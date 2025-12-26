जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए सिरदर्द बनी फ्री बस सर्विस, रोजाना हो रहा लाखों का नुकसान
हर स्मार्ट सिटी बस कश्मीर में हर किलोमीटर पर 12 रुपये कमाती है, लेकिन उसे चलाने के लिए 60.74 रुपये चाहिए.
Published : December 26, 2025 at 5:26 PM IST
श्रीनगर: महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस चलाने में रोजाना हो रहे नुकसान को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार इस सर्विस में बदलाव करने पर सोच रही है. यह सर्विस इस साल एक अप्रैल को सरकार के अपना पहला बजट पेश करने के बाद शुरू की गई थी.
स्मार्ट सिटी और रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस सरकार ने इंटरनेशनल वुमन्स डे पर उस समय शुरू की थी, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मार्च में जम्मू में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया था. हालांकि, इस कदम से सरकार को रोजाना 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ.
सरकार ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर में 200 स्मार्ट सिटी बसें चलाने का ऑपरेशनल खर्च, कमाई से ज़्यादा है. हर स्मार्ट सिटी बस कश्मीर में हर किलोमीटर पर 12 रुपये कमाती है, लेकिन उसे चलाने के लिए 60.74 रुपये चाहिए, जिससे सरकार को हर किलोमीटर पर रोज 48.74 रुपये का नुकसान होता है. यह खर्च श्रीनगर से उसके बाहरी इलाकों तक चलाई जाने वाली कुल बसों के लिए 9.74 लाख रुपये होता है.
इसी तरह जम्मू शहर में हर स्मार्ट सिटी बस हर किलोमीटर पर 10 रुपये का रेवेन्यू कमाती है, जबकि उसे चलाने पर हर किलोमीटर पर 62.66 रुपये का रेवेन्यू आता है, यानी रोजाना कुल 19.75 लाख रुपये. सरकार ने यह नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर में उसकी 205 RTC बसों को कितना नुकसान हो रहा है.
पॉलिसी में बदलाव की जरूरत
सरकार के इस खुलासे के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने माना था कि पॉलिसी में कुछ बदलाव की जरूरत है ताकि सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ही फ्री सर्विस मिले. शर्मा ने कहा था, “हमारा मकसद स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स, बुज़ुर्गों और उन महिलाओं की मदद करना था जो किराया नहीं दे सकतीं, न कि उन लोगों की जो सैलरी लेते हैं. जब फैसले लिए जाते हैं तो उनमें कमियां होती हैं और उन कमियों को ठीक करने से लोगों की भलाई हो सकती है.”
जिन पैसेंजर्स ने शुरू में सर्विस की तारीफ की थी, वे अब अधिक भीड़, असहज माहौल और डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगने की शिकायत कर रहे हैं. पैसेंजर्स के एक ग्रुप ने कहा, “भीड़ इतनी ज्यादा है कि बसों के अंदर खड़े होने की जगह मिलना अब एक मुश्किल काम है. बसों के चलने का समय और स्टॉप भी बढ़ गए हैं. 20 मिनट की दूरी तय करने में अब एक घंटा लग जाता है, क्योंकि पैसेंजर्स को उतारने के लिए स्टॉप बहुत ज़्यादा हैं.”
रोजाना 40,000 महिला पैसेंजर कर रही सफर
फ्री सर्विस की वजह से इन बसों की तरफ ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं, जिसकी पुष्टि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने भी की है. उनका कहना है कि इन बसों में रोजाना 40,000 महिला पैसेंजर सफर करती हैं. हालांकि, इस आंकड़े में RTC बसों में सफर करने वाली महिला पैसेंजर शामिल नहीं हैं.
शर्मा ने कहा कि सरकार को बसों में भीड़भाड़ से होने वाले नुकसान और शिकायतों के बारे में पता है. शर्मा ने कहा, "हमने इन शिकायतों पर ध्यान दिया है और बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं."
इसके अलावा सरकार पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों का भी दबाव है, जिनका कहना है कि फ्री सर्विस की वजह से उन्हें भी नुकसान हो रहा है. मिनी-बस यूनियन के प्रेसिडेंट शेख यूसुफ ने कहा कि फ्री सर्विस उनके सेक्टर पर असर डाल रही है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ अपनी हालिया मीटिंग में, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, जिन्होंने अपनी मांग को लेकर हड़ताल वापस ले ली थी, उन्होंने फ्री बस सर्विस से उनके सेक्टर को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया था.
