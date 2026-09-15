ETV Bharat / bharat

SPECIAL: दूसरे राज्यों की तर्ज पर झारखंड में मुफ्त पैड योजना! छात्राओं को इस महीने से मिलेगा लाभ

झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में करीब 12 लाख छात्राओं को मुफ्त में पैड देगी. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

Graphics Image
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 7:20 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: मासिक धर्म के दौरान छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें स्वच्छता से जुड़ी जरूरी सुविधा स्कूल में ही मिल जाए, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को अब हर महीने मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है. योजना के लिए करीब 124.37 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. सरकार की तैयारी के मुताबिक, नवंबर 2026 से स्कूलों में इसका वितरण शुरू किया जाना है.

12 लाख छात्राओं को लाभ

योजना के दायरे में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राएं आएंगी. राज्य के करीब 13 हजार सरकारी विद्यालयों में लगभग 12 लाख छात्राएं नामांकित हैं. हालांकि शुरुआती चरण में औसत दैनिक उपस्थिति के आधार पर करीब 8.50 लाख छात्राओं को सीधे लाभ देने की तैयारी है. हर पात्र छात्रा को हर महीने 10 सेनेटरी पैड मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना है.

छात्राओं को झारखंड सरकार देगी मुफ्त में सेनेटरी पैड (ETV BHARAT)

मंजूरी के बाद अब जमीनी तैयारी

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पिछले साल भी छात्राओं के लिए सेनेटरी पैड वितरण का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन योजना प्राधिकार समिति ने उस समय प्रस्ताव वापस कर दिया था. इसके बाद विभाग ने संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजा. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना को स्वीकृति मिली.

कागज से स्कूलों तक पहुंचाने की चुनौती

अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस योजना को कागज से स्कूलों तक पहुंचाने की है. पैड की खरीद, आपूर्ति और स्कूलों तक वितरण की व्यवस्था को लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. सरकार ने नवंबर से वितरण शुरू करने का लक्ष्य रखा है यानी अभी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त पैड का नियमित वितरण शुरू नहीं हुआ है.

पैड ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल

हर महीने 10 पैड, करीब 12 लाख छात्राएं दायरे में योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने 10 सेनेटरी पैड दिए जाएंगे. पैड ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल होने की बात कही गई है. इससे योजना में स्वास्थ्य के साथ पर्यावरणीय पहलू को भी जोड़ा गया है.

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 12 लाख छात्राएं योजना के दायरे में हैं, लेकिन शुरुआती चरण में नियमित उपस्थिति के आधार पर करीब 8.50 लाख छात्राओं को लाभ देने की तैयारी है. ऐसे में यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आगे चलकर योजना का लाभ सभी पात्र छात्राओं तक किस तरह पहुंचाया जाता है.

Graphics Image
ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)

कई राज्यों में पहले से चल रही व्यवस्था

स्कूली छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने की व्यवस्था देश के कई राज्यों में पहले से लागू है. ओडिशा में ‘खुशी’ योजना के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा छह से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं. इसके क्रियान्वयन में स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा विभाग की भूमिका है.

योजना में कॉलेज के साथ-साथ जोड़े गए आंगनबाड़ी केंद्र

राजस्थान में ‘उड़ान’ योजना के तहत छात्राओं और महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. सरकारी स्कूलों के अलावा कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी इससे जोड़ा गया है. आंध्र प्रदेश के ‘स्वेच्छा’ कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों की छात्राओं को हर महीने मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं. वहां पैड के इस्तेमाल के बाद उसके सुरक्षित निपटान पर भी जोर दिया गया है और कई स्कूलों में इंसीनरेटर की व्यवस्था की गई है.

कम कीमत में ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी पैड उपलब्ध

इसके अलावा केंद्र सरकार की ‘सुविधा’ योजना के तहत जन औषधि केंद्रों पर कम कीमत में ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं. ऐसे में झारखंड की योजना को भी देश के उन राज्यों की व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां स्कूल स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं.

रांची के इस सरकारी स्कूल में नवंबर से पहले ही व्यवस्था

झारखंड में सरकारी योजना नवंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन रांची के बरियातू स्थित बालिका CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्राओं के लिए सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले से ही शुरू कर दी गई है. स्कूल में सीएसआर फंड से दो सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं.

