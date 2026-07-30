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सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी : माओवादी हमलों में भारी कमी, इस साल हुए सिर्फ 33 हमले

केंद्र ने पाया है कि लगातार सुरक्षा ऑपरेशन और विकास ने वामपंथी उग्रवाद के दौर को खत्म कर दिया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

There has been a significant decline in Maoist attacks in India.
भारत में माओवादी हमलों में आई भारी कमी (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 2:43 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: भारत में 2026 में माओवादी हिंसा का स्तर अब तक का सबसे कम दर्ज किया गया है, जो देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कही जाने वाली स्थिति में एक बड़ा बदलाव है.

ईटीवी भारत के पास मौजूद आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि वामपंथी उग्रवाद (LWE) की घटनाएं 21 जुलाई, 2026 तक घटकर सिर्फ 33 रह गई हैं, जबकि 2025 में यह 234, 2024 में 375, 2023 में 486, 2022 में 413 और 2021 में 361 थीं.

ये आंकड़े बताते हैं कि सालों तक समन्वित सुरक्षा अभियान, खुफिया-आधारित पुलिसिंग और प्रभावित इलाकों में लगातार विकास की कोशिशों के बाद माओवादी बगावत लगभग खत्म हो गई है.

सीपीआई (माओवादी) के वरिष्ठ नेता मिसिर बेसरा, जिन्हें संगठन के शीर्ष सैन्य रणनीतिकारों में से एक माना जाता है, की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियां ​​बाकी माओवादी नेतृत्व के लिए एक और बड़ा झटका मान रही हैं. छत्तीसगढ़ आखिरी बड़ा युद्धक्षेत्र बना हुआ है. कुल मिलाकर गिरावट के बावजूद, माओवादी हिंसा में सबसे बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का है.

गृह मंत्रालय के डेटा के अनुसार, राज्य में 2021 में 188 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2022 में बढ़कर 246 हो गईं और 2023 में 305 घटनाओं पर पहुंच गईं. 2024 में हिंसा की घटनाएं घटकर 268 रह गईं, और फिर 2025 में तेज़ी से घटकर 144 हो गईं। 2026 में, 21 जुलाई तक सिर्फ़ 18 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं.

छत्तीसगढ़ में आम लोगों की मौतें भी इसी ट्रेंड को दिखाती हैं. राज्य में 2021 में 56 आम लोगों की मौतें हुईं, 2022 में 51, 2023 में 68, और 2024 में सबसे ज़्यादा 106, फिर 2025 में तेजी से गिरकर 52 और 2026 में सिर्फ तीन.

वहीं सुरक्षा बल में मरने वालों की संख्या 2021 में 45 से घटकर 2022 में 10 हो गई, 2023 और 2025 में बढ़कर 27-27 हो गई, 2024 में घटकर 17 हो गई और इस साल चार हो गई. नक्सल विरोधी अभियान में लगे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि पिछले दो सालों में बस्तर और आस-पास के जंगली इलाकों में तेज ऑपरेशन से माओवादियों के कई मजबूत ठिकाने खत्म हो गए हैं.

झारखंड में लगातार गिरावट देखी गई
झारखंड, जो कभी माओवादियों का एक और बड़ा गढ़ था, वहां भी हिंसा में लगातार कमी देखी गई है. राज्य में 2021 में 100 घटनाएं दर्ज की गईं, 2022 में 96, और 2023 में बढ़कर 129 हो गईं. इसके बाद, घटनाएं घटकर 2024 में 69, 2025 में 63 और 2026 में सिर्फ 13 हो गईं.

आम लोगों की मौत 2021 में 21 से घटकर 2022 में नौ हो गई, 2023 में थोड़ी बढ़कर 27 हो गई, फिर 2024 में घटकर 16, 2025 में छह और इस साल तीन हो गई. सुरक्षा बल में होने वाली मौतें लगभग खत्म हो गई हैं, जो 2021 और 2023 में पांच से घटकर 2022 में तीन, 2024 में दो, 2025 में सात और 2026 में शून्य हो गई हैं.

