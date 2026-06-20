NEET से पहले देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की क्या थी व्यवस्था? जानिए दिलचस्प इतिहास
जब नीट नहीं था, तब छात्र डॉक्टर कैसे बनते थे? क्या पुरानी AIPMT परीक्षा आज की नीट से ज्यादा सुरक्षित थी? सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : June 20, 2026 at 7:21 PM IST
नई दिल्ली: देश भर में दोबारा नीट (Re-NEET) परीक्षा कराने के फैसलों और पेपर लीक के नए आरोपों के बीच 'नीट' इन दिनों देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज 20 लाख से ज्यादा छात्रों की किस्मत तय करने वाली 'नीट' से पहले देश में डॉक्टर बनने का क्या रास्ता था? आज जब देशव्यापी स्तर पर नीट की शुचिता पर बहस छिड़ी है, तब यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इससे पहले परीक्षाओं की क्या व्यवस्था थी.
नीट से पहले क्या थी व्यवस्था
भारत के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने की प्रक्रिया में दर्जनों प्रवेश परीक्षाएं शामिल थीं. ये परीक्षाएं राज्य, निजी कॉलेज और केंद्रीय अधिकारी आयोजित करते थे. सीबीएसई (CBSE) ने साल 1988 में ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाने वाली 15% मेडिकल सीटों के लिए ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (AIPMT) की शुरुआत की थी.
इसके अलावा, हर राज्य अपनी खुद की मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था. कई निजी मेडिकल कॉलेज व एसोसिएशन भी अलग से अपनी प्रवेश परीक्षाएं लेते थे. इस बिखरी हुई व्यवस्था की वजह से, एक छात्र को कई प्रवेश परीक्षाएं देने के लिए महीनों तक अलग-अलग शहरों और राज्यों की यात्रा करनी पड़ती थी.
दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के मुख्य संरक्षक डॉ. रोहन कृष्णन याद करते हैं कि वह प्रक्रिया छात्रों के आज के अनुभव की तुलना में कहीं अधिक जटिल थी. उनके अनुसार, शुरुआती सालों में एआईपीएमटी दो चरणों में होती थी. उम्मीदवारों को पहले एक ऑब्जेक्टिव प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होती थी और फिर पारंपरिक पेन-एंड-पेपर पद्धति से होने वाली सब्जेक्टिव मुख्य परीक्षा में बैठना होता था.
NEET की शुरुआत और सुप्रीम कोर्ट का मोड़
पूरे देश में दाखिले की एक जैसी व्यवस्था बनाने के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने एक देश-एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा का विचार सामने रखा था. इसके बाद साल 2013 में पहली बार नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया.
कई राज्यों और निजी संस्थानों की चुनौतियों के बाद, जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नीट को रद्द कर दिया. इसके साथ ही पुरानी व्यवस्था यानी एआईपीएमटी (AIPMT) और राज्य स्तर की परीक्षाओं को दोबारा लागू कर दिया गया.
इसके बाद अप्रैल 2016 में एक बड़ा मोड़ आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को वापस बहाल कर दिया. एआईपीएमटी से नीट के इस बदलाव को दो चरणों में पूरा किया गया था. 1 मई 2016 को होने वाली एआईपीएमटी परीक्षा को 'नीट फेज-1' माना गया, जबकि 'नीट फेज-2' की परीक्षा 24 जुलाई 2016 को आयोजित की गई.
आगे चलकर साल 2017 से, देश के लगभग सभी हिस्सों में एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) कोर्स में दाखिले के लिए नीट इकलौती प्रवेश परीक्षा बन गई.
नीट (NEET) के दौर से पहले का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला साल 2015 में हुआ था. नीट के लागू होने से पहले, हरियाणा पुलिस ने एआईपीएमटी (AIPMT) 2015 के दौरान नकल कराने वाले एक हाई-टेक गिरोह का भंडाफोड़ किया था. इस परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जवाब भेजने के लिए सिम कार्ड और ब्लूटूथ डिवाइस से लैस विशेष बनियान जब्त की गई थीं.
इस खुलासे के बाद रोहतक में कई गिरफ्तारियां हुईं, जिसने देश की राष्ट्रीय परीक्षा प्रक्रिया की कमियों को उजागर कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परीक्षा की शुचिता से समझौता हुआ है और उसने पूरी एआईपीएमटी 2015 परीक्षा को रद्द कर दिया, जबकि इसमें करीब 6.3 लाख छात्र शामिल हुए थे.
अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था. यह घटना भारत के सबसे बड़े मेडिकल प्रवेश परीक्षा घोटालों में से एक है. नीट से पहले यह इकलौती ऐसी देशव्यापी मेडिकल प्रवेश परीक्षा थी, जिसे पेपर लीक और नकल विवाद के कारण पूरी तरह से रद्द करना पड़ा था.
NEET के पेपर लीक विवाद
साल 2016 में, इसके लागू होने के पहले ही साल कुछ केंद्रों पर प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें सामने आई थीं. हालांकि तब देशव्यापी स्तर पर परीक्षा रद्द नहीं की गई थी. इसके बाद साल 2017 से 2023 के दौरान, विशेषज्ञों और प्रमाणित निगरानी एजेंसियों ने क्षेत्रीय स्तर पर मुन्नाभाई (सॉल्वर) गैंग, फर्जी उम्मीदवारों के नेटवर्क और नकल के कई मामलों की जांच की.
सबसे बड़ा विवाद साल 2024 में बिहार से पेपर लीक होने पर भड़का, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए. इसके अलावा, कुछ उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स (कृपांक) दिए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए. यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ताकि यह तय किया जा सके कि क्या पूरी परीक्षा की शुचिता खत्म हो चुकी है.
