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गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी, प्राकृतिक सुंदरता में लगा चार चांद, बांदीपोरा-गुरेज रोड बंद

ताजा बर्फबारी से सफेद बर्फ की चादर से ढकी गुरेज घाटी, बांदीपोरा-गुरेज रोड बंद ( ETV Bharat )

गुरेज (जम्मू-कश्मीर): उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में बुधवार की रात ताजा बर्फबारी हुई, जिससे यह पहाड़ी क्षेत्र एक खूबसूरत सर्दियों के नजारे में बदल गया है. बर्फबारी ने सीमावर्ती इलाके की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा दिया है, बर्फ से ढके पहाड़ और आसपास के दृश्य शानदार नजारे दिखा रहे हैं.

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, तुलैल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग 4-5 इंच ताजा बर्फबारी हुई, जबकि दावर और कंजलवान में लगभग 1-2 इंच बर्फबारी दर्ज की गई.

ताजा बर्फबारी के बाद, एहतियात के तौर पर 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा-गुरेज सड़क पर वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है. यह सड़क, जो गुरेज घाटी को बाकी कश्मीर से जोड़ने वाला एकमात्र मुख्य मार्ग है, सर्दियों के महीनों के दौरान बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है. सड़क बंद होने से दूरदराज के सीमावर्ती घाटी का संपर्क टूट गया है, जहां रहने वाले लोगों को अक्सर खराब मौसम और भारी बर्फबारी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.