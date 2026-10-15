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गुजरात: कलोल में केमिकल कंपनी के प्लांट में जोरदार धमाका, चार मजदूरों की मौत

गुजरात: कलोल में केमिकल कंपनी के प्लांट में जोरदार धमाका, चार मजदूरों की मौत ( ETV Bharat )

गांधीनगर: छत्राल GIDC में स्थित केमिकल बनाने वाली कंपनी 'कोविका डाइस' के प्लांट में गुरुवार को जोरदार धमाका हुआ. जिससे वहां काम कर रहे चार मजदूरों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

छत्राल गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल तालुका में स्थित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह धमाका तब हुआ जब केमिकल प्लांट में मौजूद एक 'रिडक्शन वेसल' के अंदर अचानक दबाव बढ़ गया, जबकि वहां मजदूर काम कर रहे थे. धमाका इतना जोरदार था कि वेसल के पास मौजूद चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान - विनोद कुमार सिंध, टेडा देहारी, लाभन मीणा और सिकंदर देहारी के रूप में की गई है. दबाव बढ़ने के कारण धमाका!

हालांकि धमाका क्यों हुआ? इसका सटीक कारण का अभी पता नहीं चला है, लेकिन शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि यह घटना वेसल के अंदर अत्यधिक दबाव बनने की वजह से हुई होगी.