आखिरकार, अदालत ने देश के सभी छात्रों द्वारा दी गई मुख्य परीक्षा को तो रद्द नहीं किया, लेकिन विवादित ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा (री-टेस्ट) कराने का आदेश दिया.
|वर्ष
|क्या हुआ था
|1988
|सीबीएसई ने एआईपीएमटी शुरू किया
|2013
|पहली बार NEET का आयोजन
|2013
|सुप्रीम कोर्ट ने NEET कैंसिल किया; AIPMT वापस
|2015
|AIPMT पेपर लीक होने के कारण दोबारा परीक्षा हुई
|2016
|सुप्रीम कोर्ट ने NEET को फिर से शुरू किया; AIPMT को NEET में मिला दिया गया
|2017
|NEET एकमात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा बनी
|2024
|बड़ी NEET लीक और ग्रेस-मार्क विवाद
|2026
|लीक के आरोपों के बाद NEET-UG कैंसिल करके दोबारा कराया गया
नीट को क्यों शुरू किया गया
नीट परीक्षा शुरू करने के पीछे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा का विचार नहीं था, बल्कि पारदर्शिता लाने की चिंता भी शामिल थी. डॉ. कृष्णन के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के तहत होने वाली अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं में समय-समय पर पेपर लीक, दाखिले (एडमिशन) में धांधली और एकरूपता की कमी के आरोप लगते रहते थे.
उन्होंने कहा, "'एक राष्ट्र, एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा' के इसी विचार की वजह से आखिरकार NEET की शुरुआत हुई." उनका तर्क है कि एक ही परीक्षा होने से छात्रों पर परीक्षाओं के लिए भाग-दौड़ का बोझ कम हुआ और एक साझा मेरिट लिस्ट तैयार हुई, जहां सभी उम्मीदवार एक जैसे हालातों में मुकाबला करते हैं.
उन्होंने आगे कहा, "आज के छात्रों को कड़े कॉम्पिटिशन का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन वे देश भर में होने वाली दर्जनों अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं की अनिश्चितता और जटिलता से बच जाते हैं."
क्या AIPMT परीक्षा NEET से ज़्यादा मुश्किल थी?
छात्रों और कोचिंग संस्थानों के बीच इस बात पर बहस आज भी जारी है कि एआईपीएमटी (AIPMT) परीक्षा नीट (NEET) से ज़्यादा कठिन थी या नहीं. इस पर कोई आधिकारिक तुलना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दोनों परीक्षाएं अलग-अलग दौर और अलग-अलग ढांचों के तहत आयोजित की गई थीं.
हालांकि, शिक्षा विशेषज्ञों का आमतौर पर मानना है कि एआईपीएमटी काफी हद तक बायोलॉजी और एनसीईआरटी पर आधारित सीधे सवालों पर निर्भर थी. कुछ सालों में, इस परीक्षा के फिजिक्स वाले हिस्से को हल करना विशेष रूप से कठिन माना जाता था. नीट इससे काफी अलग है. इसमें विषयों के प्रति अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसके लिए विषयों की गहरी समझ और उनके आपसी संबंध को जानना जरूरी होता है.
अंत में, एआईपीएमटी और नीट के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अब कॉम्पिटिशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एआईपीएमटी में आमतौर पर 6 से 7 लाख छात्र बैठते थे, जबकि नीट में अब हर साल लगभग 20 लाख (2.2 मिलियन से अधिक) छात्र शामिल होते हैं, जिससे मेडिकल कोर्स में दाखिले की यह दौड़ बेहद कड़ा मुकाबला बन गई है.
यही वजह है कि कई शिक्षक तर्क देते हैं कि भले ही कुछ सालों में एआईपीएमटी के व्यक्तिगत पेपर ज़्यादा कठिन रहे हों, लेकिन उम्मीदवारों की भारी संख्या के कारण नीट (NEET) परीक्षा कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी (कॉम्पिटिटिव) हो चुकी है.
|AIPMT बनाम NEET पर एक नज़र
|फैक्टर (आधार)
|AIPMT
|NEET
|कंडक्टिंग बॉडी (आयोजक संस्था)
|CBSE
|नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)
|कब लागू हुआ
|1988
|2013 (fully implemented from 2017)
|कवरेज (दायरा)
|मुख्य रूप से ऑल इंडिया कोटा सीटें
|देशव्यापी MBBS/BDS एडमिशन
|छात्रों की संख्या
|6 से 7 लाख
|20-25 लाख
|सबसे बड़ा लीक विवाद
|2015 का AIPMT घोटाला
|2024 और 2026 के विवाद
|देशव्यापी कैंसिलेशन
|हां (2015)
|2026 में रिपोर्ट किया गया; 2024 में नहीं
बिखरी हुई व्यवस्था से राष्ट्रीय परीक्षा तक का सफर
पिछले 40 सालों में, भारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव आया है. पहले जहां राज्यों, निजी कॉलेजों और राष्ट्रीय स्तर की अलग-अलग परीक्षाओं का एक मिला-जुला और बिखरा हुआ रूप था, वहीं नीट (NEET) के आने से पहले हुए सुधारों के बाद अब यह एक इकलौती राष्ट्रीय परीक्षा बन चुकी है.
भले ही परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता, सभी तक इसकी पहुंच और इसकी सुरक्षा को लेकर आज भी बहस जारी है, लेकिन इसके बावजूद नीट भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में किए गए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है.
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