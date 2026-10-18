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प.बंगाल के आसनसोल में एक फैक्ट्री में निर्माणाधीन चिमनी गिरने से चार मजदूरों की मौत

प.बंगाल के आसनसोल में एक फैक्ट्री में निर्माणाधीन चिमनी गिरने से चार मजदूरों की मौत ( ETV Bharat )

आसनसोल: कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान भगदड़ से हुई मौतों के दुख के बीच आसनसोल में भी त्योहारों पर उदासी छा गई. सप्तमी की रात जमुरिया में एक प्राइवेट स्पंज आयरन फैक्ट्री में बन रही चिमनी गिरने से चार मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक और मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया.

चिमनी गिरने की वजह का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं. हादसे के बाद लोकल लोगों और कुछ मजदूरों ने फैक्ट्री परिसर में अपना गुस्सा दिखाया. लोकल सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई.

लोकल सूत्रों की रिपोर्ट है कि जमुरिया में एक सेल फैक्ट्री में चिमनी बनाने का काम चल रहा था. सप्तमी की रात कई मजदूर ड्यूटी पर थे, तभी चिमनी अचानक गिर गई, जिससे मजदूर मलबे के नीचे दब गए. जोरदार धमाके की आवाज सुनकर फैक्ट्री के दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुँचे और शुरुआती बचाव का काम शुरू किया. इसके बाद पुलिस फायर डिपार्टमेंट और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमें मौके पर पहुँची. बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से पांच मजदूरों को निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनमें से चार को मृत घोषित कर दिया, जबकि पांचवें मजदूर को गंभीर चोटें आई जिसे दुर्गापुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. मरने वालों में से दो की पहचान सुकांत पाल और बलराम मंडल के तौर पर हुई है. दोनों कथित तौर पर जमुरिया के रहने वाले थे. उनके साथियों के मुताबिक तीसरा पीड़ित असम का था, जबकि चौथे मजदूर की पहचान अभी नहीं हो पाई है. जैसे ही हादसे की खबर फैली, पीड़ितों के परिवार वाले और कई लोकल लोग फैक्ट्री के सामने जमा हो गए.