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कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, सफेद चादरों से ढका गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज का इलाका

कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी का दृश्य ( ETV Bharat )

श्रीनगर: कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में रातभर बर्फबारी हुई. इससे गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज जैसे इलाके बर्फ से ढक गए. वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई. श्रीनगर में मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इलाके को प्रभावित किया, जिससे घाटी में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश हुई.

उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण दैनिक तापमान में कमी आई है, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में 31 डिग्री के आसपास रहा. अगले दो दिनों में जम्मू और कश्मीर में कई स्थानों पर बारिश, बर्फबारी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.