ETV Bharat / bharat

नोटिस के तामिल नहीं होने पर जांच एजेंसी फिर से नोटिस जारी कर सकती है, विजय की CBI के समक्ष पेशी

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रेसिडेंट विजय (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रेसिडेंट विजय को 12 जनवरी को पेश होने के लिए सीबीआई के नोटिस के बाद एक एक्सपर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति एजेंसी के समन को टाल देता है या एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को एक नया नोटिस जारी किया जाएगा. खास बात यह है कि एक्टर से नेता बने विजय को पिछले साल तमिलनाडु के करूर में हुए भगदड़ मामले के सिलसिले में सेंट्रल जांच एजेंसी ने अपने हेडक्वार्टर में खुद पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. सीबीआई के समन को टाले जाने पर नियमों के बारे में बात करते हुए वकील और एक्सपर्ट आरसी शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, 'अगर कोई व्यक्ति सीबीआई द्वारा जारी समन से बचने की कोशिश करता है तो जांच एजेंसी इसका पता लगाने की कोशिश करती है. साथ ही फिर से समन जारी करती है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि अगर सीबीआई किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना चाहती है तो उसे इसके लिए कोर्ट जाना होगा. इस मामले पर ईटीवी भारत के सवाल के जवाब में सीबीआई प्रवक्ता बीना यादव ने कहा, 'संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर दिया गया है.