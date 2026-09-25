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यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी करने के फैसले को चार महिला पहलवानों ने दी चुनौती

इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों से सामान्य संबंध जारी रहने पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने का आदेश दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2026 at 3:27 PM IST

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नई दिल्ली: चार महिला पहलवानों ने यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह इन याचिकाओं पर 26 सितंबर को सुनवाई करेंगे.

इन महिला पहलवानों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट के 3 अगस्त के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. महिला पहलवानों ने कहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश गलत है और ये फैसला चुनिंदा साक्ष्यों के आधार पर दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी की है.

बता दें कि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 अगस्त को अपने आदेश में पीड़ित महिला पहलवानों की ओर से लंबे समय तक चुप रहने और आरोपियों से सामान्य संबंध जारी रहने के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने का आदेश दिया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए थे. सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे. बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को केंद्र सरकार ने भेजी थी.

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BRIJBHUSHAN SHARAN SINGH
WOMEN WRESTLERS SEXUAL HARRASEMENT
महिला पहलवान यौन उत्पीड़न
बृजभूषण शरण सिंह
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