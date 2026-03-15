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गंगोत्री धाम समेत हर्षिल घाटी में बर्फबारी शुरू, टिहरी के गंगी गांव में भी गिर रहे बर्फ के फाहे

उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले गांवों में बर्फबारी शुरू, टिहरी के सीमांत गंगी गांव में भी बर्फबारी

SNOWFALL IN UTTARAKHAND
गंगी गांव में बर्फबारी (फोटो सोर्स- Villagers)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 10:57 PM IST

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उत्तरकाशी/टिहरी: उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है. जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है. जबकि, निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई है. केदारनाथ के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले गांवों में बर्फबारी शुरू हो गई है. उधर, टिहरी के दूरस्थ गंगी गांव में भी बर्फ के फाहे गिर रहे हैं.

उत्तरकाशी जिले में बारिश और बर्फबारी: रविवार देर शाम को गंगोत्री, यमुनोत्री धाम, हर्षिल समेत तमाम ऊंचाई वाले गांवों में बर्फबारी शुरू हो गई है. लंबे समय बाद हुई बारिश और बर्फबारी से फसलों को संजीवनी मिली है. साथ ही वनाग्नि को रोकने में भी यह कारगर साबित होगी. क्योंकि, कई जगहों पर जंगल जल रहे हैं. माना जा रहा है कि इससे वनाग्नि पर लगाम लग पाएगी.

उत्तराखंड में बर्फबारी (वीडियो सोर्स- Villagers/Gangotri Dham Priest)

गंगोत्री धाम में जमी 6 इंच बर्फ: बता दें कि रविवार सुबह से उत्तरकाशी जिले में हल्की बारिश रुक-रुक कर हो रही थी. वहीं, शाम को जहां निचले इलाकों में अच्छी बारिश हुई तो दूसरी ओर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है. गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित सुधांशु सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री में करीब 6 इंच बर्फ जम गई है.

SNOWFALL IN UTTARAKHAND
गंगोत्री धाम में बर्फबारी (फोटो सोर्स- Gangotri Dham Priest)

टिहरी के सीमांत गंगी गांव में बर्फबारी: जहां एक तरफ पहाड़ों में गर्मी से तापमान बढ़ गया था तो वहीं दूसरी तरफ अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ है. जिससे अचानक बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई. टिहरी जिले के सीमांत एवं दूरस्थ गंगी गांव में भी बर्फबारी हो रही है. जिससे मौसम ठंडा और खुशनुमा हो गया है.

SNOWFALL IN UTTARAKHAND
टिहरी के सीमांत गंगी गांव में बर्फबारी (फोटो सोर्स- Villagers)

केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी: वहीं, बाबा केदार के दर पर भी बर्फबारी हुई है. जिससे धाम में हल्की बर्फ की परत जम गई. साथ ही पारा काफी लुढ़क गया है. कड़ाके की ठंड के बावजूद केदारनाथ धाम की सुरक्षा में पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं. वहीं, बर्फबारी से चारधाम यात्रा की तैयारियां भी प्रभावित हुई है.

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हर्षिल में बर्फबारी (फोटो सोर्स- Villagers)

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