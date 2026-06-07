सूरत में बड़ा हादसा, ज्वेलरी फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से चार लोगों की मौत
गुजरात के सूरत में आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में घुसे चार लोगों की मौत हो गई.
Published : June 7, 2026 at 2:02 PM IST
सूरत (गुजरात) : गुजरात के सूरत शहर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां एक आभूषण निर्माण इकाई में सुबह सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के असर से चार लोगों की मौत हो गई. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.
इस बारे में जोन-1 के पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार ने बताया कि मौत का प्राथमिक कारण दम घुटना प्रतीत होता है, हालांकि मौत के सही कारण की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी.
Surat, Gujarat: In Surat’s Khad Bazaar area, four people including three workers and a supervisor died after inhaling toxic gas inside an underground ETP tank at a jewellery cleaning factory. The incident occurred while they were cleaning the tank, and all of them succumbed on… pic.twitter.com/eUSU6qXN6R— IANS (@ians_india) June 7, 2026
उन्होंने कहा कि घटना अश्विनी कुमार क्षेत्र स्थित एक सेप्टिक टैंक में हुई, जिसमें ज्वेलरी की सफाई प्रक्रिया से निकलने वाला अपशिष्ट को एकत्र किया जाता है. उन्होंने बताया कि इकाई के सेप्टिक टैंक की हर दो महीने में सफाई और रखरखाव किया जाता है.
पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह एक सुपरवाइजर और तीन मजदूर टैंक में उतरे थे. इस दौरान जहरीली गैस के प्रभाव की वजह से वे बेहोश हो गए और चारों की मौत हो गई.
News Alert ! Four workers die after inhaling toxic fumes in septic tank at jewellery manufacturing unit in Gujarat's Surat city: Police. pic.twitter.com/TcfU33QAQd— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2026
अधिकारी ने कहा कि हम यह जांच कर रहे हैं कि इस घटना के लिए कौन लापरवाही जिम्मेदार है, क्योंकि शुरूआती जांच से पता चलता है कि सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन नहीं किया गया था. मामले की विस्तार से जांच की जाएगी.
उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर ने टैंक में उतरने से पहले अग्निशमन विभाग को फोन किया था, और प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि उनके पास किसी प्रकार का सुरक्षा उपकरण नहीं था. अधिकारियों के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और बचाव अभियान चलाया. दमकलकर्मियों ने चारों को टैंक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘‘फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया जा रहा है. हम सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन-कौन से सुरक्षा मानक लागू होने चाहिए थे और वास्तव में क्या व्यवस्था की गई थी. इसके बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी.’’
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