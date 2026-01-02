केदारनाथ में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा, सफेद चादर में लिपटा बाबा का धाम
केदारनाथ धाम में गिरी बर्फ, धाम ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, चांदी की तरह चमक रही केदारपुरी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 2, 2026 at 8:08 PM IST
रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में नए साल के दूसरे दिन बर्फबारी हुई है. यह साल 2026 की पहली बर्फबारी है. बर्फबारी के बाद बाबा केदार का धाम सफेद चादर में लिपट गया है. ऐसा लग रहा है कि केदारपुर ने बर्फ की चादर ओढ़ ली हो. अभी भी केदारनाथ धाम में लगातार बर्फ गिर रही है. वहीं, बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं.
सफेद चादर में ढकने लगा केदारनाथ: केदारनाथ धाम में अब लगातार मौसम खराब हो रहा है. धाम में जमकर बर्फ गिरने लग गई है. जिससे धाम धीरे–धीरे सफेद चादर में ढकने लग गया है. शुक्रवार यानी 2 जनवरी को दोपहर बाद केदारनाथ में बर्फ गिरना शुरू हो गया. लगातार बर्फ गिरने के बाद अब पुनर्निर्माण कार्य करना भी मुश्किल हो गया है.
उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में नए साल के साथ ही सर्दी ने अपना पूरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है. दोपहर बाद से शुरू हुई लगातार बर्फबारी ने पूरे धाम को बर्फ की सफेद चादर ओढ़ा दी है. यह 2026 सीजन की पहली बर्फबारी है, जिससे क्षेत्र में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है.
मौसम विभाग की भविष्यवाणी की मानें तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रहने की संभावना है. केदारनाथ मंदिर परिसर और आसपास की चोटियां पूरी तरह बर्फ से ढक गई हैं, जो स्वर्ग जैसा मनोरम नजारा पेश कर रही हैं. हालांकि, केदार धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के कारण यहां कोई यात्री नहीं हैं, लेकिन पुनर्निर्माण कार्यों पर बर्फबारी का असर पड़ सकता है.
रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि हिमालय में बसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है. केदार नगरी में रूक-रूककर लगातार बर्फबारी जारी है. केदारनाथ धाम में करीब एक फीट तक बर्फ जम चुकी है. बर्फबारी के कारण धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं.
इसके साथ ही केदारनाथ धाम में रह रहे मजदूरों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, इस बर्फबारी के चलते कुछ मजदूर अब वापस भी लौटने लगे हैं. उन्होंने बताया कि बर्फबारी के बाद केदारपुरी चांदी की तरह सफेद चमक रही है. अब धाम में मार्च अंतिम हफ्ते तक बर्फबारी का दौर इसी प्रकार चलता रहेगा.
ये भी पढ़ें-