असम: तीन दोस्तों ने आपदा को अवसर में बदला, लॉकडाउन में बनाया ड्राई मीट ब्रांड

असम में तीन दोस्त खोवांग में सूखा पोर्क, बत्तख और चिकन बनाते हैं, जिसे देश के अलग-अलग कोनों में पसंद किया जा रहा है.

Dry Meat Brand
तीन दोस्तों ने लॉकडाउन में बनाया ड्राई मीट ब्रांड
Published : December 22, 2025 at 3:56 PM IST

मोरन (असम): असमिया कहावत 'लागी थकिले मागी खाबो नालगे' जिसका मतलब है- कड़ी मेहनत से भीख मांगने की जरूरत खत्म हो जाती है- को डिब्रूगढ़ जिले के खोवांग के तीन दोस्तों ने सच कर दिखाया है. मॉडर्न सोच, पक्के इरादे और इनोवेशन के साथ जीतू बोरा, दिगंत सैकिया और वरदान सैकिया ने एक सफल ड्राई मीट बिजनेस शुरू किया है जो अब पूरे भारत में पॉपुलर हो रहा है.

ये तीनों खोवांग में सूखा पोर्क, बत्तख और चिकन बनाते हैं, जिसे देश के अलग-अलग कोनों में पसंद किया जा रहा है. कई दूसरे लोगों की तरह COVID-19 लॉकडाउन ने उन्हें अपनी रोजी-रोटी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया- लेकिन इन तीन दोस्तों के लिए यह एक मौका बन गया.

महामारी से पहले दिगंत सैकिया और वरदान सैकिया कई सौ सूअरों वाला एक बड़ा पिग फार्म चलाते थे. साइंटिफिक तरीके से पिग फार्मिंग करके वे पहले ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन, लॉकडाउन के कारण फार्म का काम जारी रखना मुश्किल हो गया. जिला प्रशासन से इजाजत लेकर उन्होंने जिले में घर-घर जाकर कच्चा और सूखा पोर्क सप्लाई करना शुरू किया. इस बीच अचानक उनके प्रोडक्ट्स को बहुत लोकप्रियता मिल गई.

Dry Meat Brand
तीन दोस्तों ने लॉकडाउन में बनाया ड्राई मीट ब्रांड (ETV Bharat)

उसी समय जीतू बोरा का खोवांग में एक रिसॉर्ट था, जो महामारी के दौरान टूरिस्ट न आने की वजह से बंद हो गया था. फिर तीनों दोस्तों ने हाथ मिलाया और रिसॉर्ट की जगह से अपना ड्राई मीट का काम शुरू किया. 2020 में उन्होंने ऑफिशियली 'मानक्सो' नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया, जिससे एक शानदार बिजनेस की शुरुआत हुई.

यह आइडिया कैसे आया?
दिगंत सैकिया ने कहा, “लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, लेकिन हम पिग फार्म बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि जानवरों को रेगुलर चारे की जरूरत थी. ऐसे में प्रशासन की परमिशन लेकर, हमने ‘Manxho’ ब्रांड नाम से कच्चे और सूखे मीट की पैकेजिंग और डिलीवरी शुरू की. जल्द ही लोगों को यह पसंद आने लगा. लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में लौटे कई लोगों ने हमें मीट ऑर्डर करने के लिए कॉल करना शुरू कर दिया, जिससे हमें कूरियर सर्विस के जरिए पूरे भारत में डिलीवरी बढ़ाने की प्रेरणा मिली.”

एक साल के अंदर ‘Manxho’ ने पूरे देश में अपनी पहुंच सफलतापूर्वक बढ़ा ली. दिगंत सैकिया के मुताबिक यह ब्रांड अब लगभग सभी भारतीय राज्यों में ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर करता है. उन्होंने कहा, “अब तक हमने 10,000 से अधिक ऑनलाइन डिलीवरी पूरी कर ली हैं. हमने असम और अरुणाचल प्रदेश में 25 ड्राई मीट आउटलेट भी शुरू किए हैं.”

Dry Meat Brand
तीन दोस्तों ने लॉकडाउन में बनाया ड्राई मीट ब्रांड (ETV Bharat)

सूखे पोर्क की पॉपुलैरिटी
सूखे पोर्क की पॉपुलैरिटी से उत्साहित होकर, इस तिकड़ी ने सूखे बत्तख के मीट, चिकन और सूखी मछली में भी विस्तार किया. ‘मानक्सहो’ ब्रांड के तहत कस्टमर अब सूखे पोर्क, बत्तख, चिकन, मछली, चावल और मशहूर भूत जोलोकिया ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए दिगंत सैकिया ने साफ किया कि सूखा मीट पूरी तरह से साइंटिफिक तरीकों से तैयार किया जाता है, ठीक से सुखाने के बाद मीट को वैक्यूम-पैक किया जाता है. यह बिना रेफ्रिजरेशन के 10 दिनों तक ताजा रहता है और सात दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसी जगहों पर पहुंच जाता है. एक बार रेफ्रिजरेट करने के बाद यह तीन महीने तक अच्छा रहता है. हमारे सभी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने से पहले लैब में टेस्ट किए जाते हैं.”

Dry Meat Brand
तीन दोस्तों ने लॉकडाउन में बनाया ड्राई मीट ब्रांड (ETV Bharat)

गांवों से लोकल सूअर खरीदते हैं
अपना खुद का पिग फार्म बंद करने के बाद एंटरप्रेन्योर अब गांवों से लोकल सूअर खरीदते हैं. जीतू बोरा ने बताया कि लोकल किसानों से सूअर खरीदने से क्वालिटी बनाए रखने में मदद मिलती है और गांव के लोगों की रोजी-रोटी भी चलती है. उन्होंने कहा, “हालांकि बाहर के राज्यों से सूअर सस्ते होते हैं, लेकिन हम क्वालिटी बनाए रखने और लोकल किसानों को सपोर्ट करने के लिए लोकल सूअरों को पसंद करते हैं.”

बोरा ने कहा, "आज मैंक्सहो ब्रांड ने न सिर्फ तीनों दोस्तों को सालाना लाखों रुपये कमाने में मदद की है, बल्कि नौकरी के मौके भी दिए हैं. यह वेंचर आठ पुरुषों और महिलाओं को सीधे तौर पर नौकरी देता है और लोकल किसानों से बत्तख, मुर्गियां, चावल और भूत जोलोकिया मंगाकर सौ से ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है." ऊपरी असम के एक छोटे से गांव से देश भर के मार्केट तक इन तीन दोस्तों का सफर मुश्किल हालात से पैदा हुए लचीलेपन, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त उदाहरण है.

