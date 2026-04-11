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बिहार के किसान के साथ अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया था.. कि 'महाराजा' की मौत के बाद 'बादशाह' लाना पड़ा

1930 में बिहार के किसान राजेश्वर सिंह की अंग्रेजों के खिलाफ बगावत आज उनके परिवार की गौरवपूर्ण परंपरा है. गया से सरताज अहमद की रिपोर्ट

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किसान राजेश्वर सिंह ने शुरू की अनोखी परंपरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 11, 2026 at 3:48 PM IST

12 Min Read
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गया: बिहार के गया जिले के महकार गांव (खिजरसराय प्रखंड) के किसान राजेश्वर सिंह की कहानी भारतीय स्वाभिमान और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अनोखे विद्रोह की दास्तां है. यह कहानी 1930 के उस दौर में शुरू हुई थी, जब अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था.

अपमान का वह दिन: अंग्रजी शासन काल में 'लाट साहब' और उनके सैनिक घोड़ों पर सवार होकर गांवों का भ्रमण करते थे. वे अक्सर मुख्य सड़कों को छोड़कर किसानों की लहलहाती फसलों पर घोड़े दौड़ाते थे. सन 1930 में एक दिन, राजेश्वर सिंह के खेत में अंग्रेजों ने जबरन अपने घोड़े बांध दिए और विरोध करने पर उनके मजदूरों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई थी.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

घोड़े से चलने की खाई थी कसम: राजेश्वर सिंह के 70 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार उर्फ झूना सिंह बताते हैं कि बाबा (राजेश्वर सिंह) ने उस दिन कसम खाई थी कि सिर्फ अंग्रेज ही घोड़े से नहीं चलेंगे, बल्कि गांव का एक साधारण किसान भी घोड़े की सवारी करेगा, जो उन्होंने कसम खाई थी उसे उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में ही पूरा किया.

"वह खुद घोड़े से चलते थे और अपने यहां खेती बाड़ी करने वाले मजदूरों को भी घोड़ा देकर बाजार से सामान लाने भेजते थे. बाबा के बाद मेरे बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने घोड़े रखे. मैं वन विभाग से सेवानिवृत हूं और अब घर पर रहता हूं. लेकिन मैंने खुद सिंधी नस्ल का घोड़ा रखा है. "- जितेंद्र कुमार उर्फ झूना सिंह,राजेश्वर सिंह के बेटे

ऐसे खरीदा था पहला घोड़ा : परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि उन्होंने सुना है कि बाबा को अंग्रेजों की बात चुभी तो उन्होंने घोड़ा खरीद लिया. हालांकि घोड़ा खरीदना उनके लिए आसान भी नहीं था. तब जमींदारों के सहयोग से ही घोड़ा खरीदा जा सकता था. बाबा ने 5 मन अनाज और कुछ नगद रुपए देकर राजस्थान से घोड़ा खरीद कर मंगवाया था.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

घोड़ा खरीदने के कारण दिनभर थाने में बैठे : परिजनों के अनुसार घोड़ा खरीदने के बाद रामेश्वर सिंह को अंग्रेज काफी परेशान करने लगे थे. घोड़ा ले जाने की कोशिश में थे. लेकिन उन्होंने अपने घोड़े को ऐसा ट्रेंड कर दिया था कि वो छलांग लगाने लगता था और अंग्रेज उसे काबू नहीं कर पाते थे. बाबा ने जब घोड़ा खरीदा था तब दिन भर उन्हें कैंप में बिना किसी केस और मामले के अंग्रेजों ने बैठा कर रखा था.

प्रतिशोध से परंपरा और शौक का सफर: जितेंद्र सिंह बताते हैं कि राजेश्वर सिंह जब तक जीवित रहे, तब तक घोड़े से चले और फिर अपने बेटों को भी घर पर घोड़ा रखने के लिए नसीहत दी. यही वजह है कि राजेश्वर सिंह की तीसरी पीढ़ी भी घुड़ सवारी में माहिर है और घोड़े का शौक रखती है.

स्वतंत्रता सेनानी थे राजेश्वर सिंह: खिजरसराय प्रखंड का महकार गांव आजादी से पहले अंग्रेजी सैनिकों के कैंप के लिए भी जाना जाता था. राजेश्वर सिंह केवल निजी स्वाभिमान के लिए ही नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई के लिए भी ब्रिटिश शासनकाल से विद्रोह किए थे. छोटी रेलवे लाइन जो पटना से इस्लामपुर तक जाती थी, उसे उन्होंने हिलसा के पास उखाड़ दिया था. इसके लिए उनपर केस भी चला था. गांव में अंग्रेजों का कैंप होने के बावजूद वह कभी उनके हाथ नहीं आए.

