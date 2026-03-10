ETV Bharat / bharat

सूरत में हादसा, टैंक में उतरे 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत, मिल का ठेकेदार गिरफ्तार

सूरत (गुजरात): सूरत के पांडेसरा GIDC में मौजूद पारस मिल में बिना सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतरे 4 मजदूरों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद पुलिस ने मुख्य ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, जब एक मजदूर पारस मिल के अंडरग्राउंड टैंक की सफाई करने अंदर गया तो ऑक्सीजन की कमी से वह तुरंत बेहोश हो गया. इस मजदूर को बचाने के लिए एक के बाद एक तीन और लोग टैंक में उतरे. हालांकि, टैंक में फैली जहरीली गैस के कारण चारों लोग वहीं फंस गए. मिल के स्टाफ ने सभी को तुरंत बाहर निकाला और इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले गए. हालांकि, इलाज मिलने से पहले ही चारों युवकों की मौत हो गई.

अधिकारियों के मुताबिक, सभी की मौत दम घुटने से हुई. मरने वाले मजदूरों की पहचान सोनू कुमार कमलेश पासवान, दीपू कुमार उर्फ अंकित रविंद्र पासवान, संदीप कुमार संतोषभाई पासवान और मलेंद्र पासवान के रूप में की गई है.

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ठेकेदार विनोद गुप्ता ने मजदूरों को टैंक में उतारने से पहले गैस मास्क, सेफ्टी बेल्ट या वेंटिलेशन जैसी कोई तैयारी नहीं की थी.