'प्लास्टिक' के कचरे के बदले 'अंडे और चावल'! साफ-सफाई के लिए किस शहर में शुरू हुई यह पहल

भद्रेश्वर में जूट मिल कॉलोनी सहित कई झुग्गी-झोपड़ी वाला इलाका है. नगर पालिका ने शहर को साफ रखने के लिए एक अनोखी पहल की है.

Unique cleanliness initiative
भद्रेश्वर नगर पालिका की अनोखी पहल. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 3:43 PM IST

4 Min Read
भद्रेश्वर (पश्चिम बंगाल): नगर पालिका के कर्मचारी शहर को साफ और कचरा मुक्त रखने के लिए हमेशा काम करते हैं. लेकिन, इसके बावजूद कई बार शहर को पूरी तरह कचरा-मुक्त बनाना संभव नहीं हो पाता. इसी स्थिति को देखते हुए, भद्रेश्वर नगर पालिका ने शहर को साफ रखने के लिए एक अनोखी पहल की है.

यहां बेकार प्लास्टिक के बदले 'मां कैंटीन' के जरिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. सोशल मीडिया पर और बैनर लगाकर प्रचार किया जा रहा है कि 1 किलो बेकार प्लास्टिक के बदले खाने के दो कूपन और 2 किलो प्लास्टिक के बदले खाने के पांच टोकन दिए जाएंगे.

भद्रेश्वर के पालबागान स्थित म्युनिसिपालिटी लॉज में इस बेकार सामग्री के बदले मां कैंटीन से भोजन दिया जा रहा है. पहले से ही लगभग 300 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है. अगर कोई 500 ग्राम प्लास्टिक भी लाता है, तो उसे खाने का कूपन मिलता है. शहर के निवासी नगर पालिका की इस पहल से खुश हैं.

Unique cleanliness initiative
प्लास्टिक के बदले भोजन के लिए कतार में खड़े लोग. (ETV Bharat)

यह पहल क्यों?

भद्रेश्वर में जूट मिल कॉलोनी सहित कई झुग्गी-झोपड़ी वाला इलाका है. इसके अलावा, बहुत से लोग सड़कों पर और अपने घरों के पास प्लास्टिक फेंक देते हैं. इसलिए, शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए यह पहल की गई है.

भद्रेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष प्रलय चक्रवर्ती ने कहा, "मां कैंटीन यहां पिछले 3 वर्षों से चल रही है. इस इलाके में बेघरों और कैंसर रोगियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है. अब बेकार प्लास्टिक के बदले यहां मुफ्त भोजन कूपन दिए जा रहे हैं. मां कैंटीन में 5 रुपये में अंडा-चावल और सोयाबीन करी दी जाती है. नगर पालिका ने उन लोगों के लिए यह पहल शुरू की है जो ज्यादा पैसे नहीं दे सकते."

उन्होंने आगे कहा, " यह विचार घर के आस-पास के माहौल को साफ रखने का है. समाज को साफ रखने के लिए सिर्फ घूमकर 500 ग्राम या 1 किलो प्लास्टिक इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है. शहर को साफ रखना हर किसी का कर्तव्य है. यह पहल उसी सोच के आधार पर की गई है."

Unique cleanliness initiative
प्लास्टिक के बदले भोजन के लिए कतार में खड़े लोग. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं लोगः

स्थानीय निवासी बिमल रॉय ने कहा, "भद्रेश्वर नगर पालिका ने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है. अगर मैं या कोई भी आस-पास पड़ा प्लास्टिक इकट्ठा करके जमा करता है, तो सभी को मुफ्त भोजन मिलेगा, इसके लिए 5 रुपये भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे. मैं 2 किलो प्लास्टिक लाया, मुझे 5 कूपन मिले."

प्लास्टिक के बदले भोजन लेने आए गोपाल कर्माकर ने कहा, "यह एक बहुत अच्छी पहल है. हमें पहले से ही मां कैंटीन से 5 रुपये में भोजन मिल जाता है. अगर हम सड़क पर पड़ा प्लास्टिक जमा करते हैं या अपने इलाके से घर का कचरा लाते हैं, तो हम मुफ्त भोजन खा सकते हैं."

Unique cleanliness initiative
प्लास्टिक का कचरा. (ETV Bharat)

मां कैंटीन के बारे में जानेंः

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले इस परियोजना की घोषणा की थी. इसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी को बहुत कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था.

कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने इस साल मार्च में, मां कैंटीन में खाना खाने वालों के आंकड़े प्रस्तुत किए. आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक, लगभग 7 करोड़ 29 लाख लोगों ने मां कैंटीन से भोजन किया है. हर महीने करीब 21 लाख लोग इस कैंटीन में खाना खाते हैं.

संपादक की पसंद

