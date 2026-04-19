Hyderabad: लोकल ट्रेनों में फ्री यात्रा कर सकेंगे सभी लोग, 2 जून से स्कीम लागू करने की तैयारी
तेलंगाना सरकार 2 जून से MMTS ट्रेनों में मुफ्त यात्रा स्कीम लॉन्च करने की तैयारी में है. साउथ सेंट्रल रेलवे से बातचीत चल रही है.
Published : April 19, 2026 at 1:25 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए, एक अहम प्लान पेश किया है. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की अपनी कोशिशों के तहत, राज्य सरकार ने MMTS ट्रेनों ( हैदराबाद की लोकल ट्रेन सेवा) में पुरुषों और महिलाओं दोनों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है. इस पहल से रोजाना सफर करने वालों का खर्च कम होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को जेब खर्च से थोड़ी राहत मिलेगी.
सरकार इस स्कीम को 2 जून या तेलंगाना स्थापना दिवस को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस प्रस्ताव को लेकर एक औपचारिक पत्र साउथ सेंट्रल रेलवे को भेजा गया था, जिसका जवाब अब मिल गया है.
सीएम रेवंत रेड्डी ने दी हरी झंडी: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने MMTS ट्रेनों में फ्री यात्रा स्कीम को हरी झंडी दे दी है. इस बारे में, मुख्य सचिव रामकृष्ण राव और दूसरे अधिकारियों ने हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात कर बातचीत की. राज्य सरकार का इरादा इस स्कीम को 2 जून से शुरू होकर एक साल के लिए लागू करने का है. इस पायलट फेज के दौरान मिले नतीजों के आधार पर स्कीम को आगे जारी रखने के बारे में फैसला लिया जाएगा.
अभी यात्रियों की संख्या के आधार पर, यह अनुमान है कि साउथ सेंट्रल रेलवे को MMTS सर्विस से सालाना 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है. राज्य सरकार ने साफ किया है कि फ्री यात्रा स्कीम लागू होने के बाद यात्रियों की संख्या में किसी भी बढ़ोतरी के बावजूद, वह रेलवे को इस मौजूदा राजस्व राशि का मुआवजा देगी.
रोजाना 38,000 से 42,000 यात्री
कोविड महामारी से पहले, MMTS ट्रेनों को लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. उस समय, 121 ट्रेनों के नेटवर्क पर रोजाना लगभग 1.20 लाख यात्री सफर करते थे. अभी, 80 से 88 ट्रेनें चल रही हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभी यात्रियों की संख्या 38,000 से 42,000 के बीच है. अनियमित आवृत्ति और समय की पाबंदी की कमी के कारण MMTS ट्रेनों की लोकप्रियता कम हो रही है.
जयेश रंजन ने GM को लिखा पत्र
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी विकास विभाग के स्पेशल मुख्य सचिव जयेश रंजन ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर (GM) को एक लेटर लिखा है, जिसमें MMTS ट्रेनों में सभी यात्रियों के लिए फ्री सफर लागू करने का अनुरोध किया गया है. पत्र में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 26 मार्च को MMTS सेवा के बारे में एक समीक्षा बैठक की थी. पत्र में मुख्यमंत्री के दिए गए सुझावों के बारे में बताया गया है:
- 2 जून से MMTS ट्रेनों में मुफ्त यात्रा
- व्यस्त समय में MMTS ट्रिप की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए
- समय की पाबंदी में सुधार होना चाहिए
- MMTS स्टेशनों पर सुविधाओं को बेहतर बनाया जाना चाहिए
- यात्रियों के लिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए RTC शटल बसें चलाई जाएंगी—जिससे वे अपने घरों से स्टेशन तक और वापस आ सकें.
- इन बसों के लिए रेलवे स्टेशन परिसर में जगह दी जानी चाहिए.
साउथ सेंट्रल रेलवे का जवाब: साउथ सेंट्रल रेलवे ने तेलंगाना सरकार से MMTS ट्रेनों में प्रस्तावित फ्री यात्रा स्कीम के बारे में एक ड्राफ्ट समझौता ज्ञापन (MoU) जमा करने का अनुरोध किया है. प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर आईटीवाई पांडे ने जयेश रंजन के पत्र का जवाब दिया. साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि वह ड्राफ्ट MoU की जांच करेगा और उसके बाद रेलवे बोर्ड से मंजूरी मांगेगा. इसके अलावा, रेलवे प्रशासन ने साफ किया कि चलाई जाने वाली ट्रेनों की संख्या और उनके टाइमिंग का फैसला साउथ सेंट्रल रेलवे का होगा. उसने बताया कि स्टेशनों पर सुविधाएं रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार दी जाएंगी.
यह भी पढ़ें- पुरी-गंगासागर-अयोध्या धाम यात्रा: भारत गौरव ट्रेन से 11 दिन में करें पवित्र स्थलों के दर्शन