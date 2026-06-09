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CBSE: 3-भाषा वाले नियम के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने SC में नई अर्जी दी

नई दिल्ली: सीबीएसई की उस पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई है, जिसमें 1 जुलाई से क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए दो देसी भारतीय भाषाओं समेत तीन भाषाओं की पढ़ाई जरूरी कर दी गई है.

यह अर्जी एजुकेशनिस्ट और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री फौजिया खान ने दी थी. खान जो एनसीपी-एससीपी पार्टी से हैं, ने कहा कि गैर-हिंदी राज्यों को हिंदी या संस्कृत शुरू करने के लिए मजबूर करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उल्लंघन है. खान की अर्जी में कहा गया है कि सीबीएसई का 15 मई का सर्कुलर मनमाना और गलत है और मुख्य मामले में दखल देने की मांग की गई है.

याचिका में कहा गया, 'जिस सर्कुलर पर सवाल उठाया गया है, वह अपने टेक्स्ट में टीचरों की कमी को मानता है, फिर भी उसे मानना ​​जरूरी बनाता है. नतीजा यह है कि इस सर्कुलर का एकमात्र प्रैक्टिकल मकसद दक्षिणी राज्यों में हिंदी को जरूरी बनाना है और उत्तरी राज्यों में संस्कृत को जरूरी बनाना है, और इसके लिए कोई एजुकेशनल वजह नहीं बताई गई है.'

27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तीन भाषाओं की पढ़ाई को जरूरी करने वाली सीबीएसई पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. 27 मई को सुनवाई के दौरान पिटीशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि सर्कुलर के मुताबिक, स्टूडेंट्स को अगले एकेडमिक ईयर से तीन भाषाएं पढ़नी होंगी.