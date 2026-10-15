गुजरात: कलोल में केमिकल कंपनी के प्लांट में जोरदार धमाका, चार मजदूरों की मौत
शुरुआती जांच से पता चलता है कि धमाका 'रिडक्शन वेसल' के अंदर अत्यधिक दबाव बनने की वजह से हुआ. FSL टीमें जांच कर रही हैं.
Published : October 15, 2026 at 6:09 PM IST
गांधीनगर: छत्राल GIDC में स्थित केमिकल बनाने वाली कंपनी 'कोविका डाइस' के प्लांट में गुरुवार को जोरदार धमाका हुआ. जिससे वहां काम कर रहे चार मजदूरों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
छत्राल गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल तालुका में स्थित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह धमाका तब हुआ जब केमिकल प्लांट में मौजूद एक 'रिडक्शन वेसल' के अंदर अचानक दबाव बढ़ गया, जबकि वहां मजदूर काम कर रहे थे. धमाका इतना जोरदार था कि वेसल के पास मौजूद चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान - विनोद कुमार सिंध, टेडा देहारी, लाभन मीणा और सिकंदर देहारी के रूप में की गई है.
दबाव बढ़ने के कारण धमाका!
हालांकि धमाका क्यों हुआ? इसका सटीक कारण का अभी पता नहीं चला है, लेकिन शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि यह घटना वेसल के अंदर अत्यधिक दबाव बनने की वजह से हुई होगी.
पुलिस, दमकल विभाग और FSL ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलने पर कलोल तालुका पुलिस, दमकल विभाग की टीमें और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थानीय उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM), मामलतदार (तहसीलदार) और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक टीम ने भी घटनास्थल पर जांच की. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ; वे विशेष रूप से यह देख रहे हैं कि क्या यह किसी मैकेनिकल खराबी की वजह से हुआ या सुरक्षा नियमों के पालन में लापरवाही बरती गई थी.
कलोल तालुका थाने के पुलिस इंस्पेक्टर जे. जे. गढ़वी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हादसा छत्राल GIDC इलाके में स्थित 'कोविका डाइस' कंपनी के केमिकल प्लांट में एक 'रिडक्शन वेसल' में मैकेनिकल खराबी के कारण हुआ. इस घटना में चार कर्मचारियों की मौत हो गई है. आशंका है कि वेसल के अंदर अत्यधिक दबाव बनने के कारण धमाका हुआ; हालांकि, इस हादसे का असली कारण FSL की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.
उन्होंने आगे बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार कंपनी के पास फायर एनओसी सहित सभी जरूरी मंजूरियां मौजूद हैं. फिर भी, इस दुखद घटना के मद्देनजर सुरक्षा के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.
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