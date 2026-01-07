ETV Bharat / bharat

साइबर टेरर और फंडिंग के खिलाफ घाटी में दर्जनभर ठिकानों पर CIK की छापेमारी

श्रीनगर के लाल चौक इलाके की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों की फाइल फोटो ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने बुधवार को कश्मीर में एक साइबर टेरर सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. सुबह-सुबह, काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) के अधिकारियों ने घाटी में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की ताकि टेरर फंडिंग से जुड़े साइबर फ्रॉड और अपराधियों के खातों का पता लगाया जा सके. अधिकारियों के मुताबिक अकेले राजधानी श्रीनगर में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर रेड की गई. एक अधिकारी ने कहा, 'इस कार्रवाई का मकसद टेरर फंडिंग और साइबर फ्रॉड से जुड़े अपराधियों के खातों की जांच करना है. रेड का मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो गैर-कानूनी तरीके से पैसे भेजने वाले इस गिरोह का हिस्सा है.' अधिक जानकारी का इंतजार है क्योंकि जब यह रिपोर्ट फाइल की जा रही थी, तब रेड चल रही थी. पुलिस ने जमीन पर और वर्चुअल दुनिया में सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए हैं. इसमें सिक्योरिटी की चिंताओं और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए पूरी घाटी में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के इस्तेमाल पर बैन लगाना शामिल है.