IITF 2026 पहुंचा असम का 600 साल पुराना शाही पेय, 112 किस्म के चावल और औषधीय जड़ी-बूटियों से होता है तैयार
IITF 2026 के असम पवेलियन में लगा 'लुक लाओ' का स्टॉल लोगों को एक अनोखे पारंपरिक पेय से रूबरू करा रहा है.
Published : November 26, 2026 at 1:51 PM IST
नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में इस बार असम की 600 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. असम पवेलियन में लगा 'लुक लाओ' का स्टॉल लोगों को एक अनोखे पारंपरिक पेय से रूबरू करा रहा है. ताई-अहोम समुदाय से जुड़ा यह पेय अपने स्वाद के साथ इतिहास और परंपरा की कहानी भी समेटे हुए है. चावल और औषधीय जड़ी-बूटियों से तैयार होने वाले इस पेय को आमतौर पर राइस वाइन के रूप में जाना जाता है. हालांकि, असम के ताई-अहोम समुदाय में इसका महत्व सिर्फ एक पेय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा रहा है.
असम के शिवसागर निवासी दीपज्योति डुवोरी पहली बार अपने स्टार्टअप के साथ ट्रेड फेयर में पहुंचे हैं. उनका मकसद असम की इस पारंपरिक विरासत को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाना है. पारंपरिक असमिया परिधान और पगड़ी में स्टॉल पर मौजूद दीपज्योति लोगों को इस पेय के इतिहास, इसे बनाने की प्रक्रिया और इसकी खासियतों के बारे में बता रहे हैं.
600 साल पुराना है 'लुक लाओ' का इतिहास
दीपज्योति बताते हैं कि 'लुक लाओ' का संबंध ताई-अहोम राजवंश के दौर से है. अहोम राजवंश ने वर्ष 1228 से 1826 तक करीब 600 वर्षों तक असम पर शासन किया था. उस समय से ही यह पेय पारंपरिक त्योहारों, सामाजिक आयोजनों और सामुदायिक उत्सवों का हिस्सा रहा है. असम में इसे मेहमाननवाजी और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से जोड़कर देखा जाता है.
112 किस्म के चावल में से खास किस्म का इस्तेमाल
'लुक लाओ' को तैयार करने की प्रक्रिया भी इसे दूसरे पेय पदार्थों से अलग बनाती है. दीपज्योति के मुताबिक, असम में स्टिकी राइस यानी चिपचिपे चावल की करीब 112 किस्में पाई जाती हैं. इनमें से वह मुख्य रूप से 'आगुनी बोरा' किस्म का इस्तेमाल करते हैं. चावल के साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कई जड़ी-बूटियां भी मिलाई जाती हैं. इनमें एशियाटिक पेनीवॉर्ट यानी ब्राह्मी या मंडूकपर्णी प्रमुख है.
चावल और जड़ी-बूटियों के मिश्रण को करीब 14 से 15 दिनों तक प्राकृतिक रूप से फर्मेंट किया जाता है. इसके बाद यह पारंपरिक पेय तैयार होता है. संस्थापक के अनुसार, आधुनिक और नियंत्रित निर्माण प्रक्रिया अपनाने से इसकी गुणवत्ता और स्वाद को एक समान बनाए रखने में मदद मिलती है.
10 से 12 प्रतिशत तक अल्कोहल
इस पेय में अल्कोहल की मात्रा को लेकर दीपज्योति बताते हैं कि इसमें करीब 10 से 12 प्रतिशत अल्कोहल होता है. उनके मुताबिक, असम में इसका इस्तेमाल पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामुदायिक आयोजनों के दौरान किया जाता है. वह दावा करते हैं कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के कारण इसमें अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन और खनिज जैसे तत्व भी मौजूद रहते हैं. यही वजह है कि वह इसे असम की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा खास हेरिटेज ड्रिंक मानते हैं.
2016 की घोषणा से शुरू हुआ स्टार्टअप का सफर
दीपज्योति के लिए पारंपरिक पेय को व्यावसायिक पहचान दिलाने का सफर आसान नहीं था. वह बताते हैं कि वर्ष 2016 में असम में नई सरकार बनने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने पारंपरिक पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने की नीति की घोषणा की थी. इसी घोषणा के बाद उन्होंने इस दिशा में काम शुरू किया.
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वर्ष 2020 में उन्हें इसके उत्पादन के लिए आधिकारिक लाइसेंस मिला. इसके बाद उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया. असम सरकार की स्टार्टअप पहल 'मासी' (MASI) के तहत उन्हें 15 लाख रुपये का अनुदान भी मिला. इससे उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिली. दीपज्योति के मुताबिक, राज्य सरकार ने अपनी आबकारी नीति में भी बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब दुकानदार 500 रुपये में लाइसेंस लेकर इस पारंपरिक पेय की बिक्री कर सकते हैं. वर्ष 2022 में उन्होंने डिवाइन ग्रेस एंटरप्राइज के तहत 'लुक लाओ' ब्रांड को आधुनिक बाजार के अनुरूप लॉन्च किया.
APEDA की सूची में 26वीं रैंक, दिल्ली में लॉन्च की तैयारी
'लुक लाओ' को अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलने लगी है. दीपज्योति बताते हैं कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की ओर से निर्यात के लिए चुने गए देश के 100 स्टार्टअप्स में उनके ब्रांड को 26वां स्थान मिला है. फिलहाल यह पेय असम के बाजारों में उपलब्ध है. इसकी पैकेजिंग 750 मिलीलीटर की प्रीमियम कांच की बोतल में की गई है. दीपज्योति का कहना है कि ट्रेड फेयर में लोगों से मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स के बाद अब दिल्ली में भी इसकी बिक्री शुरू करने की तैयारी है. इसके लिए दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर्स से बातचीत चल रही है. उनका लक्ष्य 'लुक लाओ' को देश के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पहचान दिलाना है, ताकि असम की 600 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी और दुनिया के सामने लाया जा सके.
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