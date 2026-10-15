गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी, प्राकृतिक सुंदरता में लगा चार चांद, बांदीपोरा-गुरेज रोड बंद
रिपोर्ट के अनुसार, तुलैल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग 4-5 इंच ताजा बर्फबारी हुई. सफेद बर्फ की चादर
Published : October 15, 2026 at 9:01 PM IST
गुरेज (जम्मू-कश्मीर): उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में बुधवार की रात ताजा बर्फबारी हुई, जिससे यह पहाड़ी क्षेत्र एक खूबसूरत सर्दियों के नजारे में बदल गया है. बर्फबारी ने सीमावर्ती इलाके की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा दिया है, बर्फ से ढके पहाड़ और आसपास के दृश्य शानदार नजारे दिखा रहे हैं.
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, तुलैल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग 4-5 इंच ताजा बर्फबारी हुई, जबकि दावर और कंजलवान में लगभग 1-2 इंच बर्फबारी दर्ज की गई.
ताजा बर्फबारी के बाद, एहतियात के तौर पर 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा-गुरेज सड़क पर वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है.
यह सड़क, जो गुरेज घाटी को बाकी कश्मीर से जोड़ने वाला एकमात्र मुख्य मार्ग है, सर्दियों के महीनों के दौरान बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है.
Fresh snowfall blankets Gurez Valley in north Kashmir’s Bandipora district, covering Dawar, Tulail, Bagtore, Tragbal and Razdan Top in snow and bringing a dip in temperatures. #gurez #bandipora #kashmir #snowfall #news https://t.co/9DFZUHBWCg— DD NEWS SRINAGAR (@ddnewsSrinagar) October 15, 2026
सड़क बंद होने से दूरदराज के सीमावर्ती घाटी का संपर्क टूट गया है, जहां रहने वाले लोगों को अक्सर खराब मौसम और भारी बर्फबारी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
अधिकारियों ने लोगों से इस मार्ग पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है जब तक कि इसे वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता. मौसम की स्थिति और प्रभावित हिस्सों से बर्फ हटाए जाने के आधार पर, यह सड़क अगले आदेश तक बंद रहने की उम्मीद है.
कश्मीर घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी
कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई थी. जिसके बाद गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज जैसे पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए थे. श्रीनगर में मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि मंगलवार दोपहर से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इलाके को प्रभावित किया, जिससे घाटी में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश हुई.
अधिकारियों ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण अक्टूबर के पहले सप्ताह में तापमान 31 डिग्री के आसपास रहा. अधिकारियों ने अगले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर बारिश, बर्फबारी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई थी.
मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर से मौसम में सुधार की भविष्यवाणी की है, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. आईएमडी अधिकारियों ने कहा, '17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आमतौर पर शुष्क स्थिति रहने की संभावना है.'
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