ETV Bharat / bharat

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी को आएंगे भारत, जानें क्या है वजह

पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (फाइल फोटो) ( AFP )

नई दिल्ली: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे. भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मैक्रों 'एआई इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे. इसके अलावा, दोनों नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मोदी और मैक्रों मुंबई में संयुक्त रूप से 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' का उद्घाटन करेंगे.