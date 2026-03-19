ETV Bharat / bharat

केदारनाथ धाम में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा, चांदी सी चमक रही केदारपुरी

केदारनाथ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, ऐसा लगा रहा मानो महादेव ने स्वयं ही धारण कर ली हो चांदी की भस्म

SNOWFALL IN KEDARNATH DHAM
केदारनाथ धाम में बर्फबारी (फोटो सोर्स- X@RudraprayagPol)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 6:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: हिमालय की गोद में बसे केदारपुरी में एक बार फिर से बर्फ की सफेद मखमली चादर बिछ गई है. जिससे केदारनाथ धाम की खूबसरती और ज्यादा निखर गई है. ऐसा लग रहा मानो महादेव ने स्वयं ही चांदी की भस्म धारण कर ली हो.

केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी: बाबा केदार की पावन नगरी में केदारनाथ में गुरुवार यानी 19 मार्च की सुबह से लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे पूरा केदारनाथ धाम सफेद चादर में लिपट गया है. मौसम के अचानक बिगड़े मिजाज के चलते कड़ाके की ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है.

केदारनाथ धाम में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा (फोटो सोर्स- District Administration/CCTV)

22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट: बता दें कि आगामी 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, ऐसे में अब महज 34 दिन बच गए हैं. ​भक्त बेसब्री से कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, बर्फबारी समेत अन्य मौजूदा हालात यात्रा तैयारियों के लिए चुनौती बनते नजर आ रहे हैं.

भारी बर्फबारी के चलते धाम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम प्रभावित हो रहा है, जिससे समय पर तैयारियां पूरी न होने की आशंका बढ़ गई है. हाल ही में लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) गुप्तकाशी की टीम व्यवस्थाओं का जायजा लेने धाम के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अत्यधिक बर्फ और खराब मौसम के चलते टीम को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा.

यदि मौसम का यही रुख बना रहा, तो केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. खासतौर पर गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फबारी के कारण रेलिंग और रास्तों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है, जिसे कपाट खुलने से पहले ठीक करना बेहद जरूरी है.

मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल, बर्फबारी थमने के आसार कम हैं और आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह बना रह सकता है, जिससे यात्रा तैयारियों पर सीधा असर पड़ना तय है. इस बीच प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

"आईटीबीपी के जवान माइनस डिग्री तापमान में भी धाम की सुरक्षा में तैनात हैं. मौसम साफ होते ही तैयारियों को तेजी देने के लिए टीमों को दोबारा भेजा जाएगा."- नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

वहीं, लोनिवि गुप्तकाशी के ईई राजविंद सिंह ने बताया कि इस साल जनवरी-फरवरी में बर्फबारी बेहद कम हुई थी, लेकिन मार्च में अचानक बढ़ी बर्फबारी ने व्यवस्थाओं के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. ऐसे में अब सबकी नजरें मौसम पर टिकी हैं, ताकि समय रहते व्यवस्थाएं पूरी कर श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित केदारनाथ यात्रा सुनिश्चित की जा सके.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

KEDARNATH KAPAT OPENING DATE
केदारनाथ धाम में बर्फबारी
केदारनाथ में स्नोफॉल
KEDARNATH SNOWFALL VIDEO
SNOWFALL IN KEDARNATH DHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.