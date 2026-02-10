फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी को आएंगे भारत, जानें क्या है वजह
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे.
नई दिल्ली: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे. भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मैक्रों 'एआई इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे.
इसके अलावा, दोनों नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मोदी और मैक्रों मुंबई में संयुक्त रूप से 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' का उद्घाटन करेंगे.
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17-19 फरवरी 2026 को भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरे के दौरान, दोनों नेता होराइजन 2047 रोडमैप में बताए गए कई क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे. इसके अलावा, दोनों नेता इंडो-पैसिफिक में सहयोग सहित आपसी फायदे के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे.
दोनों नेता इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का मिलकर उद्घाटन करने के लिए मुंबई में भी होंगे, जिसे दोनों देशों में पूरे 2026 तक मनाया जाएगा. 19 फरवरी को, मैक्रों नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे.
