ETV Bharat / bharat

गुलमर्ग, सोनमर्ग और कुपवाड़ा में बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी, श्रीनगर-लेह राजमार्ग बंद

यह इस मौसम की सबसे बड़ी बर्फबारी है, जो कश्मीर घाटी में सर्दियों के आगमन का संकेत है. अपनी बर्फ से ढकी चोटियों और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध, गुलमर्ग स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नोशूइंग जैसी सर्दियों की गतिविधियों के लिए लोकप्रिय स्थलों में से एक है. सर्दियों के आगमन के साथ इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है.

बारामूला: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग का शीतकालीन वंडरलैंड और रिसॉर्ट शहर, बर्फबारी के ताजा दौर के बाद एक लुभावनी सफेद वंडरलैंड में तब्दील हो गया है. हरे-भरे घास के मैदानों और मनोरम दृश्यों के लिए मशहूर यह सुरम्य हिल स्टेशन अब मुलायम, बर्फ की चादर से ढका हुआ है जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है. वहीं जोजिला में भीषण बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाइवे यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया.

गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता अपनी लुढ़कती पहाड़ियों और बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ आँखों को सुकून देती है. बर्फबारी के बाद यह क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक गया है. बर्फ से ढके पहाड़, पहाड़ियाँ और पेड़ हीरे की तरह चमकते हैं जो गुलमर्ग को एक जादुई शीतकालीन वंडरलैंड में बदल देते हैं. यह क्षेत्र फोटोग्राफी और प्रकृति की सैर के लिए एक लोकप्रिय स्थान है.

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के बाद का दृश्य (ETV Bharat)

कभी बर्फ से ढके, हरे-भरे पेड़ अब किसी सफेद स्वर्ग की तरह चमकते हैं. बर्फ से ढके पेड़, लुढ़कती पहाड़ियाँ और शांत वातावरण ने एक मनोरम परिदृश्य का निर्माण किया है जो किसी भी तरह से अद्भुत है. जम्मू- कश्मीर के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार गुलमर्ग में दिन का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

गुलमर्ग, सोनमर्ग और कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी (ETV Bharat)

वहीं, इलाके में हल्की बारिश के साथ आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे का अनुमान है. 6 और 7 नवंबर को क्षेत्र में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इसके बाद 8 से 10 नवंबर को क्षेत्र में अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है तथा आसमान मुख्यतः साफ रहेगा.