इस्तेमाल किए गए पैड के सुरक्षित निपटान के लिए इंसीनरेटर मशीन भी लगाई गई है. फिलहाल सीएसआर सहयोग से छात्राओं को कम कीमत पर पैड उपलब्ध कराया जा रहा है. इसे आगे चलकर नि:शुल्क करने की पहल की जा रही है. स्कूल प्रबंधन के मुताबिक, राज्य सरकार की योजना लागू होने से पहले ही स्कूल ने अपने स्तर पर यह व्यवस्था शुरू कर दी थी और छात्राएं इसका लाभ ले रही हैं.

छात्राएं भी दिखा रहीं जागरूकता

स्कूल की छात्राएं मासिक धर्म और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को लेकर जागरूक हैं. जरूरत के समय स्कूल में ही पैड उपलब्ध होने से उन्हें सुविधा मिल रही है, साथ ही इस्तेमाल किए गए पैड के निपटान के लिए इंसीनरेटर होने से स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर हुई है.

स्कूल में व्यवस्था के संचालन से जुड़ी शिक्षिका शमा प्रवीण का कहना है कि छात्राएं अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हैं और उपलब्ध सुविधा का इस्तेमाल कर रही हैं. वहीं स्कूल के प्राचार्य दीपक कुमार के मुताबिक, सरकार की योजना नवंबर से लागू होनी है, लेकिन स्कूल ने अपने स्तर पर पहल करते हुए यह व्यवस्था पहले ही शुरू कर दी थी.

Graphics Image
ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)

सिर्फ पैड बांटना नहीं, निपटान भी बड़ी चुनौती

मुफ्त सेनेटरी पैड योजना की सफलता सिर्फ वितरण तक सीमित नहीं होगी. स्कूलों में पैड की नियमित उपलब्धता के साथ इस्तेमाल किए गए पैड के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भी जरूरी होगी. रांची के बालिका सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर की व्यवस्था इस दिशा में एक उदाहरण है.

अब झारखंड में योजना लागू होने पर यह देखना होगा कि कितने स्कूलों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है. ग्रामीण और दूरदराज के स्कूलों में नियमित आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी. एक बार वितरण शुरू होने के बाद हर महीने समय पर पैड पहुंचाना, छात्राओं तक सही तरीके से वितरण करना और इसकी निगरानी करना विभाग के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी.

ड्रॉपआउट और अनुपस्थिति रोकने पर जोर

सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल छात्राओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध कराना नहीं है. मासिक धर्म के दौरान होने वाली असुविधा के कारण छात्राओं की स्कूल से अनुपस्थिति कम करना और उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखना भी इसका अहम उद्देश्य है. इसके साथ स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत होगी. छात्राओं को स्वच्छता, पैड के सही इस्तेमाल और सुरक्षित निपटान की जानकारी देना भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.

CM School of Excellence, Ranchi
CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, रांची (ETV BHARAT)

अब नवंबर का इंतजार

झारखंड में योजना को लेकर नीति स्तर पर बड़ा फैसला हो चुका है. बजट स्वीकृत है, लाभार्थियों की संख्या तय है और नवंबर से वितरण शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है, लेकिन करीब 13 हजार स्कूलों और 12 लाख छात्राओं तक योजना को पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती है.

रांची के एक सरकारी स्कूल ने अपने स्तर पर पहले ही व्यवस्था शुरू कर यह दिखाया है कि स्कूलों में जरूरत के मुताबिक, ऐसी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. अब राज्य सरकार की योजना जब नवंबर से बड़े स्तर पर लागू होगी, तब असली परीक्षा होगी कि यह व्यवस्था कितनी नियमित और प्रभावी तरीके से छात्राओं तक पहुंचती है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड के स्कूलों में माहवारी स्वच्छता की नई व्यवस्था, पैड से लेकर इंसीनरेटर तक की होगी व्यवस्था

धनबाद में पीरियड फेस्ट और पैड यात्रा, छात्राओं ने कहा- माहवारी अब शर्म नहीं, गर्व की बात है!

झारखंड में महिला कांग्रेस ने शुरू किया प्रियदर्शिनी उड़ान अभियान, फ्री सेनेटरी पैड का वितरण

TAGGED:

GOVERNMENT SCHOOLS JHARKHAND
FREE SANITARY PAD SCHEME
झारखंड में मुफ्त सेनेटरी पैड योजना
मासिक धर्म
FREE SANITARY PADS JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.