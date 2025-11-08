ETV Bharat / bharat

शामली में बेकाबू कार डंपर में घुसी, हरियाणा के 4 युवकों की मौत; हमीरपुर में DCM ने 3 को रौंदा

शामली के एडिशनल एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बाबरी बाबरी थाना क्षेत्र के पानीपत-खटीमा हाइवे पर हादसा हुआ.

शामली में बेकाबू कार डंपर में घुसी.
शामली में बेकाबू कार डंपर में घुसी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 8:01 AM IST

Updated : November 8, 2025 at 8:23 AM IST

शामली/हमीरपुर: शामली जिले में पानीपत-खटीमा हाइवे पर भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के 4 युवकों की मौत हो गई है. तेज रफ्तार कार हाइवे पर खड़ी डंपर में पीछे से घुस गई, जिसमें कार सवार चारों युवकों की मौत हो गई है. यह हादसा बाबरी थाना क्षेत्र के पानीपत-खटीमा हाइवे पर बुटराड़ा गांव के पास हुआ. वहीं, हमीरपुर जिले में तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार तीन मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पहले जानें शामली हादसा कैसे हुआ: शामली के एडिशनल एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बाबरी बाबरी थाना क्षेत्र के पानीपत-खटीमा हाइवे पर बुटराड़ा गांव के पास रात करीब 12 बजे हादसा हुआ है. उन्होंने बताया कि सड़क किनारे एक डंपर खड़ा था. पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसमें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी, कि कार के परखच्चे उड़ गए. गाड़ी में सवार चार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

शामली के एडिशनल एसपी संतोष कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

एएसपी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. चारों शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने कार के नंबर से पता लगाया है, कि यह गाड़ी सोनीपत, हरियाणा की है. युवकों की पहचान और परिजनों को सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है.

हादसे के बाद कार की हालत.
हादसे के बाद कार की हालत. (Photo Credit: ETV Bharat)

कार में मिली शराब की बोतल: एएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कार HR-19 K 8004 है, जो सोनीपत की है. संभवतः चारों युवक मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे थे. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया है.

कार के अंदर से शराब की कुछ बोतलें भी बरामद हुई हैं. इससे यह आशंका जताई जा रही है, कि कार सवार युवक नशे में थे. पुलिस ने चारों मृतकों की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हादसे के बाद पुलिस ने डंपर को भी कब्जे में लिया है.

हमीरपुर हादसे में तीन की मौत.
हमीरपुर हादसे में तीन की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)

अब जानें हमीरपुर में कैसे हुई तीन की मौत: हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के बसेला गांव के पास हादसा हुआ है. गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार तीन मजदूरों को रौंद दिया. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान श्रीकृष्ण (22) पुत्र छोटेलाल श्रीवास, बृजभान (21) पुत्र इंद्रपाल ढीमर और राकेश (22) पुत्र नरेश श्रीवास तीनों निवासी सदरकैथा, थाना राठ के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, तीनों युवक मजदूरी के सिलसिले में राठ नगर आए थे. काम न मिलने पर वह शुक्रवार दोपहर घर लौट रहे थे. तभी सामने से आ रही डीसीएम ने टक्कर मार दी.

हादसे के बाद लगाया जाम: हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों ने शव सड़क पर रखकर राठ-पनवाड़ी रोड जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. भीड़ ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन में तोड़फोड़ भी की.

हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अमित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कुछ देर बाद उपजिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार और क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर शांत कराया. सरकारी सहायता का आश्वासन दिया.

Last Updated : November 8, 2025 at 8:23 AM IST

