में पॉपुलर हो रहा है. ये तीनों खोवांग में सूखा पोर्क, बत्तख और चिकन बनाते हैं, जिसे देश के अलग-अलग कोनों में पसंद किया जा रहा है. कई दूसरे लोगों की तरह COVID-19 लॉकडाउन ने उन्हें अपनी रोजी-रोटी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया- लेकिन इन तीन दोस्तों के लिए यह एक मौका बन गया. महामारी से पहले दिगंत सैकिया और वरदान सैकिया कई सौ सूअरों वाला एक बड़ा पिग फार्म चलाते थे. साइंटिफिक तरीके से पिग फार्मिंग करके वे पहले ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन, लॉकडाउन के कारण फार्म का काम जारी रखना मुश्किल हो गया. जिला प्रशासन से इजाजत लेकर उन्होंने जिले में घर-घर जाकर कच्चा और सूखा पोर्क सप्लाई करना शुरू किया. इस बीच अचानक उनके प्रोडक्ट्स को बहुत लोकप्रियता मिल गई. तीन दोस्तों ने लॉकडाउन में बनाया ड्राई मीट ब्रांड (ETV Bharat) उसी समय जीतू बोरा का खोवांग में एक रिसॉर्ट था, जो महामारी के दौरान टूरिस्ट न आने की वजह से बंद हो गया था. फिर तीनों दोस्तों ने हाथ मिलाया और रिसॉर्ट की जगह से अपना ड्राई मीट का काम शुरू किया. 2020 में उन्होंने ऑफिशियली 'मानक्सो' नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया, जिससे एक शानदार बिजनेस की शुरुआत हुई. यह आइडिया कैसे आया?

दिगंत सैकिया ने कहा, “लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, लेकिन हम पिग फार्म बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि जानवरों को रेगुलर चारे की जरूरत थी. ऐसे में प्रशासन की परमिशन लेकर, हमने ‘Manxho’ ब्रांड नाम से कच्चे और सूखे मीट की पैकेजिंग और डिलीवरी शुरू की. जल्द ही लोगों को यह पसंद आने लगा. लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में लौटे कई लोगों ने हमें मीट ऑर्डर करने के लिए कॉल करना शुरू कर दिया, जिससे हमें कूरियर सर्विस के जरिए पूरे भारत में डिलीवरी बढ़ाने की प्रेरणा मिली.”