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सिखों के पवित्र तीर्थ स्‍थल हेमकुंड साहिब का बर्फ से श्वेत श्रृंगार, मई में भी हो रही बर्फबारी

सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह की पवित्र तपोस्थली हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, खूबसूरत हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का नजारा

SNOWFALL IN HEMKUND SAHIB
हेमकुंड साहिब में बर्फबारी (फोटो सोर्स- Gurdwara Hemkund Sahib Management Trust)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 25, 2026 at 11:00 PM IST

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चमोली: जहां एक ओर देश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है, तो वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं. सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में इन दिनों बर्फबारी हो रही है. कपाट खुलने के बाद से ही यहां बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आ रहा है.

हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर: बता दें कि समुद्र तल से करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में मौसम का यह अलौकिक नजारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है. एक ओर जहां नीचे के क्षेत्रों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए परेशान हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड और लगातार हो रही बर्फबारी श्रद्धा और प्रकृति का अद्भुत संगम पेश कर रही है.

सिखों के पवित्र तीर्थ स्‍थल हेमकुंड साहिब का बर्फ से श्वेत श्रृंगार (वीडियो सोर्स- Gurdwara Hemkund Sahib Management Trust)

कुदरत ने किया हेमकुंड साहिब का श्वेत श्रृंगार: वहीं, चमोली जिले के निचले इलाकों में शाम होते ही तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई, लेकिन हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दृश्य किसी स्वर्गीय अहसास से कम नहीं लग रहा. ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति खुद दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली को अपने हाथों से सजा और संवार रही हो. श्रद्धालुओं का कहना है कि बर्फ से ढका हेमकुंड साहिब का यह दिव्य स्वरूप उनकी यात्रा को और ज्यादा आध्यात्मिक एवं यादगार बना रहा है.

SNOWFALL IN HEMKUND SAHIB
बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा (फोटो सोर्स- Gurdwara Hemkund Sahib Management Trust)

गौर हो कि बीती 23 मई को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के खोले जा चुके हैं. गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब दुनिया भर के संगतों व श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है. क्योंकि, यही वो पवित्र स्थल है, जहां दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी. यह गुरुद्वारा शांति, चिंतन एवं ईश्वरीय अनुभूति की तलाश में आने वाले श्रद्धालुओं को एक दिव्य के साथ शांत वातावरण प्रदान करता है.

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हेमकुंड साहिब में मई महीने में भी बर्फबारी (फोटो सोर्स- Gurdwara Hemkund Sahib Management Trust)

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