चुभ गई थी अंग्रेजों की बात: राजेश्वर सिंह के पोते धीरज सिंह कहते हैं कि दादा की अंग्रेजों से कई बार भिड़ंत भी हुई. बाबाजी से जब अंग्रेजों की कहासुनी हुई तो बाबा ने अंग्रेज अधिकारी को कहा था कि "अच्छा अगर घोड़ा पर चढ़कर चलने वाला ही बड़ा व्यक्ति होता है, तो फिर हम और हमारे गांव के लोग भी आज से गोरों से कम नहीं हैं. अब हम भी घोड़े पर ही चलेंगे." जब रामेश्वर सिंह ने घोड़ा खरीदा तो उन्हें इसके लिए थाना भा जाना पड़ा था. तभी से घोड़े रखने की शुरुआत हुई जो आज हम लोगों के लिए एक परंपरा हो गई है.

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"आज मैं और मेरा परिवार भी घोड़ा रखने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. यह हमारे लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है. परिवार में जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसे घोड़े के करीब लाया जाता है. उसे घुड़सवारी के गुण सीखाए जाते हैं. हमारे परिवार में पिछले 100 सालों से घर पर घोड़ा रखने की परंपरा निभाई जा रही है."- धीरज सिंह, राजेश्वर सिंह के पोते

मूंछ पर ताओ और अनोखा विरोध: राजेश्वर सिंह की मूंछ पर ताव और हाथ में घोड़े की लगाम अंग्रेजों को पसंद नहीं था. कई बार अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध जाल भी बिछाया, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और फिर आंदोलन में कूद पड़े. उनके बड़े बेटे मिश्री सिंह कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ बाबा की पहचान घोड़ा और मूंछ पर ताव की थी. आज बाबा की विरासत को परिवार के बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं.

"हमारे घर के बच्चे भी घोड़े को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं. हमारे घर में जो भी घोड़ा रहा है, उसे छोटे बच्चों ने भी बिना लगाम थामे घुमाया है, क्योंकि हमारे घर का घोड़ा इतना घुल मिल जाता है कि बच्चे भी उसकी सवारी बिना किसी बड़े व्यक्ति के सहारे कर लेते हैं. बच्चे घोड़े पर बैठ जाते हैं और घोड़ा धीरे-धीरे पूरे कैंपस में घूम कर फिर अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है. यह सब बाबा का आशीर्वाद ही है."- मिश्री सिंह, राजेश्वर सिंह के बड़े बेटे

राजस्थान से आया है बादशाह: धीरज सिंह बताते हैं कि वर्तमान में उनके घर में जो घोड़ा है, उसका नाम बादशाह है और ये सिंधी नस्ल का घोड़ा है. इस नस्ल की पहचान ये होती है कि इसके कान खड़े रहते हैं और दोनों कान एक दूसरे से सटे नहीं होते हैं, जबकि एक घोड़ा महाराजा की मौत पिछले साल ही हो गई थी. अभी दो घोड़े और आने वाले हैं. बादशाह 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है. इसकी रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे तक होगी. इसे राजस्थान से लाने में किराया का ही खर्च 50000 रुपए लग गए थे.

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सिंधी नस्ल का घोड़ा बादशाह (ETV Bharat)

"घोड़े की तीन चाल होती है, ईगा, चौताल और सिंधी चाल होती है. सिंधी चाल खराब चाल मानी जाती है,जबकि चौताल चाल में स्पीड 30 से 40 की होती है. अभी मेरा घोड़ा चौताल चल रहा है इसको ज्यादा स्पीड में अभी नहीं चला रहे हैं, लेकिन एक दो साल में वो उस स्पीड को छू लेगा."- जितेंद्र कुमार उर्फ झूना सिंह,राजेश्वर सिंह के बेटे

बादशाह की खासियत: धीरज सिंह के अनुसार इस घोड़े की खासियत अलग है. इसकी देखभाल के लिए परिवार के सभी सदस्य लगे रहते हैं. अलग से एक स्टाफ भी रखा गया है. इसको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कf परिवार के किसी भी सदस्य के पीछे-पीछे बिना लगाम पकड़े ही यह चलता है.

यह अपनी बेहतर सहनशीलता और मालिक के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है. यह बुद्धिमान आज्ञाकारी और निडर भी है. यह प्राचीन नस्ल का घोड़ा माना जाता है. युद्ध और परेड के लिए उपयुक्त होता है. इसका कद 14 से 15 हाथ यानी के लगभग 56-60 इंच होता है.

घोड़े का खान-पान: झूना सिंह अपने बादशाह को सुबह शाम 2-2 लीटर दूध , 200 ग्राम काजू पिस्ता , भूसी , गेहूं का चोकर, बाजरा और घोड़जई खिलाते हैं. बाजरा तो खरीद कर लाया जाता है लेकिन इसके लिए घोड़जई जो इसका मुख्य भोजन है, वो अपने खेत में ही उगाते हैं.

