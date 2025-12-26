ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए सिरदर्द बनी फ्री बस सर्विस, रोजाना हो रहा लाखों का नुकसान

श्रीनगर: महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस चलाने में रोजाना हो रहे नुकसान को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार इस सर्विस में बदलाव करने पर सोच रही है. यह सर्विस इस साल एक अप्रैल को सरकार के अपना पहला बजट पेश करने के बाद शुरू की गई थी.

स्मार्ट सिटी और रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस सरकार ने इंटरनेशनल वुमन्स डे पर उस समय शुरू की थी, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मार्च में जम्मू में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया था. हालांकि, इस कदम से सरकार को रोजाना 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ.

सरकार ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर में 200 स्मार्ट सिटी बसें चलाने का ऑपरेशनल खर्च, कमाई से ज़्यादा है. हर स्मार्ट सिटी बस कश्मीर में हर किलोमीटर पर 12 रुपये कमाती है, लेकिन उसे चलाने के लिए 60.74 रुपये चाहिए, जिससे सरकार को हर किलोमीटर पर रोज 48.74 रुपये का नुकसान होता है. यह खर्च श्रीनगर से उसके बाहरी इलाकों तक चलाई जाने वाली कुल बसों के लिए 9.74 लाख रुपये होता है.

इसी तरह जम्मू शहर में हर स्मार्ट सिटी बस हर किलोमीटर पर 10 रुपये का रेवेन्यू कमाती है, जबकि उसे चलाने पर हर किलोमीटर पर 62.66 रुपये का रेवेन्यू आता है, यानी रोजाना कुल 19.75 लाख रुपये. सरकार ने यह नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर में उसकी 205 RTC बसों को कितना नुकसान हो रहा है.

पॉलिसी में बदलाव की जरूरत

सरकार के इस खुलासे के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने माना था कि पॉलिसी में कुछ बदलाव की जरूरत है ताकि सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ही फ्री सर्विस मिले. शर्मा ने कहा था, “हमारा मकसद स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स, बुज़ुर्गों और उन महिलाओं की मदद करना था जो किराया नहीं दे सकतीं, न कि उन लोगों की जो सैलरी लेते हैं. जब फैसले लिए जाते हैं तो उनमें कमियां होती हैं और उन कमियों को ठीक करने से लोगों की भलाई हो सकती है.”