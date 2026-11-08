छठी मईया की आस्था में 2200 किलोमीटर का सफर, बेंगलुरु से ऑटो चलाकर बिहार पहुंचे चार दोस्त
Chhath puja 2026:ट्रेन टिकट न मिलने पर चार युवक बेंगलुरु से ऑटो रिक्शा चलाकर 2200 किमी दूर मोतिहारी अपने घर छठ मनाने पहुंचे. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 8, 2026 at 12:13 PM IST
मोतिहारी: छठ महापर्व बिहार की मिट्टी और लोक आस्था से जुड़ा एक ऐसा त्योहार है, जिसका इंतजार हर बिहारी को पूरे साल रहता है. यह पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनों से मिलने और अपनी मातृभूमि से जुड़ने का महापर्व है. इसी अटूट श्रद्धा की एक अनोखी मिसाल बेंगलुरु में रहने वाले चार युवकों ने पेश की है, जिन्होंने घर पहुंचने की तड़प में साधन की कमी को आड़े नहीं आने दिया.
टिकट न मिलने पर लिया फैसला
त्योहारों के इस सीजन में बेंगलुरु से बिहार आने वाली ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना पूरी तरह नामुमकिन हो चुका था. दूसरी ओर, ऐन वक्त पर फ्लाइट का किराया इतना बढ़ गया कि वह इन आम युवकों के बजट से कोसों बाहर था. जब घर लौटने के सारे पारंपरिक रास्ते बंद नजर आने लगे, तो इन चारों दोस्तों ने तीन पहियों वाले एक साधारण ऑटो रिक्शा से ही सफर करने का ऐतिहासिक फैसला लिया.
बेंगलुरु से मोतिहारी तक का लंबा रूट
बेंगलुरु से पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और वहां से अरेराज तक की दूरी करीब 2100 से 2200 किलोमीटर है. इस बेहद लंबी और थकाऊ दूरी को तय करने के लिए चारों युवक बिना किसी लग्जरी गाड़ी या आरामदायक सफर की परवाह किए अपने ऑटो पर सवार होकर निकल पड़े. उनके पास न तो रास्ते में रुकने की विशेष सुविधाएं थीं और न ही सफर की सुगमता, बस दिल में छठी मइया के प्रति अटूट विश्वास था.
रास्ते की चुनौतियां और हौसले की जीत
तीन पहियों वाले छोटे से ऑटो में चार लोगों का बैठना और लगातार कई दिनों तक सफर करना बेहद कष्टदायक था. रास्ते की थकान, मौसम का उतार-चढ़ाव और चौबीसों घंटे सड़क पर दौड़ते रहने की मार ने उनके शरीर को बुरी तरह थका दिया था. इसके बावजूद, अपनों से मिलने की बेताबी और मन में छठी मइया की भक्ति ने उनके हौसलों को टूटने नहीं दिया और वे दिन-रात आगे बढ़ते रहे.
बाबा सोमेश्वरनाथ की नगरी में सफल लैंडिंग
हजारों किलोमीटर का थका देने वाला सफर तय करने के बाद, जब इन युवकों का ऑटो मोतिहारी के ऐतिहासिक बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर के समीप पहुंचा, तो वहां मौजूद लोग दंग रह गए. युवकों के चेहरों पर रास्ते की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन अपने गांव की मिट्टी को छूने और परिवार के पास पहुंचने की खुशी ने उस थकान को एक पल में गायब कर दिया.
प्रवासी बिहारियों की भावनाओं का प्रतीक
इन चार युवकों का यह सफर केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों प्रवासी बिहारियों की गहरी भावनाओं को दर्शाता है जो आजीविका के लिए घर से दूर रहते हैं. छठ पूजा का समय आते ही हर प्रवासी का मन अपने गांव की गलियों, घाटों और घर के आंगन में लौटने के लिए तड़प उठता है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े.
इरादों के आगे फीके पड़े साधन
इस अनोखी यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यदि मंजिल तक पहुंचने के इरादे मजबूत हों, तो साधनों की कमी कभी बाधा नहीं बन सकती. इन युवकों की छठी मइया के प्रति अगाध श्रद्धा और परिवार से मिलने की तीव्र इच्छा ने तीन पहियों के एक मामूली ऑटो रिक्शा को भी इतने बड़े सफर का सफल जरिया बना दिया.
गांव में खुशी और गर्व का माहौल
मोतिहारी पहुंचने पर इन युवकों का स्वागत उनके परिवार और ग्रामीणों ने बेहद भावुक होकर किया. इस कठिन सफर को सुरक्षित पूरा करने पर जहां परिवार ने राहत की सांस ली, वहीं पूरे इलाके में इन युवकों के जज्बे और छठ पर्व के प्रति उनकी निष्ठा की जमकर सराहना हो रही है. यह कहानी इस बार की छठ पूजा में आस्था की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है.
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