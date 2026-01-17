शाहजहां के 371वें उर्स के आखिरी दिन ताजमहल में फ्री एंट्री, ताजमहल आज ओढ़ेगा सतरंगी चादर

शाहजहां के 371वें उर्स के आखिरी दिन ताजमहल में फ्री एंट्री, ताजमहल आज ओढ़ेगा सतरंगी चादर
मुगल बादशाह शाहजहां के 371वें उर्स के आखिरी दिन भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ताजमहल में पर्यटकों और जायरीनों की एंट्री फ्री रहेगी.
आगरा: यूपी के आगरा स्थित मोहब्बत की निशानी ताजमहल में मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां के 371वें उर्स का आज शनिवार को आखिरी दिन है. उर्स की वजह से शनिवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ताजमहल में पर्यटक और जायरीनों की फ्री एंट्री है.
इसके साथ ही आज दिनभर ताजमहल के मुख्य गुम्मद के तहखाने में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज की असली कब्रें भी खुली हुई हैं. शनिवार दोपहर से उर्स में चादरपोशी, गुलपोशी और पंखे चढॉाने का सिलसिला शुरू होगा. दोपहर बाद सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल हिंदुस्तानी सतरंगी चादर की मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की कब्र पर चादरपोशी होगी. जिसकी लंबाई इस साल 1720 मीटर है.
बता दें कि हर साल हिजरी कैलेंडर के रजब माह में 25, 26 और 27 तारीख को मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां का सालाना उर्स ताजमहल में मनाया जाता है. इस साल रजब माह में ये तारीखें 15, 16 और 17 जनवरी को हैं.
इस साल बादशाह शहंशाह शाहजहां का 371 वां उर्स है. जिसकी शुरुआत 15 जनवरी को हुई थी. उर्स में ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां और उसकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज की असली कब्रें जायरीन और पर्यटकों के लिए खोली गई हैं. शनिवार को उर्स का आखिरी दिन है.
उर्स के तीसरे दिन शनिवार सुबह कुल शरीफ के बाद कुरानख्वानी, फातिहा पढ़ा गया. अब जायरीन ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर चादरपोशी, गुलपोशी और पंखे चढ़ाएंगे. शाम को फोरकोर्ट में लंगर तकसीम होगा.
सूर्योदय से सूर्यास्त तक फ्री एंट्री
मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स की वजह से आज ताजमहल में जयरीन और पर्यटकों की सूर्योदय से सूर्यास्त तक फ्री एंट्री है. सुबह से ही पर्यटक और जायरीन पहुंच रहे हैं. जो ताजमहल का दीदार कर रहे हैं. इस दौरान सुबह से ही शाम तक मुख्य मकबरे के तहखाने में मौजूद मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की कब्रें भी खुली हुई हैं. जिन्हें भी पर्यटक और जायरीन देख रहे हैं. ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि फ्री के चलते ताजमहल के एंट्री वाले पूर्वी और पश्चिमी गेट की टिकट विंडो बंद हैं.
हिंदुस्तानी सतरंगी चादर की होगी चादरपोशी
बता दें कि देश और दुनिया में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल हिंदुस्तानी सतरंगी चादर की शाहजहां की कब्र पर चादरपोशी होगी. इस साल ये चादर 1720 मीटर लंबी है. खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी के प्रेसिडेंट ताहिरुद्दीन ताहिर बताते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की आस्था वाली हिंदुस्तानी सतरंगी चादर की आज शाहजहां और मुमताज की कब्र पर चादरपोशी की जाएगी. सभी धर्म के लोग हर्ष और उल्लास के साथ हिंदुस्तानी सतरंगी चादर लेकर निकलेंगे.
सबसे पहले ताजमहल के दक्षिण गेट स्थित हनुमान मंदिर पर चादर की सलामी होगी. इसके बाद गुरुद्वारा और दो मस्जिद को सलामी देकर हिंदुस्तानी सतरंगी चादर से ताजमहल में पश्चिमी गेट से एंट्री लेंगे.
दक्षिणी गेट से फोरकोर्ट, रॉयल गेट, सेंट्रल टैंक, चमेली फर्श से होकर ताजमहल के मुख्य गुम्मद के तहखाने में शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर चादरपोशी होगी. इसके बाद ताजमहल में लंगर बंटेगा.
ताजमहल में इन पर प्रतिबंध
ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि ताजमहल में पर्यटक अपने साथ कई वस्तुएं नहीं ले जा सकते हैं. ताजमहल में प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची टिकट विंडो, एंट्री गेट पर लिखी हुई हैं.
उर्स में भी जायरीन और पर्यटक अपने साथ ताजमहल में प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे. जिनमें सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर, किताब, 36 इंच से बड़ा ढोल, बैंड-बाजा, पेचकस, लाइटर, चाकू समेत अन्य सामान शामिल हैं. इनके साथ किसी को भी ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगी.
