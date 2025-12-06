पहले दोस्ती, फिर बिजनेस: भारत और रूस ने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत किए
16 MoUs और एग्रीमेंट्स पर साइन होते ही भारत और रूस ने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिश्ते और मजबूत कर लिए.
Published : December 6, 2025 at 10:02 AM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: भारत और रूस ने सोमवार को कई एग्रीमेंट्स पर साइन किए, जो बदलते ग्लोबल अलाइनमेंट्स के बीच इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में बदलाव का संकेत देते हैं. लेबर मोबिलिटी और हेल्थकेयर से लेकर पोलर शिपिंग, कस्टम्स ट्रांसपेरेंसी और मीडिया कोलैबोरेशन तक, दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच डेलीगेशन-लेवल की बातचीत के बाद 16 MoUs और एग्रीमेंट्स पर साइन किए.
सरकारी सूत्रों ने इस नतीजे को प्रैक्टिकल, सेक्टर-ड्रिवन और फ्यूचर-फेसिंग बताया. इसमें हेडलाइन डिफेंस डील्स के बजाय लॉन्ग-टर्म इंस्टीट्यूशनल लिंकेज पर साफ जोर दिया गया.
Today’s 23rd India-Russia Annual Summit was an opportunity to comprehensively discuss diverse aspects of India-Russia cooperation. We have agreed on an Economic Cooperation Programme till 2030 in order to diversify our trade and investment linkages. We talked about improving… pic.twitter.com/MIrPMUd6xK— Narendra Modi (@narendramodi) December 5, 2025
कमर्शियल ट्रैक भी उतना ही बड़ा था. JSC यूरालकेम और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड के बीच MoU से सप्लाई चेन स्टेबल होने और भारत को ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइस शॉक से बचाने की उम्मीद है.
कस्टम्स फ्रंट पर, सामान और गाड़ियों के लिए प्री अराइवल डेटा के एक्सचेंज का मकसद क्लियरेंस टाइम कम करना और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करना है, जबकि पोस्टल एग्रीमेंट से डायरेक्ट ई-कॉमर्स चैनल खुल सकते हैं.
यूनिवर्सिटीज के बीच एकेडमिक टाई-अप, साथ ही प्रसार भारती के साथ ब्रॉडकास्टिंग MoU का एक क्लस्टर, एनर्जी और डिफेंस से आगे बढ़ते सॉफ्ट पावर प्ले को दिखाता है.
2030 का एजेंडा 23वें इंडिया-रूस एनुअल समिट के बाद जारी जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक, इंडिया और रूस ने 2030 तक बाइलेटरल ट्रेड को USD 100 बिलियन तक बढ़ाने का एक बड़ा टारगेट रखा है. दोनों लीडर्स, PM नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बैलेंस्ड, सस्टेनेबल अप्रोच अपनाने का वादा किया है. इससे इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप गहरी होगी. दोनों पक्षों ने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को गाइड करने के लिए प्रोग्राम 2030 को अपनाया. साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पैक्ट के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया.
मुख्य फोकस प्रैक्टिकल रुकावटों को ठीक करना, टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर हटाना, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी में सुधार करना, भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित करना और इंश्योरेंस और रीइंश्योरेंस चुनौतियों को हल करना है. दोनों देश नेशनल करेंसी में सेटलमेंट मैकेनिज्म को मजबूत करने और फाइनेंशियल मैसेजिंग और डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म के बीच इंटरऑपरेबिलिटी का पता लगाने पर भी सहमत हुए.
साथ ही फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्स, एनर्जी, कीमती मेटल और जरूरी रॉ मटीरियल जैसे जरूरी एरिया में कोऑपरेशन जारी रहेगा. इसमें जॉइंट वेंचर पर चर्चा होगी. दोनों पक्षों ने स्किल्ड वर्कर्स की ज़्यादा आवाजाही का भी समर्थन किया और 2025 में बड़े इकोनॉमिक फोरम में एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात पक्की की.
इसके अलावा न्यूक्लियर और स्पेस संबंधों को मजबूत करना इसमें शामिल है. भारत और रूस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं. इसमें पूरा फ्यूल साइकिल, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट (KKNPP) के लिए लाइफ साइकिल सपोर्ट और नॉन-पावर एप्लीकेशन शामिल हैं. दोनों पक्षों ने 2047 तक अपनी न्यूक्लियर क्षमता को 100 GW तक बढ़ाने की भारत की योजना में न्यूक्लियर सहयोग के स्ट्रेटेजिक महत्व पर जोर दिया. KKNPP कंस्ट्रक्शन और फ्यूल सप्लाई टाइमलाइन पर प्रोग्रेस का स्वागत किया गया, जबकि भारत में दूसरी न्यूक्लियर साइट पर चर्चा जारी रहने वाली है.
जॉइंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट में कहा गया कि रूस द्वारा डिजाइन किए गए VVER रिएक्टर, जॉइंट रिसर्च, लोकलाइजेशन और न्यूक्लियर इक्विपमेंट और फ्यूल असेंबली की मैन्युफैक्चरिंग पर टेक्निकल और कमर्शियल बातचीत आपसी सहमति से तय शर्तों के तहत तेज की जाएगी.
स्पेस सहयोग में, ISRO और रोस्कोस्मोस के बीच पार्टनरशिप पर जोर दिया गया. इसमें ह्यूमन स्पेसफ्लाइट, सैटेलाइट नेविगेशन, प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन और रॉकेट इंजन डेवलपमेंट सहित शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर ध्यान दिया गया. दोनों पक्षों ने एयरोस्पेस सेक्टर में जॉइंट प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल सहयोग की लगातार तरक्की पर ध्यान दिया.
मिलिट्री, साइंस और टेक कोऑपरेशन: दोनों देशों के मिलिट्री रिश्ते जॉइंट R&D, को-प्रोडक्शन और मेक-इन-इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव के साथ-साथ रेगुलर एक्सरसाइज और बढ़े हुए डेलीगेशन एक्सचेंज से मजबूत हुए. भारत और रूस अपने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रोडमैप के तहत एकेडमिक और साइंटिफिक एक्सचेंज को बढ़ाते हुए, जरूरी और नई टेक्नोलॉजी, जॉइंट रिसर्च, स्टार्ट-अप और डिजिटल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमत हुए.
काउंटर टेररिज्म: इनके अलावा भारत और रूस ने टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर-कानूनी फाइनेंसिंग से निपटने में करीबी कोऑपरेशन के अपने कमिटमेंट को भी दोहराया. दोनों ने भारत और रूस में हाल के टेररिस्ट हमलों की निंदा की और UN लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट की सुरक्षित जगहों और बॉर्डर पार मूवमेंट के खिलाफ मिलकर एक्शन लेने की जरूरत पर जोर दिया.
उन्होंने जीरो टॉलरेंस अप्रोच, इंटरनेशनल कानून और UN के प्रस्तावों का पालन करने और इंटरनेशनल टेररिज्म पर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन को फाइनल करने के महत्व पर जोर दिया.
जॉइंट स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि दोनों देशों ने सोशल मीडिया, पेमेंट सिस्टम और ड्रोन सहित टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से उभरते खतरों से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगैंडा को रोकने के लिए मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए कमिटेड रहे.
UN, SCO और BRICS जैसे मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क के तहत सहयोग जारी रहेगा, ताकि सभी तरह के टेररिज्म के खिलाफ एक लगातार और बैलेंस्ड अप्रोच सुनिश्चित किया जा सके.
23वें इंडिया रशिया एनुअल समिट के बाद जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार, इंडिया और रूस ने रीजनल और ग्लोबल चुनौतियों, खासकर अफगानिस्तान में, पर करीबी कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया.
ISIS, ISKP और उनके साथियों के खिलाफ काउंटर-टेररिज्म उपायों का स्वागत किया और बिना रुके मानवीय मदद की जरूरत पर जोर दिया. दोनों पक्षों ने मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता की अपील की. इसमें आम लोगों की सुरक्षा, ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत और गाजा में सीजफायर समझौतों का पालन करने पर जोर दिया गया.
क्लाइमेट एक्शन पर, दोनों देशों ने UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के तहत सहयोग बढ़ाने, लो-कार्बन टेक्नोलॉजी को मजबूत करने, सस्टेनेबल फाइनेंस और G20, BRICS और SCO के जरिए मल्टीलेटरल जुड़ाव के लिए कमिट किया.
उन्होंने ट्रेड, क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए BRICS क्लाइमेट रिसर्च प्लेटफॉर्म और लेबोरेटरी के लॉन्च का भी स्वागत किया. अपनी स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती पर जोर देते हुए दोनों नेताओं ने ग्लोबल शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिशों को फिर से पक्का किया.
समिट के आखिर में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में उन्हें और उनके डेलीगेशन को दी गई शानदार मेहमाननवाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और उन्हें 2026 में 24वें इंडिया-रूस एनुअल समिट के लिए रूस आने का न्योता दिया.
