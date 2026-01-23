प्रकृति ने बाबा केदार का बर्फबारी से किया श्रृंगार, देखिए लेटेस्ट फोटो और वीडियो
उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी से पहाड़ी और मैदानी जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 23, 2026 at 11:45 AM IST
रुद्रप्रयागः उत्तराखंड में बाबा केदार ने एक बार फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है. लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ बर्फ की आगोश में आ गया है. केदारनाथ धाम में करीब दो फीट तक बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के बाद केदारनाथ की पहाड़ियां चांदी सी चमक रही है. जिससे धाम का नजारा काफी खूबसूरत नजर आ रहा है.
लंबे इंतजार के बाद केदारनाथ धाम में आखिरकार बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है. कल रात से धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते अब तक लगभग दो फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिससे पूरी केदार नगरी सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है. बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम चारों ओर से बर्फ से ढक गया है. कड़ाके की ठंड के चलते धाम में चल रहे सभी पुनर्निर्माण कार्य पहले ही बंद कर दिए गए हैं. वर्तमान में धाम में पुलिस, आईटीबीपी के सुरक्षा जवान और कुछ साधु-संत ही मौजूद हैं.
आज सुबह से रुद्रप्रयाग में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों से बारिश और बर्फबारी की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है. बारिश और बर्फबारी से तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है और ठंड में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. केदारनाथ धाम के साथ-साथ तुंगनाथ और मध्यमहेश्वर धाम में भी रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है. वहीं निचले इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है. प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में भी बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है, जहां इस सर्दी के मौसम में अब तक बर्फ नहीं पड़ी थी.
बर्फबारी हिमालयी क्षेत्र के लिए शुभ संकेत मानी जा रही है, क्योंकि इससे जलस्रोतों को संजीवनी मिलेगी और आगामी मौसम के लिए संतुलन बना रहेगा. बर्फबारी के चलते पूरे क्षेत्र में ठंडक और बढ़ गई है. वहीं केदारनाथ धाम की बर्फ से ढकी मनोरम छवि श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
