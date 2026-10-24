फ्रांस में छात्रों के आंदोलन से लेकर हिंसक झड़पों तक, जानिए क्यों जल रहा है यूरोपीय देश और क्या है इसके पीछे की पूरी सियासत?
फ्रांस में भड़के हिंसक प्रदर्शनों, मैक्रों सरकार के संकट, महंगाई और आगामी चुनावों की पूरी सियासत को इस रिपोर्ट में विस्तार से समझा गया है
Published : October 24, 2026 at 4:33 PM IST
Video Team, ETV Bharat
श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब यूरोप के कई देशों तक पहुंच चुका है. स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देश इन दिनों हिंसक विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं. बात फ्रांस की करें तो वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. सितंबर में एक स्कूल के कुछ छात्रों से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया. देखते ही देखते इन विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया. लूटपाट और आगजनी की घटनाएं इस कदर बढ़ गई हैं कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को खुद एक वीडियो रिलीज कर प्रदर्शनकारियों को शांति की अपील करनी पड़ी.
फ्रांस के लोग फ्रांस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो हो रहा है उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता. हम सब इस हिंसा पर शर्म महसूस कर रहे हैं. - इमैनुएल मैक्रों, राष्ट्रपति, फ्रांस
दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हो रही हिंसा के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहरा दिया और उन्होंने फ्रांस सरकार से ना सिर्फ बॉर्डर को बंद करने की अपील कर दी, बल्कि प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए भी कह दिया.
हमने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, उसने नहीं किए. और आपको क्या पता है? उसकी सीमाएं एक समस्या हैं. इमैनुएल सरकार को ऊर्जा के मामले में भी थोड़ी समस्या है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें बहुत पहले अपने बॉर्डर बंद कर देने चाहिए थे, मैंने उससे ऐसा करने के लिए कहा था. -डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका
16, 17 और 18 अक्टूबर को फ्रांस में हिंसक घटनाएं हुईं
फ्रांस की राजधानी पेरिस के अलावा मार्सेई, लियोन, बोर्डों और लिमोज जैसे बड़े शहरों में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. 16, 17 और 18 अक्टूबर को फ्रांस के अलग-अलग हिस्सों में हिंसक घटनाएं हुई हैं. पेरिस और मार्सिले में हुई हिंसक झड़पों में प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और लूटपाट के भी प्रयास हुए. हिंसक घटनाओं में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आए गए और फिर जमकर टकराव हुआ. इसमें सैकड़ों पुलिसवाले घायल हो गए, जबकि दो हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.
5.5 लाख लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया
अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया है कि लगभग 5.5 लाख लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है. अधिकांश लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे थे, लेकिन कुछ ग्रुप्स और संगठनों ने पुलिस और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया. यहां तक की लिमोज शहर में भीड़ ने रविवार को ऐतिहासिक टाउन हॉल पर लगे क्लॉक टावर को ही आग के हवाले कर दिया. इसमें क्लॉक टावर को भारी नुकसान हुआ और वह जलकर गिर गया.
फ्रांस में जारी प्रदर्शन की मुख्य वजहें
फ्रांस में हो कुछ हो रहा है उसके लिए महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक असमानता, सरकारी खर्च जैसे मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. इससे लंबे समय से जनता में असंतोष है. ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं. रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं. स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और सार्वजनिक सेवाएं बदहाल हैं. दावा किया जा रहा है कि इन्हीं सब को लेकर लोग सड़कों पर हैं. लेकिन जिस तरह से भीड़ सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर रही है. नकाबपोश लोग जिस तरह से दुकानों को लूट रहे हैं, उससे इनके मकसद पर भी सवाल उठ रहे हैं.
अमेरिका ने फ्रांस में हो रही हिंसा के लिए पश्चिमी देशों की उदारवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आरोप लगाया कि विविधता और मानवीय संवेदनाओं के नाम पर पश्चिमी देशों ने गरीब देशों से लोगों को बुलाकर अपनी सामाजिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है.
विविधता और मानवीय संवेदनाओं के नाम पर पश्चिमी देशों ने गरीब देशों से लोगों को बुलाकर अपनी सामाजिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है. ट्रंप काफी पहले से बॉर्डर को सील करने की बात कहते रहे हैं. -जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति, अमेरिका
दावा- प्रदर्शन में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेटवर्क का हाथ
फ्रांस में हो रही हिंसा को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेटवर्क का हाथ हो सकता है. 9 अक्टूबर को प्रकाशित फॉक्स न्यूज डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में छात्र प्रदर्शनों और उन्हें समर्थन देने वाले नेटवर्क से जुड़े 50 संगठनों की पहचान की गई.
इनमें 15 छात्र या युवा संगठन बताए गए हैं, जबकि बाकी 35 में ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट संगठन, राजनीतिक दल तथा नागरिक अधिकारों से जुड़े समूह शामिल हैं. ये संगठन प्रदर्शनकारियों को जुटाने, हड़तालों का समर्थन करने और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के जरिए आंदोलन को प्रचारित करने में भूमिका निभाते हैं.
हिंसक प्रदर्शनों के बीच उठ रहे हैं कई सवाल
फ्रांस में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट करने वालों को कानून के कटघरे में कैसे लाया जाएगा? शहरों और कस्बों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा? खासकर तब, जब कुछ हफ़्तों बाद फिर बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का एलान हो चुका है. तोड़फोड़ की वजह से हुए नुकसान की भरपाई कारोबारियों को कैसे और कब तक की जाएगी? शिक्षा के मुद्दे पर छात्रों और शिक्षकों के संगठनों के साथ बातचीत कब शुरू होगी?
तनाव राजनीति के साथ-साथ सड़कों पर भी दिखाई दे रहा
ये सवाल ऐसे समय में उठ रहे हैं जब राष्ट्रपति मैक्रों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है. उनके उत्तराधिकारी के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा है. अगले छह महीने बाद चुनाव होना है. प्रवासी विरोधी राष्ट्रवादी दक्षिणपंथ की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ली पेन और पूंजीवाद विरोधी वामपंथ के नेता ज्यां-ल्यूक मेलोंशों भी सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं. इससे फ्रांस में पहले से जारी तनाव और बढ़ रहा है. यह तनाव राजनीति के साथ-साथ सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है.
फ्रांस की तीन राजनीतिक धड़ों के बीच गहरे मतभेद
फ्रांस की संसद ठप पड़ी है और तीन राजनीतिक धड़ों के बीच गहरे मतभेद हैं. तीनों सत्ता के लिए एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं. इसके अलावा फ्रांस की आर्थिक परेशानियां भी हैं. निवेशक सरकार पर बढ़ते सार्वजनिक कर्ज़ को काबू में करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं. लेकिन फ्रांसीसी सरकार को डर है कि अगर उसने सार्वजनिक सेवाओं या कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती की, तो और भी ज्यादा नाराज लोग सड़कों पर उतर आएंगे.
प्रदर्शन को राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा
फ्रांस में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. बीबीसी के मुताबिक, फ्रांस प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोनू ने कहा था कि अगले साल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले विपक्ष छात्रों के गुस्से को मैनिपुलेट कर रहा है. इस तरह के दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जाने-माने एक्टिविस्ट जेरोम रोड्रिग्स ने शनिवार के प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए लोगों सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दिया था.
उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि विरोध प्रदर्शनों से उन लोगों को आवाज मिलनी चाहिए जो अच्छे से जीना चाहते हैं. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को खुद एक वीडियो जारी कर लोगों से राष्ट्रीय एकता की अपील की. साथ ही, उन्होंने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात कही है.
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