हम्पी घूमने आया फ्रांसीसी पर्यटक, पहाड़ी पर चढ़ते समय फिसलकर गिरा, दो दिन बाद रेस्क्यू

हम्पी घूमने आया एक विदेशी टूरिस्ट पहाड़ी पर चढ़ते समय फिसलकर गिर गया और उसके पैर में चोट आई.

हम्पी घूमने गया फ्रांसीसी पर्यटक पहाड़ी पर चढ़ते समय फिसलकर गिरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 10:12 PM IST

2 Min Read
विजयनगर (कर्नाटक): दुनिया भर में मशहूर हम्पी घूमने आया एक विदेशी टूरिस्ट पहाड़ी पर चढ़ते समय फिसलकर गिर गया, जिससे वह घायल हो गया. यह घटना 24 दिसंबर को महानवमी टीले के पास हुई थी और देर रात इसके बारे में पता चला.

जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्ति का नाम ब्रूनो रोजर है और वह फ्रांस का नागरिक है. ब्रूनो रोजर महानवमी टीले के पास ऑक्टागोनल बाथिंग हिल के पीछे गया था. पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश में वह फिसलकर गिर गया और घायल हो गया. इस दौरान उस पैर में गंभीर चोट लग गई. चोट के कारण वह दो दिन तक पहाड़ी पर रहा.

कोप्पल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज
स्थानीय लोगों ने आज (शुक्रवार) उसे देखा और तुरंत पुलिस को बताया. सूचना मिलते ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे बचाया. इसके बाद उसे इलाज के लिए कोप्पल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया.

रेंगते हुए पास के केले के बागान पहुंचा
रिपोर्ट के मुताबिक ब्रूनो रोजर जो शाम करीब 6 बजे पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे था, तभी वह फिसलकर गिर गया. यह एक सुनसान इलाका था. पैर में गंभीर चोट लगने के कारण वह दो दिन वहीं रहा. बाद में वह रेंगते हुए पास के केले के बागान में चला गया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के अधिकारियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने का इंतज़ाम किया. बताया जा रहा है कि रोजर, जो फ्रांस से अकेला आया था, कद्दीरामपुरा में एक होमस्टे में रह रहा था.

संपादक की पसंद