बिहार और आंध्र प्रदेश में हिंसा लगभग खत्म
बिहार में माओवादी घटनाओं में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है. 2021 में माओवादी घटनाएं 20 से घटकर 2022 में 11, 2023 में चार, 2024 में दो, 2025 में तीन और 2026 में शून्य हो गईं.

आम लोगों की मौत भी 2021 में सात से घटकर इस साल शून्य हो गई है. आंध्र प्रदेश, जो कभी वामपंथी उग्रवाद का केंद्र था, वहां माओवादी हिंसा लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है. घटनाएं 2021 में आठ से घटकर 2022 और 2023 में तीन, 2024 में एक और 2025 और 2026 दोनों में शून्य हो गईं.

महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में घट रही है मौजूदगी
महाराष्ट्र में 2021 में 15 घटनाएं हुईं, 2022 में 16, 2023 में बढ़कर 19, 2024 में घटकर 10, 2025 में आठ और 2026 में कोई घटना नहीं हुई. इस साल राज्य में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है.

ओडिशा में 2021 में 11, 2022 में 16, 2023 में 12, 2024 में छह, 2025 में चार और 2026 में शून्य घटनाएं दर्ज की गईं. तेलंगाना में हर साल ऐसी घटनाएं चार से नौ के बीच होती थीं, जो 2026 में घटकर दो हो गईं और इस साल किसी की मौत की खबर नहीं है.

मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में काफी हद तक शांति
मध्य प्रदेश में माओवादी घटनाएं 2021 में 15 से घटकर 2025 में पांच हो गईं, और 2026 में कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई. केरल में 2023 में सिर्फ चार घटनाएं हुईं, जबकि पश्चिम बंगाल में छह साल के दौरान माओवादी हिंसा की कोई घटना नहीं हुई.

हताहतों की संख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर
देश भर में पिछले छह सालों में माओवादी हिंसा में काफी कमी आई है. घटनाएं 2021 में 361 से बढ़कर 2022 में 413 हो गईं और फिर 2023 में 486 पर पहुंच गईं. 2024 में वे घटकर 375 हो गईं, 2025 में लगभग आधी होकर 234 हो गईं, और 21 जुलाई 2026 तक और घटकर सिर्फ 33 रह गईं.

आम लोगों की मौत 2021 में 97 से घटकर 2022 में 82, 2023 में 107, 2024 में 132, 2025 में 64 और इस साल सिर्फ छह हो गई है. सुरक्षा बलों की मौतें भी 2021 में 50 से घटकर 2022 में 16, 2023 में 32, 2024 में 19, 2025 में 36 और 2026 में पांच हो गई हैं.

छह दशक पुराने संघर्ष का अंत
केंद्र सरकार इस बदलाव का श्रेय वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और एक्शन प्लान को देती है, जिसमें आक्रामक सुरक्षा अभियान को रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थकेयर और वित्तीय समावेशन जैसे विकास पहल के साथ जोड़ा गया है.

गृह मंत्रालय के अनुसार, एलडब्ल्यूई से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर जीरो हो गई है, और अब कोई भी जिला आधिकारिक माओवादी-प्रभावित नहीं माना जाता है. हालांकि, 37 जिले “विरासत और महत्व” श्रेणी में बने हुए हैं और निरंतर सुरक्षा और विकासात्मक सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक जिले को “चिंता का जिला” नामित किया गया है.

सुरक्षा विशेषज्ञ का मानना ​​है कि हिंसा में भारी गिरावट और मिसिर बेसरा जैसे सीनियर माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी से यह संकेत मिलता है कि उग्रवाद ने अपना इलाकाई दबदबा और संगठनात्मक क्षमता दोनों खो दी है.

जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीके खन्ना ने ईटीवी भारत से कहा, "हालांकि सुरक्षा बल फिर से संगठित होने की किसी भी कोशिश के खिलाफ अलर्ट हैं, लेकिन ताजा रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत अपने सबसे लंबे समय से चल रहे आंतरिक सुरक्षा संघर्षों में से एक के अंतिम चरण का गवाह बन रहा है."

ये भी पढ़ें- देश में माओवादी हिंसा का पूरी तरह खात्मा, लेकिन झारखंड का यह जिला अब भी क्यों बना 'चिंता का विषय'?

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