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केदारनाथ में बर्फबारी देख झूम उठे श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम में गिर रही बर्फ

केदारनाथ में बर्फ से बाबा केदार का श्रृंगार, यमुनोत्री धाम में हुई बर्फबारी, बर्फबारी और ठंड के बीच दर्शनों के लिए दिख रहा उत्साह

Snowfall in Kedarnath Dham
केदारनाथ में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा (फोटो सोर्स- Police Administration)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 4, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
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रुद्रप्रयाग/उत्तरकाशी: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है. जिससे ऐसा लग रहा कुदरत खुद ही बाबा केदार और मां यमुना का श्रृंगार कर रही हो. आसमान से गिरती बर्फ के फाहे देख श्रद्धालु भी खुशी से झूम उठे.

लगातार हो रही बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है. केदारनाथ में हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को संभालते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम दर्शन करवा रहे हैं.

केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी: केदारनाथ धाम में मौसम की कठिन परीक्षा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. जहां बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से कतारबद्ध कर दर्शन करवाया जा रहा है. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं और ड्यूटी पर तैनात जवानों का जोश एवं समर्पण साफ नजर आ रहा है.

Snowfall in Kedarnath Dham
बर्फबारी के बीच दर्शन करते भक्त (फोटो सोर्स- Police Administration)

बर्फबारी से टेंट कॉलोनियों को नुकसान की सूचना: हालांकि, लगातार बर्फबारी से टेंट कॉलोनियों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है. अब तक इस यात्रा सीजन में 3 लाख 20 हजार से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जो आस्था के बढ़ते जनसैलाब को दर्शाता है.

यमुनोत्री धाम में भी गिर रहे बर्फ के फाहे: उधर, यमुनोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है. जबकि, यमुना घाटी के निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. जिससे पारा लुढ़क गया है. बर्फबारी के बीच श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर रहे हैं. वहीं, बर्फबारी से यमुनोत्री धाम का नजारा देखते ही बन रहा है.

Snowfall in Yamunotri
यमुनोत्री धाम में भी गिर रही बर्फ (फोटो सोर्स- Police Administration)

रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि वे यात्रा पर आने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें और अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े, बरसाती, जैकेट व आवश्यक दवाइयां जरूर रखें. उन्होंने आश्वस्त किया कि रुद्रप्रयाग पुलिस और जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सरल और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

उन्होंने श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. खासकर बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को मौसम को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करने की सलाह दी है. कठिन मौसम, बर्फबारी और चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ धाम में आस्था का प्रवाह लगातार जारी है और इसे सुरक्षित बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की भूमिका बेहद अहम साबित हो रही है.

केदारनाथ में दो श्रद्धालुओं की बचाई जान: भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) ने अपनी तत्परता का परिचय देते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर बीमार तीर्थयात्रियों का सफल रेस्क्यू किया.

पहली घटना में हेलीपैड के पास 70 वर्षीय आशाराम निवासी मध्यप्रदेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई. सूचना मिलते ही एसडीआएफ टीम हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और प्राथमिक उपचार देने के बाद स्ट्रेचर के माध्यम से उन्हें सुरक्षित निकालकर सरकारी अस्पताल केदारनाथ में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

Snowfall in Kedarnath Dham
बर्फबारी के बीच ड्यूटी करते पुलिस के जवान (फोटो सोर्स- Police Administration)

दूसरी घटना में आस्था पथ प्रवेश बिंदु पर 64 वर्षीय कांता बाई निवासी हैदराबाद की तबीयत खराब हो गई. एसडीआरएफ टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट व प्राथमिक उपचार प्रदान किया और स्थिति स्थिर होने के बाद उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केदारनाथ में भर्ती कराया गया.

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