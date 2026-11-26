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IITF 2026 पहुंचा असम का 600 साल पुराना शाही पेय, 112 किस्म के चावल और औषधीय जड़ी-बूटियों से होता है तैयार

IITF में असम का 600 साल पुराना शाही पेय 'लुक लाओ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में इस बार असम की 600 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. असम पवेलियन में लगा 'लुक लाओ' का स्टॉल लोगों को एक अनोखे पारंपरिक पेय से रूबरू करा रहा है. ताई-अहोम समुदाय से जुड़ा यह पेय अपने स्वाद के साथ इतिहास और परंपरा की कहानी भी समेटे हुए है. चावल और औषधीय जड़ी-बूटियों से तैयार होने वाले इस पेय को आमतौर पर राइस वाइन के रूप में जाना जाता है. हालांकि, असम के ताई-अहोम समुदाय में इसका महत्व सिर्फ एक पेय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा रहा है.

असम के शिवसागर निवासी दीपज्योति डुवोरी पहली बार अपने स्टार्टअप के साथ ट्रेड फेयर में पहुंचे हैं. उनका मकसद असम की इस पारंपरिक विरासत को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाना है. पारंपरिक असमिया परिधान और पगड़ी में स्टॉल पर मौजूद दीपज्योति लोगों को इस पेय के इतिहास, इसे बनाने की प्रक्रिया और इसकी खासियतों के बारे में बता रहे हैं.