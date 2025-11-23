ETV Bharat / bharat

'भत्ता तो मिलता है, फिर मुफ्त में नाश्ता, भोजन और पकोड़े क्यों खा रहे विधायक'

बेलगावी : कर्नाटक देश का एक मात्र राज्य है, जहां पर विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों को खाना और नाश्ता मुफ्त में दिया जाता है. इसके खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई है. उन्होंने इसे नियम के विरुद्ध बताया है.

आरटीआई एक्सिटविस्ट भीमप्पा गडाडा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब विधायकों को सत्र के दौरान भत्ता दिया जाता है, फिर उन्हें अलग से खान और नाश्ता मुफ्त में दिए जाने की क्यों दिया जा रहा है ? उन्होंने कहा कि मुझे यह नहीं पता है कि यह सिर्फ कर्नाटक में ही लागू क्यों है ?

ईटीवी भारत से बात करते हुए भीमप्पा गडाडा ने कहा, "फरवरी और जुलाई 2024 में बेंगलुरु में आयोजित सत्रों के दौरान, सरकार ने मंत्रियों और सदस्यों को मुफ्त भोजन और आरामकुर्सियां (सोफे) प्रदान कीं. इसके लिए सरकार ने विभिन्न होटलों पर 35 लाख 33 हजार रुपये खर्च किए. मार्च 2025 में आयोजित सत्रों के दौरान मंत्रियों और सदस्यों के भोजन और नाश्ते पर खर्च की गई राशि विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर के व्यक्तिगत बचत खाते से सरकार को वापस की जानी चाहिए. इस संबंध में, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कानून मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है. अगर अध्यक्ष से यह पैसा वसूलने के लिए कार्रवाई नहीं की गई, तो अदालत में मामला दायर किया जाएगा."

विधानसभा स्पीकर ने फरवरी 2025 मेंं मीडिया से बात करते हुए कहा था कि विधानसभा में मुफ्त नाश्ता और दोपहर का भोजन देने से भी विधायकों की उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि पहले विधायक या तो नाश्ते के इंतजार में देर से आते थे या दोपहर के भोजन के लिए बाहर निकलने के बाद वापस नहीं लौटते थे, लेकिन अब यह समस्या काफी हद तक सुलझ गई है.

आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस पर सवाल उठाए हैं. भीमप्पा गडाडा ने कहा, "विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों ने लिखित में जवाब दिया है कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बेंगलुरु में आयोजित सत्र के दौरान कार्यवाही में भाग लेने वाले सदस्यों को सरकार द्वारा निःशुल्क भोजन, चाय और कॉफी उपलब्ध कराई जाए. इसी प्रकार, न तो लोकसभा, राज्यसभा और न ही देश के किसी भी राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सत्रों के दौरान सदस्यों को नाश्ता, चाय-कॉफी और शीतल पेय, और न ही आरामकुर्सी उपलब्ध कराई जाती है."