साइबर टेरर और फंडिंग के खिलाफ घाटी में दर्जनभर ठिकानों पर CIK की छापेमारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने टेरर फंडिंग, साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई जगहों पर छापेमारी की.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 7, 2026 at 12:49 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने बुधवार को कश्मीर में एक साइबर टेरर सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. सुबह-सुबह, काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) के अधिकारियों ने घाटी में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की ताकि टेरर फंडिंग से जुड़े साइबर फ्रॉड और अपराधियों के खातों का पता लगाया जा सके.

अधिकारियों के मुताबिक अकेले राजधानी श्रीनगर में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर रेड की गई. एक अधिकारी ने कहा, 'इस कार्रवाई का मकसद टेरर फंडिंग और साइबर फ्रॉड से जुड़े अपराधियों के खातों की जांच करना है. रेड का मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो गैर-कानूनी तरीके से पैसे भेजने वाले इस गिरोह का हिस्सा है.'

अधिक जानकारी का इंतजार है क्योंकि जब यह रिपोर्ट फाइल की जा रही थी, तब रेड चल रही थी. पुलिस ने जमीन पर और वर्चुअल दुनिया में सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए हैं. इसमें सिक्योरिटी की चिंताओं और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए पूरी घाटी में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के इस्तेमाल पर बैन लगाना शामिल है.

वीपीएन पर कार्रवाई जम्मू के कुछ चुनिंदा जिलों में शुरू हुई, जहाँ पुलिस ने पिछले साल बैन लगाया था. 2 जनवरी को अधिकारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते कश्मीर में भी बैन लगाए जाने के बाद से 140 से अधिक लोगों की पहचान बैन का पालन न करने के लिए की गई. अकेले पुलवामा जिले में बैन का उल्लंघन करने के लिए लगभग 100 लोगों की पहचान की गई.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुलगाम और पुलवामा में वीपीएन के इस्तेमाल पर रोक के आदेशों का पालन न करने के लिए 49 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस ने एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई और रोक के आदेशों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला दिया, लेकिन इस कदम से टेक एक्सपर्ट्स पर बुरा असर पड़ा.

