फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत के चौथे दौरे पर मुंबई पहुंचे, पीएम मोदी के साथ करेंगे अहम बैठक
ऐसे समय में जब जिओ-पॉलिटिक्स बहुत अधिक है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भारत दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करेगा.
Published : February 17, 2026 at 7:08 AM IST
मुंबई: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों 19 फरवरी तक अपने तय भारत दौरे के लिए मंगलवार को महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचे. फ्रांस के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों का स्वागत महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई एयरपोर्ट गर्मजोशी से उनका स्वागत किया.
इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. दोनों नेता 'ईयर ऑफ इनोवेशन 2026' लॉन्च करेंगे. यह दौरा वाइब्रेंट इंडिया-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और रफ्तार देगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया.
यह दौरा पीएम नरेंद्र मोदी के बुलावे पर मैक्रों का देश का चौथा दौरा है. यह दौरा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी लगातार तेजी का संकेत देता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहयोग और नई टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान दिया जाएगा.
फ्रांस दूतावास के मुताबिक यह मुलाकात नई दिल्ली और पेरिस के बीच बढ़ते रिश्तों में एक और अहम अध्याय है. यह दौरा डिफेंस, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन और एजुकेशन में लगातार गहरी होती साझेदारी के मद्देनजर हो रहा है.
यह सिलसिला 2018 में मैक्रों के पहले दौरे से शुरू हुआ, जिसके बाद वे 2023 जी-20 समिट में शामिल हुए और 2024 में 75वें रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पर स्टेट विजिट पर आए. इस माइलस्टोन के दौरान दोनों नेताओं ने 2026 को इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया, यह एक आगे की सोच वाली पहल है. इसका वे इस ट्रिप के दौरान मुंबई में मिलकर उद्घाटन करेंगे.
मौजूदा यात्रा कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों 17 फरवरी को मुंबई में होराइजन 2047 रोडमैप के तहत आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर चर्चा करेंगे. नेता इंडो-पैसिफिक में सहयोग सहित क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, जो बढ़ते स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस को दिखाता है.
मुंबई में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रतिनिधिमंडल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए दिल्ली जाएगा. 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में होने वाला यह इवेंट ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला ग्लोबल AI समिट है.
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को पांच दिन के प्रोग्राम के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो तीन बुनियादी पिलर्स या सूत्रों पर आधारित है. वे ये है- लोग, प्लैनेट और प्रोग्रेस. फ्रांस के राष्ट्रपति का हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि दोनों देश नई टेक्नोलॉजी को कितना महत्व देते हैं. यह फरवरी 2025 में पेरिस में मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की प्रधानमंत्री मोदी की सह-अध्यक्षता पर आधारित है.