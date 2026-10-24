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फ्रांस में छात्रों के आंदोलन से लेकर हिंसक झड़पों तक, जानिए क्यों जल रहा है यूरोपीय देश और क्या है इसके पीछे की पूरी सियासत?

जानिए क्यों जल रहा है यूरोपीय देश और क्या है इसके पीछे की पूरी सियासत ( ETV Bharat )

Video Team, ETV Bharat

श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब यूरोप के कई देशों तक पहुंच चुका है. स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देश इन दिनों हिंसक विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं. बात फ्रांस की करें तो वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. सितंबर में एक स्कूल के कुछ छात्रों से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया. देखते ही देखते इन विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया. लूटपाट और आगजनी की घटनाएं इस कदर बढ़ गई हैं कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को खुद एक वीडियो रिलीज कर प्रदर्शनकारियों को शांति की अपील करनी पड़ी.