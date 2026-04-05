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छत्रपति संभाजीनगर शहर के पास हरसूल झील में चार लड़के डूबे, सभी की मौत

छत्रपति संभाजीनगर शहर के पास हरसूल झील में चार लड़के डूबे, सभी की मौत ( ETV Bharat )

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): रविवार दोपहर शहर के बाहरी इलाके में स्थित हरसूल झील में एक दुखद घटना हुई, जहां तैरने गए चार लड़के डूब गए और सभी की मौत हो गई. बताया गया है कि लड़कों को तैरना नहीं आता था, इसके बावजूद पानी में उतर गए जो जानलेवा साबित हुआ.

शुरू में, दमकल विभाग को जानकारी मिली कि तीन लड़के डूब गए हैं. हालांकि, जब इस रिपोर्ट के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, तो पता चला कि चार लोग असल में डूब गए थे. शवों को पानी से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए घाटी हॉस्पिटल भेज दिया गया है. मरने वालों में से दो की पहचान हो गई है, जबकि पुलिस ने बाकी दो की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

हरसूल पुलिस ने इस घटना के संबंध में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आगे की जांच चल रही है.

फायर डिपार्टमेंट (N-9 हुडको डिवीजन) से मिली जानकारी के मुताबिक, छत्रपति संभाजीनगर शहर के बाहरी इलाके में हरसूल झील में तीन लड़कों के डूबने की शुरुआती खबर मिलने पर, फायर डिपार्टमेंट की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, तीन लोगों को पानी से बाहर निकाला गया. इस बीच, झील के दूसरी तरफ एक और लड़के के डूबने की जानकारी मिलने के बाद, फायर डिपार्टमेंट ने उस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे चौथे लड़के की बॉडी मिली.