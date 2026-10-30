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बाबा केदारनाथ का श्रृंगार कर रही प्रकृति, बर्फबारी से मनमोहक हुआ नजारा

बर्फ की सफेद चादर से ढका केदारनाथ धाम ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. धाम सहित आसपास के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 24 घंटे से अधिक समय से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है. लगातार हो रही बर्फबारी के चलते बाबा केदारनाथ की नगरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है. मंदिर परिसर से लेकर आसपास की चोटियां और पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं. बर्फबारी के बाद केदारपुरी का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है. वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है.

हिमालयी क्षेत्र में लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज से तापमान में भारी गिरावट आई है. कड़ाके की ठंड के चलते केदारनाथ धाम में ठिठुरन बढ़ गई है. बारिश और बर्फबारी के बीच धाम में मौजूद कर्मचारियों, पुलिस जवानों और अन्य व्यवस्थाओं में जुटे कार्मिकों को भी विषम मौसमी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए भी मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम का नजारा बेहद खूबसूरत बन हुआ है. वहीं बर्फबारी के बाद केदार धाम में ठंड भी बढ़ गई है. वहीं धाम की पहाड़ियों पर चारों ओर बर्फ नजर आ रही है और बर्फबारी के बाद पहाड़ियां चांदी से चमक रही है.