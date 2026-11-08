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छठी मईया की आस्था में 2200 किलोमीटर का सफर, बेंगलुरु से ऑटो चलाकर बिहार पहुंचे चार दोस्त

मोतिहारी अपने घर छठ मनाने पहुंचे ( ETV Bharat )

मोतिहारी: छठ महापर्व बिहार की मिट्टी और लोक आस्था से जुड़ा एक ऐसा त्योहार है, जिसका इंतजार हर बिहारी को पूरे साल रहता है. यह पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनों से मिलने और अपनी मातृभूमि से जुड़ने का महापर्व है. इसी अटूट श्रद्धा की एक अनोखी मिसाल बेंगलुरु में रहने वाले चार युवकों ने पेश की है, जिन्होंने घर पहुंचने की तड़प में साधन की कमी को आड़े नहीं आने दिया.

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