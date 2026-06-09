CBSE: 3-भाषा वाले नियम के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने SC में नई अर्जी दी
याचिका में कहा गया है कि गैर-हिंदी राज्यों को हिंदी या संस्कृत शुरू करने के लिए मजबूर करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उल्लंघन है.
By Sumit Saxena
Published : June 9, 2026 at 2:27 PM IST
नई दिल्ली: सीबीएसई की उस पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई है, जिसमें 1 जुलाई से क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए दो देसी भारतीय भाषाओं समेत तीन भाषाओं की पढ़ाई जरूरी कर दी गई है.
यह अर्जी एजुकेशनिस्ट और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री फौजिया खान ने दी थी. खान जो एनसीपी-एससीपी पार्टी से हैं, ने कहा कि गैर-हिंदी राज्यों को हिंदी या संस्कृत शुरू करने के लिए मजबूर करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उल्लंघन है. खान की अर्जी में कहा गया है कि सीबीएसई का 15 मई का सर्कुलर मनमाना और गलत है और मुख्य मामले में दखल देने की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया, 'जिस सर्कुलर पर सवाल उठाया गया है, वह अपने टेक्स्ट में टीचरों की कमी को मानता है, फिर भी उसे मानना जरूरी बनाता है. नतीजा यह है कि इस सर्कुलर का एकमात्र प्रैक्टिकल मकसद दक्षिणी राज्यों में हिंदी को जरूरी बनाना है और उत्तरी राज्यों में संस्कृत को जरूरी बनाना है, और इसके लिए कोई एजुकेशनल वजह नहीं बताई गई है.'
27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तीन भाषाओं की पढ़ाई को जरूरी करने वाली सीबीएसई पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. 27 मई को सुनवाई के दौरान पिटीशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि सर्कुलर के मुताबिक, स्टूडेंट्स को अगले एकेडमिक ईयर से तीन भाषाएं पढ़नी होंगी.
इससे जुड़े एक मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले ने जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे उठाए हैं. यह बताया गया कि टेक्स्टबुक्स भी अवेलेबल नहीं हैं. सिब्बल ने कहा कि यह एक 'संघीय मुद्दा' है और भाषा पसंद का मामला होना चाहिए, थोपने का नहीं.
याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि वह सीबीएसई से 1 जुलाई से निर्णय को लागू न करने के लिए कहे, जब अगला शैक्षणिक वर्ष शुरू होता है. हालांकि, पीठ ने कोई अंतरिम निर्देश पारित नहीं किया. हम देखेंगे, सीजेआई ने कहा. पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की.
जनहित याचिका दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई के माता-पिता और शिक्षकों सहित 19 याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने भारत संघ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के खिलाफ दायर की थी.
याचिका के अनुसार सीबीएसई परिपत्र में अनिवार्य किया गया है कि 1 जुलाई, 2026 से कक्षा 9 के छात्रों को तीन भाषाओं (R1, R2 और R3) का अध्ययन करना होगा, जिसमें कम से कम दो मूल भारतीय भाषाएं होंगी.