तेलंगाना: नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला साइबर गिरोह सक्रिय, 20 महीने में 26 हजार मामले दर्ज

हैदराबाद: साइबर गिरोह जॉब पोर्टल्स से नौकरी चाहने वालों की जानकारी इकट्ठा कर उनसे ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर रहे हैं. वे एक्सपर्ट की तरह इंटरव्यू भी ले रहे हैं और उन्हें विश्वास में ले रहे हैं. नौकरी मिलने का दिखावा करते हुए कुछ टास्क दे रहे हैं. इन्हें पूरा करने के लिए वे 15-20 दिन की रोजाना कमाई के नाम पर बैंक खातों में पैसे जमा करवा रहे हैं और उन्हें विश्वास में ले रहे हैं. फिर अतिरिक्त कमाई का मौका देने का झांसा देकर असली ठगी शुरू करते हैं.

वे भोले-भाले लोगों से तरह-तरह के वादे कर रहे हैं कि अगर वे अपने रिश्तेदारों को सदस्य बनाएँ तो उन्हें ज्यादा कमीशन मिलेगा और अगर वे उनकी कंपनी के नाम पर शेयर बाजार में निवेश करें तो वे खूब कमा सकते हैं. मोटी रकम मिलने के बाद वे अपना चेहरा दिखाते हैं. पुलिस उन्हें ऐसी साइटों से सावधान रहने की चेतावनी दे रही है. बताया जा रहा है कि अधिक पढ़े लिखे लोग भी ऐसे झांसे में आ रहे हैं.

क्राइम डीसीपी कविता ने कहा,'अगर आपको शक है कि आप साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं, तो टोल-फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. उससे पहले बेरोजगारों को यह समझ लेना चाहिए कि कंपनी कोई भी नौकरी देने से पहले पैसे नहीं मांगती. जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक फर्जी नौकरियों के 26809 मामले दर्ज किए गए हैं.'

इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए और फार्मा की पढ़ाई पूरी कर चुके कई लोग अपने माता-पिता पर बोझ न बनने के इरादे से नए अवसर तलाश रहे हैं. ऐसे में वे रोजगार और नौकरी के अवसरों के नाम पर दिखने वाले विज्ञापनों की ओर आकर्षित होकर ठगी का शिकार हो रहे हैं. इस तरह, तेलंगाना में हर साल ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी के अवसरों के नाम पर बढ़ते मामले चिंताजनक हैं.