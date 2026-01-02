ETV Bharat / bharat

केदारनाथ में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा, सफेद चादर में लिपटा बाबा का धाम

केदारनाथ में बर्फबारी ( फोटो सोर्स- Indra Singh )

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में नए साल के दूसरे दिन बर्फबारी हुई है. यह साल 2026 की पहली बर्फबारी है. बर्फबारी के बाद बाबा केदार का धाम सफेद चादर में लिपट गया है. ऐसा लग रहा है कि केदारपुर ने बर्फ की चादर ओढ़ ली हो. अभी भी केदारनाथ धाम में लगातार बर्फ गिर रही है. वहीं, बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं. सफेद चादर में ढकने लगा केदारनाथ: केदारनाथ धाम में अब लगातार मौसम खराब हो रहा है. धाम में जमकर बर्फ गिरने लग गई है. जिससे धाम धीरे–धीरे सफेद चादर में ढकने लग गया है. शुक्रवार यानी 2 जनवरी को दोपहर बाद केदारनाथ में बर्फ गिरना शुरू हो गया. लगातार बर्फ गिरने के बाद अब पुनर्निर्माण कार्य करना भी मुश्किल हो गया है. केदारनाथ धाम में गिरी बर्फ (वीडियो सोर्स- Indra Singh) उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में नए साल के साथ ही सर्दी ने अपना पूरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है. दोपहर बाद से शुरू हुई लगातार बर्फबारी ने पूरे धाम को बर्फ की सफेद चादर ओढ़ा दी है. यह 2026 सीजन की पहली बर्फबारी है, जिससे क्षेत्र में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है.