ETV Bharat / bharat

हम्पी घूमने आया फ्रांसीसी पर्यटक, पहाड़ी पर चढ़ते समय फिसलकर गिरा, दो दिन बाद रेस्क्यू

हम्पी घूमने गया फ्रांसीसी पर्यटक पहाड़ी पर चढ़ते समय फिसलकर गिरा ( ETV Bharat )