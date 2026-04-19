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Hyderabad: लोकल ट्रेनों में फ्री यात्रा कर सकेंगे सभी लोग, 2 जून से स्कीम लागू करने की तैयारी

हैदराबाद: लोकल ट्रेनों में फ्री यात्रा कर सकेंगे सभी लोग, 2 जून से स्कीम लागू करने की तैयारी ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए, एक अहम प्लान पेश किया है. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की अपनी कोशिशों के तहत, राज्य सरकार ने MMTS ट्रेनों ( हैदराबाद की लोकल ट्रेन सेवा) में पुरुषों और महिलाओं दोनों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है. इस पहल से रोजाना सफर करने वालों का खर्च कम होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को जेब खर्च से थोड़ी राहत मिलेगी. सरकार इस स्कीम को 2 जून या तेलंगाना स्थापना दिवस को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस प्रस्ताव को लेकर एक औपचारिक पत्र साउथ सेंट्रल रेलवे को भेजा गया था, जिसका जवाब अब मिल गया है. सीएम रेवंत रेड्डी ने दी हरी झंडी: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने MMTS ट्रेनों में फ्री यात्रा स्कीम को हरी झंडी दे दी है. इस बारे में, मुख्य सचिव रामकृष्ण राव और दूसरे अधिकारियों ने हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात कर बातचीत की. राज्य सरकार का इरादा इस स्कीम को 2 जून से शुरू होकर एक साल के लिए लागू करने का है. इस पायलट फेज के दौरान मिले नतीजों के आधार पर स्कीम को आगे जारी रखने के बारे में फैसला लिया जाएगा. अभी यात्रियों की संख्या के आधार पर, यह अनुमान है कि साउथ सेंट्रल रेलवे को MMTS सर्विस से सालाना 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है. राज्य सरकार ने साफ किया है कि फ्री यात्रा स्कीम लागू होने के बाद यात्रियों की संख्या में किसी भी बढ़ोतरी के बावजूद, वह रेलवे को इस मौजूदा राजस्व राशि का मुआवजा देगी.