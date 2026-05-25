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सिखों के पवित्र तीर्थ स्‍थल हेमकुंड साहिब का बर्फ से श्वेत श्रृंगार, मई में भी हो रही बर्फबारी

हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ( फोटो सोर्स- Gurdwara Hemkund Sahib Management Trust )

चमोली: जहां एक ओर देश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है, तो वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं. सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में इन दिनों बर्फबारी हो रही है. कपाट खुलने के बाद से ही यहां बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आ रहा है. हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर: बता दें कि समुद्र तल से करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में मौसम का यह अलौकिक नजारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है. एक ओर जहां नीचे के क्षेत्रों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए परेशान हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड और लगातार हो रही बर्फबारी श्रद्धा और प्रकृति का अद्भुत संगम पेश कर रही है. सिखों के पवित्र तीर्थ स्‍थल हेमकुंड साहिब का बर्फ से श्वेत श्रृंगार (वीडियो सोर्स- Gurdwara Hemkund Sahib Management Trust)