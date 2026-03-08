ETV Bharat / bharat

दुकान के उद्घाटन पर ₹1 के नोट पर मुफ़्त जूते मिलने से उमड़े 20 हजार लोग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

एक रुपये में जूते लेने के लिए दुकान के बाहर जुड़ी भारी भीड़ ( ETV Bharat )

कोझिकोड (केरल): एक जूते के नए शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर भारी भीड़ जमा हो गई और हाथापाई शुरू हो गई. क्योंकि उद्धाटन पर एक रुपये का नोट लेकर आने पर मुफ्त जूते देने का वादा किया गया था. इसी वजह से शोरूम के सामने बीस हजार से अधिक लोग एकत्र हो गए. फलस्वरूप भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

कोझिकोड में वैकोम मुहम्मद बशीर रोड पर ट्रेंड्स फैक्ट्री नाम की दुकान के उद्घाटन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई. सुबह-सुबह ही दुकान के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे. भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि इससे इलाके में पैदल चलने वालों और ट्रैफिक की आवाजाही में रुकावट आई.

जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी, उद्घाटन देखने आए लोग एक-दूसरे को धक्का-मुक्की करने लगे. इससे बड़े पैमाने पर झगड़ा हुआ और पुलिस को लाठियां चलानी पड़ीं.

इस घटना में कई लोगों को मामूली चोटें आईं. पुलिस ने दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया क्योंकि उसने उद्घाटन का आयोजन इस तरह से किया जिससे आम लोगों और यात्रियों को परेशानी हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए.

पुलिस ने बताया कि विज्ञापन देखने के बाद 20,000 से अधिक लोग जूते खरीदने आए थे. पुलिस ने बताया कि लोग मंगलौर और त्रिशूर से भी आए थे. दुकान के मालिक ने उद्घाटन के दिन सोशल मीडिया पर एक वादा पोस्ट किया था कि एक रुपये में जूते दिए जाएंगे, और कई लोग इस पर विश्वास करके यहां पर पहुंचे थे.

जब उद्घाटन के लिए दुकान खुली, तो वहां अफरा-तफरी मच गई, वहीं दुकान के मालिक ने खुद पुलिस से जानकारी छिपाई. जब पुलिस पहुंची तो भीड़ हटने को तैयार नहीं हुई, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस की कार्रवाई के दौरान वहां जमा हुए युवाओं और बच्चों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की.