हर साल दो से ढाई बीघा में घोड़जई की खेती की जाती है, दरअसल घोड़जई एक खरपतवार है. यह गेहूं और अन्य रबी फसलों में उगने वाली एक प्रमुख खरपतवार भी कही जा सकती है. यह देखने में जई की तरह होती है और घोड़े के चारे के रूप में इसका उपयोग होता है.

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गया का महकार गांव (ETV Bharat)

मैट पर सोता है बादशाह: दिन में बादशाह जमीन पर बैठता है और रात में इसके बैठने के लिए मैट बिछाया जाता है. इसके रहने के लिए घुड़साल भी बना हुआ है. अधिक गर्मी में इसके लिए सिर्फ पंखा ही नहीं बल्कि कूलर की भी व्यवस्था होती है. लोहे के खरहरा से इसकी पीठ को रगड़ा जाता है. नारियल के गुच्छे से पैरों को रगड़ा जाता है. साथ ही इसकी तेल से मालिश भी की जाती है. ठंड के मौसम में सरसों का तेल मेथी अजवाइन और सोंठ जलाकर तेल में पकाकर मालिश की जाती है.

रूटीन चेकअप के लिए चिकित्सक: बादशाह के रुटीन चेकअप के लिए नालंदा जिले के हिलसा से चिकित्सक भी आते हैं. धीरज सिंह बताते हैं कि उनके घोड़े को देखने के लिए सालों से हिलसा के अज्जू मियां आते हैं और वो इसका रूटीन चेकअप करते हैं. इसकी देखभाल में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाती है.

घर के लोग हमेशा रहते हैं मुस्तैद: वैसे तो घर के लोग खुद बहुत सारी चीज जो घोड़े की बीमारी और उसके इलाज के संबंध में होते हैं वो जानते हैं. इसको घरेलू नुस्खे से भी ठीक किया जाता है, लेकिन फिर भी हर 3 महीने पर एक बार रूटीन चेकअप के लिए अज्जू मियां को बुलाया जाता है. ताकि इसके स्वास्थ में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो.

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झुना सिंह को महाराजा ने दिलाया था चांदी का मेडल (ETV Bharat)

देखने में सुंदर है बादशाह: धीरज बताते हैं कि बादशाह की कद काठी अलग है. वह देखने में बहुत सुंदर है. अक्सर व्यापारी इसे देखने आते हैं और बेचने के लिए भी कहते हैं लेकिन हम लोग बेच नहीं सकते हैं. हमारे यहां जितने भी घोड़े आए वह बेचे नहीं गए. अंतिम सांस हमारे घोड़े ने हमारे घर पर ही ली है. हम उनका अंतिम संस्कार भी पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ करते हैं.

झूना सिंह ने जीते हैं कई रेस: ऐसा नहीं है कि ये घोड़ा सिर्फ धीरज और झुना सिंह के घर पर ही रहते हैं, बल्कि वो प्रतियोगिता की दौड़ में भी भाग लेते हैं और अपने मालिक को जीत भी दिलाते हैं. पहली बार बादशाह गयाजी में होने वाली घोड़ दौड़ 'रेस' में भाग लेगा. इससे पहले इनका महाराजा घोड़ा जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कई बार रेस में दौड़ चुका है.

महाराजा ने दिलाया था मेडल: झुना सिंह को महाराजा ने चांदी का मेडल भी जीत कर दिया था. झुना सिंह ने उस चांदी के मेडल को संभाल कर भी रखा है. वो कहते हैं कि कोई भी घुड़सवार बिना घोड़े की चाहत और तेज रफ्तार के जीत नहीं सकता. वो कई बार दौड़ में भाग ले चुके हैं, क्योंकि वो एक अच्छे घुड़सवार भी हैं. महाराजा ने जो उन्हें सम्मान दिलाया था वो उसे भूल नहीं सकते हैं.

जीतन राम मांझी ने भी सीखी थी घुड़सवारी: झूना सिंह का घर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के गांव में है. जीतन राम मांझी भी अपनी जवानी में घोड़े की सवारी करते थे. झूना सिंह कहते हैं कि मंत्रीजी 'जीतन राम मांझी' ने उनके बड़े भाई से ही घुड़सवारी करना सीखा था.

मांझी जी और उनके भाई लंबी दूरी के लिए घोड़े की सवारी करने निकल जाते थे. जीतन राम मांझी जवानी में खूब घोड़े की सवारी की है. अब तो उम्र का तकाजा है कि वो घोड़े की सवारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी वो हमारे घर पर आते हैं तो घोड़े पर हाथ जरूर फेरते हैं. धीरज और उनके भाइयों को जीतन राम मांझी घुड़सवारी की तकनीक भी बताते हैं.

किसे कहते है 'लाट साहब'?: ब्रिटिश काल में 'लाट साहब' शब्द गवर्नर जैसे उच्च ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सम्मानपूर्वक उपयोग किया जाता था. वर्तमान में इसे बोलचाल की भाषा में ऐसे व्यक्ति के लिए व्यंग्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो खुद को बहुत बड़ा अधिकारी या नवाब समझता है.

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