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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 वार्डों में नए सिरे से न्यायिक निगरानी में चुनाव कराने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटियाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 28 वार्ड और बाघापुराना और धर्मकोट म्युनिसिपल काउंसिल के 22 वार्ड में नए चुनाव कराने का आदेश दिया. साथ ही दोबारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव सुनिश्चित कराने को लेकर एक मजबूत न्यायिक निगरानी व्यवस्था भी बनाने कहा.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने हाल ही में 28 सितंबर को पारित आदेश अपलोड किया. पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए कि पुन: चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाएं.

बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि वे एक हफ़्ते के अंदर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज वाली एक मॉनिटरिंग कमेटी अपॉइंट करें, जो इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर रिजल्ट घोषित होने तक, नए सिरे से बाई-इलेक्शन कराने के पूरे प्रोसेस की देखरेख करेगी. बेंच ने आगे कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी के ठीक से बनने के बाद ही दोबारा इलेक्शन का शेड्यूल नोटिफाई किया जाएगा. बेंच ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह भी रिक्वेस्ट की कि वे दोबारा इलेक्शन प्रोसेस में 'ऑब्जर्वर' के तौर पर काम करने के लिए हाई कोर्ट बार के कम से कम दो या तीन सीनियर मेंबर को नॉमिनेट करें. इसमें कहा गया, 'नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने, उनकी जांच/सबमिट करने, सिंबल बांटने, पोलिंग वगैरह की वीडियोग्राफी इन ऑब्जर्वर की मौजूदगी में की जाएगी. रिकॉर्डिंग को ठीक से संभालकर रखा जाएगा और मॉनिटरिंग कमेटी को सौंप दिया जाएगा.' बेंच ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि नॉमिनेशन फाइलिंग शुरू होने से पहले मॉनिटरिंग कमेटी को चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की वार्ड के हिसाब से लिस्ट दी जाए. इसके अलावा डीएसपी और उससे ऊपर के रैंक के ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों की लिस्ट भी दी जाए.