विशेषज्ञों के विचार: रूसी राष्ट्रपति के दौरे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के जनरल और सीईओ डॉ अजय सहाय ने कहा कि हम दोनों नेतृत्व द्वारा दिए गए संयुक्त बयान का स्वागत करते हैं और हम द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमें विश्वास है कि 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा और उस समय तक रूस के साथ भारतीय व्यापार बहुत अधिक संतुलित और विविधतापूर्ण होगा. हमें उन अवसरों पर गौर करना होगा, जो सूर्योदय के समय आ रहे हैं. निर्यात के क्षेत्रों के साथ-साथ श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्रों में भी. दोनों नेतृत्वों ने चुनौतियों की सही पहचान की है और हम दोनों देशों के बीच व्यापार को निर्बाध बनाने के लिए उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए तत्पर हैं. हम उस बड़े प्रतिनिधिमंडल से बहुत उत्साहित हैं जो मूल रूप से भारत से अधिक खरीद करने के लिए भारत आया है.
डॉ सहाय ने यह भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हमारे पास और भी कई प्रतिनिधिमंडल होंगे, जो भारत आएंगे और भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस जाएगा. बाजार पहुंच के मुद्दे को दोनों पक्षों द्वारा निश्चित रूप से संबोधित किया जाएगा. तो क्या आप इस यात्रा के माध्यम से ट्रंप के टैरिफ पर कोई प्रभाव देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि दोनों पूरी तरह से अलग मुद्दे हैं. हम दोनों को जोड़ नहीं रहे हैं. देर-सवेर टैरिफ चुनौती का निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा, जबकि यहां हम अपनी दीर्घकालिक साझेदारी के बारे में बात कर रहे हैं और संभवतः जब हम 2030 के लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम रूस के साथ अपने व्यापार में तेजी लाने पर विचार कर रहे हैं.
उनके अनुसार प्रतिनिधिमंडल में बहुत सी लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी आई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि लॉजिस्टिक्स एक चुनौती नहीं होगी. वे 25 से 30 दिनों के बीच भारत से रूस के विभिन्न हिस्सों में माल पहुंचा रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय निर्यातक के लिए यह बेहद आश्वस्त करने वाला है. माल ढुलाई एक मुद्दा है, लेकिन यह मूल रूप से चिकन और अंडा है. यदि आप निर्यातक से बात करते हैं, तो वे माल ढुलाई के बारे में बात करते हैं. लेकिन जब आप लॉजिस्टिक्स कंपनी से बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा नहीं है. लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही हम 100 बिलियन डॉलर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, इस दर को नरम करने के लिए पर्याप्त मात्रा होगी.
इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान व्यापार को लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का साझा लक्ष्य, ऊर्जा, रक्षा से परे विविधता लाने और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने पर स्पष्ट रूप से जोर देता है, जो ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी, कपड़ा, खाद्य उत्पादों और अधिक में एमएसएमई स्तर के आपूर्तिकर्ताओं के लिए जगह बनाता है.
भारतीय एसएमई फोरम ने राष्ट्रपति की यात्रा से बहुत पहले अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में मास्को में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था और फॉर्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, आईटी और डिजिटल सेवाओं और शिक्षा मानव संसाधन के आसपास आगामी रूसी मांग और व्यापार से व्यापार गतिविधि का आकलन किया था.
उन्होंने कहा, "हम इंडिया SME फोरम में इंडिया-रूस बिजनेस फोरम और इस दौरे के दौरान घोषित किए गए सेक्टोरल रोडशो में हिस्सा लेने को भी प्राथमिकता देंगे. वहां पर स्ट्रक्चर्ड B2B मीटिंग, इंडियन एग्जिबिटर और रशियन बायर डेलीगेशन को इकट्ठा किया जाएगा. जिन MSME के प्रोडक्ट पहले से एक्सपोर्ट के लिए तैयार हैं, उनके लिए हम रशियन ट्रेड फेयर और एग्जिबिशन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे, जो अब वेस्टर्न कंपनियों द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा करने के लिए इंडियन MSME को लुभा रहे हैं."
इकोनॉमिस्ट योगेंद्र कपूर के अनुसार, इंडिया और रशिया ने दोस्ती और आपसी भरोसे को प्राथमिकता देते हुए अपने रिश्ते को फिर से पक्का किया है. इसके बाद बिजनेस पार्टनरशिप भी तेजी से आगे बढ़ रही है. दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर आगे के लिए समझौते किए हैं, जबकि इंडिया ने रशियन नागरिकों को 30 दिन का फ्री ई-वीजा दिया है और रूस ने अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फिल्म कोलेबोरेशन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.
युवाओं को रोजगार देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, रशिया पोलर पानी में इंडियन सीफेयरर को ट्रेनिंग देगा. दोनों देश भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग को बढ़ावा देने का भी इरादा रखते हैं और उन्होंने अगले 5 सालों में बाइलेटरल ट्रेड को दोगुना करने का एक साझा लक्ष्य बताया है.
