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केदारनाथ में बर्फबारी देख झूम उठे श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम में गिर रही बर्फ

केदारनाथ में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा ( फोटो सोर्स- Police Administration )