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छत्रपति संभाजीनगर शहर के पास हरसूल झील में चार लड़के डूबे, सभी की मौत

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर के पास हरसूल झील में डूबने से चार लड़कों की मौत हो गई.

Four youths drowned while swimming in Harsul Lake near Chhatrapati Sambhajinagar Maharashtra
छत्रपति संभाजीनगर शहर के पास हरसूल झील में चार लड़के डूबे, सभी की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 5, 2026 at 9:42 PM IST

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छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): रविवार दोपहर शहर के बाहरी इलाके में स्थित हरसूल झील में एक दुखद घटना हुई, जहां तैरने गए चार लड़के डूब गए और सभी की मौत हो गई. बताया गया है कि लड़कों को तैरना नहीं आता था, इसके बावजूद पानी में उतर गए जो जानलेवा साबित हुआ.

शुरू में, दमकल विभाग को जानकारी मिली कि तीन लड़के डूब गए हैं. हालांकि, जब इस रिपोर्ट के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, तो पता चला कि चार लोग असल में डूब गए थे. शवों को पानी से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए घाटी हॉस्पिटल भेज दिया गया है. मरने वालों में से दो की पहचान हो गई है, जबकि पुलिस ने बाकी दो की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

हरसूल पुलिस ने इस घटना के संबंध में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आगे की जांच चल रही है.

फायर डिपार्टमेंट (N-9 हुडको डिवीजन) से मिली जानकारी के मुताबिक, छत्रपति संभाजीनगर शहर के बाहरी इलाके में हरसूल झील में तीन लड़कों के डूबने की शुरुआती खबर मिलने पर, फायर डिपार्टमेंट की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, तीन लोगों को पानी से बाहर निकाला गया. इस बीच, झील के दूसरी तरफ एक और लड़के के डूबने की जानकारी मिलने के बाद, फायर डिपार्टमेंट ने उस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे चौथे लड़के की बॉडी मिली.

फायर डिपार्टमेंट ने शुरुआती जानकारी दी है कि लड़के रविवार की छुट्टी मनाने के लिए झील में तैरने गए थे. इस घटना से आस-पास के लोगों में मातम छा गया है. मरने वालों में से दो की पहचान अफान खान और आदिल शेख के तौर पर हुई है, जबकि बाकी दो की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं. चारों शवों को पोस्ट-मॉर्टम के लिए घाटी हॉस्पिटल भेज दिया गया है.

पुलिस ने पुष्टि की कि मामले की आगे की जांच शुरू हो गई है. यह देखते हुए कि हरसूल झील में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, पुलिस ने चेतावनी दी है कि पानी में जाना खतरनाक है. इसके बावजूद, अक्सर देखा जाता है कि युवा झील में तैरने के लिए उतर जाते हैं. इसलिए सवाल उठता है: क्या सुरक्षा के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं?

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