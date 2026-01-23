महाराष्ट्र : चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तार, गुस्साई भीड़ थाने में घुसी
मामले में स्कूल वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है. घटना से लोगों में भारी आक्रोश है.
Published : January 23, 2026 at 1:37 PM IST
बदलापुर (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के बदलापुर शहर में एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल की चार साल की स्टूडेंट के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक स्कूल वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. घटना के संबंध में बच्ची के माता-पिता ने बदलापुर पश्चिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. साथ ही घटना को लेकर बदलापुर में तनाव फैल गया. इतना ही नहीं गुस्साए लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन में घुस गई और स्कूल की गाड़ी में तोड़फोड़ की.
इस दौरान कुछ स्वयंसेवकों और राजनीतिक पार्टियों के नेता भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे. इस बारे में सहायक कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) शैलेश काले ने कहा, "कल देर रात तक जांच करने के बाद बदलापुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा."
एसीपी काले ने कहा कि लड़की के माता-पिता ने बताया कि यह घटना तब हुई जब वह स्कूल वैन से घर लौट रही थी. जब वह दोपहर तक वापस नहीं आई, तो उसके माता-पिता परेशान हो गए. उन्होंने स्कूल में फोन करके उसके बारे में पूछा और उसे ढूंढना भी शुरू कर दिया.
आखिरकार देर रात लड़की घर लौटी और अपने माता-पिता को अपनी आपबीती बताई. उसके माता-पिता उसे तुरंत बदलापुर पुलिस स्टेशन ले गए और ड्राइवर के खिलाफ पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस) एक्ट, 2012 के तहत शिकायत दर्ज कराई.
एसीपी काले ने कहा कि वैन में कोई महिला सहायक नहीं थी और ड्राइवर ने कथित तौर पर स्थिति का फायदा उठाया. अभिभावकों ने मांग की कि स्कूल मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की अच्छी तरह से जांच करे और उन पर स्कूल बसों और वैन में बच्चों को लाने-ले जाने के दौरान शिक्षा विभाग के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया.
बता दें कि करीब डेढ़ साल पहले बदलापुर एक यौन शोषण के मामले की वजह से सुर्खियों में आया था, जिससे पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा फैल गया था. अगस्त 2024 में बदलापुर पूर्व के एक जाने-माने स्कूल में एक स्वीपर ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया.
मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई. स्कूल के उस समय के सचिव और बदलापुर यौन शोषण केस के सह-आरोपी तुषार आप्टे हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में बिना किसी विरोध के चुने गए.
