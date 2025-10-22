ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला साइबर गिरोह सक्रिय, 20 महीने में 26 हजार मामले दर्ज

मोबाइल- इंटरनेट टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इसकी मदद से ठगी के मामले बढ़ गए. तेलंगाना में साइबर फ्रॉड के भारी केस दर्ज किए गए.

Telangana job scam
तेलंगाना में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 1:10 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: साइबर गिरोह जॉब पोर्टल्स से नौकरी चाहने वालों की जानकारी इकट्ठा कर उनसे ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर रहे हैं. वे एक्सपर्ट की तरह इंटरव्यू भी ले रहे हैं और उन्हें विश्वास में ले रहे हैं. नौकरी मिलने का दिखावा करते हुए कुछ टास्क दे रहे हैं. इन्हें पूरा करने के लिए वे 15-20 दिन की रोजाना कमाई के नाम पर बैंक खातों में पैसे जमा करवा रहे हैं और उन्हें विश्वास में ले रहे हैं. फिर अतिरिक्त कमाई का मौका देने का झांसा देकर असली ठगी शुरू करते हैं.

वे भोले-भाले लोगों से तरह-तरह के वादे कर रहे हैं कि अगर वे अपने रिश्तेदारों को सदस्य बनाएँ तो उन्हें ज्यादा कमीशन मिलेगा और अगर वे उनकी कंपनी के नाम पर शेयर बाजार में निवेश करें तो वे खूब कमा सकते हैं. मोटी रकम मिलने के बाद वे अपना चेहरा दिखाते हैं. पुलिस उन्हें ऐसी साइटों से सावधान रहने की चेतावनी दे रही है. बताया जा रहा है कि अधिक पढ़े लिखे लोग भी ऐसे झांसे में आ रहे हैं.

क्राइम डीसीपी कविता ने कहा,'अगर आपको शक है कि आप साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं, तो टोल-फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. उससे पहले बेरोजगारों को यह समझ लेना चाहिए कि कंपनी कोई भी नौकरी देने से पहले पैसे नहीं मांगती. जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक फर्जी नौकरियों के 26809 मामले दर्ज किए गए हैं.'

इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए और फार्मा की पढ़ाई पूरी कर चुके कई लोग अपने माता-पिता पर बोझ न बनने के इरादे से नए अवसर तलाश रहे हैं. ऐसे में वे रोजगार और नौकरी के अवसरों के नाम पर दिखने वाले विज्ञापनों की ओर आकर्षित होकर ठगी का शिकार हो रहे हैं. इस तरह, तेलंगाना में हर साल ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी के अवसरों के नाम पर बढ़ते मामले चिंताजनक हैं.

हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके का एक व्यापारी कई सालों से विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहा था. फोन नंबर पर मिले संदेश में दी गई जानकारी से वह आकर्षित हुआ और उनसे संपर्क किया. न्यूजीलैंड जाने के लिए वीजा और वहाँ की एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा करने वाले लोगों ने इस ईमेल पर कुछ दस्तावेज भेजे और मुझे अपनी जानकारी दर्ज करने को कहा. तीन दिन बाद उन्होंने एक विदेशी प्रतिनिधि के नाम पर साक्षात्कार पूरा किया. पीड़ित ने कई चरणों में उनके खातों में 5 लाख रुपये जमा करवाए और फिर एक नकली चेहरा बनाया.

हैदराबाद के चिलकलगुडा निवासी एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक अंशकालिक नौकरी का विज्ञापन देखा और उससे फोन पर संपर्क किया. वहाँ से एक युवती ने उसकी शैक्षणिक योग्यताएँ ली. इसके तुरंत बाद एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो कॉल पर साक्षात्कार लिया.

बाद में उन्होंने पंजीकरण, बीमा और सुरक्षा जमा के लिए 1.50 लाख रुपये लिए और बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी के नाम से एक फर्जी ऑफर लेटर भेजा. वहाँ जाने के बाद ही युवक को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 61 जालसाजों में से 25 ऐसे थे, जिन्होंने पार्ट-टाइम नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा था.

ये भी पढ़ें- हैदराबाद में साइबर ठगी का पर्दाफाश! CSB ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 4.87 करोड़ रुपये की हुई धोखाधड़ी

